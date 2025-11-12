México
SEP sin plan para erradicar analfabetismo ni frenar violencia en escuelas, alerta Educación con Rumbo
Ciudad de México.— La Organización Educación con Rumbo señala omisiones por parte del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante su comparecencia ante el Senado de la República.
Educación con Rumbo cuestionó la falta de estrategias para la primera infancia y advirtió sobre vacíos en políticas educativas y protocolos escolares
Dijo que el informe presentado por el funcionario contiene omisiones y afirmaciones sin sustento técnico. El organismo civil indicó que el titular de la SEP no mencionó acciones concretas para atender los principales rezagos educativos del país.
Sin estrategias para la primera infancia
Educación con Rumbo afirmó que no existe una política específica dirigida a la primera infancia y a la educación básica que revierta la grave crisis de conocimiento reportados en las evaluaciones internacionales. Señaló que concentrar los esfuerzos en educación media y media superior representa una decisión que limita la atención a los primeros años de formación.
La organización sostuvo que la falta de estrategias integrales impide mejorar los resultados de aprendizaje en los distintos niveles escolares y señaló la necesidad de incluir programas específicos para niños, niñas y adolescentes.
Eliminación de exámenes de admisión
El organismo también observó la desaparición de los exámenes de admisión a la educación media superior. Con base en los resultados de la evaluación PISA 2022, recordó que México presenta el nivel más bajo en matemáticas de las últimas dos décadas y que solo la mitad del alumnado logra identificar información general en textos.
De acuerdo con Educación con Rumbo, la cancelación de estas pruebas no garantiza mayor acceso a la educación, ya que una parte significativa de los estudiantes no cuenta con los conocimientos básicos requeridos para aprobar un proceso de selección. Indicó que la falta de dominio en lectura y matemáticas repercute en la preparación con la que los jóvenes llegan a niveles superiores.
Imposibilidad de erradicar el analfabetismo
En cuanto a la meta de eliminar el analfabetismo, la organización consideró que no existen elementos que respalden ese objetivo. Explicó que el periodo en el cual se desarrollan las capacidades de lectoescritura corresponde a la educación inicial y básica, niveles que no fueron mencionados durante la comparecencia.
Cifras de la OCDE (PISA 2022) señalan que solo 53% de los estudiantes mexicanos de 15 años alcanzó el nivel mínimo de competencia en lectura y que México ocupa el lugar 51 entre 81 países. La organización precisó que estos resultados no son compatibles con la eliminación del analfabetismo, ya que persiste un alto número de jóvenes que no pueden identificar la idea principal de un texto.
Falta de información sobre protocolos de violencia sexual infantil
Educación con Rumbo también señaló que no hubo información pública sobre el estado de los protocolos de prevención y atención de la violencia sexual infantil. El 30 de mayo, la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el requerimiento a los estados y municipios para elaborar dichos mecanismos, con fecha límite de entrega en octubre.
Piden a la SEP informar avances sobre los protocolos contra la violencia sexual infantil
De acuerdo con la organización, la información sobre el cumplimiento de ese mandato no ha sido entregada ni actualizada. Recordó que, según registros oficiales, uno de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufre violencia sexual antes de los 18 años, lo que hace necesario conocer el avance de las medidas implementadas.
Becas sin seguimiento documentado
Respecto a los programas de becas, la organización señaló que no existe seguimiento sobre la aplicación ni sobre su relación con el rendimiento académico o la permanencia escolar. Mencionó que la beca Rita Cetina no incluye mecanismos de evaluación y que en 2025 aproximadamente un millón de jóvenes abandonaron los estudios, cifra que refleja la ausencia de indicadores de impacto.
Solicitud de estrategias con base en evidencia
Finalmente, Educación con Rumbo planteó que la Secretaría de Educación requiere acciones sustentadas en información verificable. Entre las prioridades mencionó la capacitación docente, la evaluación de aprendizajes, la prevención de la violencia escolar y sexual, y la conformación del Consejo Nacional de Participación Escolar.
La organización reiteró que la atención a la primera infancia, la evaluación y la formación docente deben formar parte de una estrategia nacional que abarque todos los niveles del sistema educativo.
Estados
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Semillas, gallinas y conejos cambian la realidad de comunidades de Querétaro.
Querétaro.— En las comunidades rurales de Querétaro, la vida está cambiando. En lugares como Los Trigos, Puerto San Antonio, Las Matanzas o la ruta del Coyote, familias enteras han encontrado un camino distinto para asegurar su alimento y fortalecer su futuro.
Hasta hace poco, muchas familias, principalmente papás y mamás, tenían que recorrer kilómetros a caballo, invirtiendo hasta tres horas ida y vuelta para conseguir el sustento diario. Un esfuerzo que además del tiempo significaba un gasto económico de más de mil 200 pesos a la semana. Hoy, esa historia comienza a escribirse de otra manera.
Huertos familiares y donaciones comunitarias
Con el apoyo de la Fundación Incluyendo México, Veggie Prime y Haz Eco, llegaron las semillas. Y con ellas, los huertos familiares: espacios donde ahora crecen verduras, hortalizas y legumbres, junto con árboles frutales que dan color y alimento. En los corrales se crían gallinas y conejos que completan una mesa más variada y nutritiva.
“Gracias a Dios se ha notado más producción, porque tengo cuatro hijos y me ayuda mucho para su alimentación, para la verdura, ya que es muy saludable y natural, porque no tiene nada de químico”, compartió Blanca Ledezma, habitante de Los Trigos.
Pero este esfuerzo local se conecta con un reto global. En 1996, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, los Jefes de Estado reunidos en Roma, a invitación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, reafirmaron el derecho de toda persona a una alimentación adecuada, recordando lo que ya establece el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y la alimentación.
El reto global: cifras que alarman
Hoy ese derecho sigue siendo un desafío. La inseguridad alimentaria no es solo falta de comida. Es no saber si mañana habrá alimento suficiente.
Es que un niño crezca sin los nutrientes necesarios, debilitando su sistema inmune, limitando su desarrollo escolar y perpetuando el círculo de la pobreza. También obesidad en adultos y niños, al depender de alimentos baratos pero carentes de nutrientes.
En 2020, el 9.9% de la población mundial padeció subalimentación. Eso significa 768 millones de personas. De ellas, 418 millones en Asia, 282 millones en África y 60 millones en América Latina y el Caribe.
Más de 2 mil 300 millones de personas, un 30% de la población mundial, carecieron de acceso a alimentos adecuados durante todo el año. La pobreza golpea sobre todo al campo: el 76% de quienes viven en pobreza habitan zonas rurales y dependen de la agricultura para sobrevivir.
El hambre tiene rostro de mujer: 6 de cada 10 personas con hambre son mujeres. Y la mitad de las familias afectadas son agricultoras. Cada año, la malnutrición provoca 8 millones de muertes prematuras.
La niñez es la más golpeada: 3 millones de niños menores de cinco años murieron de hambre en 2020, lo que equivale a una muerte cada 10 segundos.
Además, 149 millones padecieron retraso en el crecimiento, 45 millones emaciación, es decir, la pérdida visible de masa muscular y grasa y 39 millones sobrepeso.
En México, la realidad también duele. Con 126 millones de habitantes, 43.9% de la población vivía en pobreza en 2020, es decir, 55.7 millones de personas. Y 8.5% en pobreza extrema, casi 11 millones.
El 22.6% de la población enfrentaba pobreza alimentaria, con 881 mil niños con desnutrición crónica. En zonas urbanas, la desnutrición infantil era de 7.7%, pero en las zonas rurales subía a 11.2%.
Más de la mitad de los hogares mexicanos enfrentaba inseguridad alimentaria: 55.5% a nivel nacional y 69.1% en zonas rurales. Y entre la niñez indígena, la cifra es aún más alarmante: uno de cada cuatro niños padece desnutrición crónica.
Ante esta realidad, iniciativas como el Programa para la Seguridad y Sustentabilidad Alimentaria de Haz Eco han sido un respiro para cientos de familias. Su modelo se desarrolla en cuatro etapas: educación y huerto escolar, huerto familiar, gallinas ponedoras y árboles frutales.
“El huerto sí fortalece a la familia, porque nos sirve para quitar un poquito el estrés, para hacer ejercicio y, sobre todo, que tenemos alimentos sanos, que nosotros sabemos de dónde vienen”, explicó Guillermo, esposo de Blanca Estela Rangel, habitante de Matanzas.
“Prácticamente salió la necesidad, porque en temporada de lluvia nosotros no tenemos el servicio de agua potable de la red de agua y surgió la idea de aprovechar los techos para captar el agua de lluvia”, agregó Guillermo.
El objetivo es claro: interrumpir el círculo del hambre, educar desde la niñez en cultura alimentaria, garantizar una nutrición adecuada y generar cadenas autosustentables de producción de alimentos.
Programa Haz Eco: etapas y resultados
En Querétaro, este programa ya muestra resultados concretos. En 2025, se atendieron mil 364 familias en comunidades como Matanzas, Derramadero y Colón, beneficiando directamente a más de 6 mil 800 personas.
Niñas y niños que antes dependían de la caridad o de largas jornadas de traslado, hoy participan en la siembra, en el cuidado de gallinas y en la plantación de árboles frutales que alimentarán a toda la comunidad.
“Hay días que les toca regar el huerto a los niños, hay días que nos toca a nosotros y así nos vamos turnando”, dijo Blanca Estela Rangel, mostrando orgullosa las plantas en su patio.
“Sabemos que tener el huerto en casa es muy fácil y también nos ayuda en la economía”, agregó.
De su huerto, dijo, han cosechado lechugas, jitomates, apio y acelgas.
“Estas son las gallinas que nos dan muy buen abastecimiento del huevo para la familia y de vez en cuando un caldito para variarle a la alimentación”, señaló Blanca Estela y destacó que en promedio, recolecta hasta 30 huevos por semana.
Para Mireya Martínez, habitante de San Antonio, el cambio también ha sido evidente.
“Hace como mes y medio que nos dieron las gallinas, ahorita están muy pequeñas todavía, y cuando nos dieron la semilla para sembrar, yo de ahí empecé con el jitomate, el cilantro y los rábanos. La mera verdad sí es un gasto menos”, compartió.
A su lado, Ismael, también de San Antonio, comentó que el huerto ha abierto incluso una oportunidad económica.
“Sí cambia la vida porque los jitomates siempre me ha gustado plantarlos, porque ya no se compran, los tiene uno aquí a la mano. Ahora que tenía harto cilantro, ya salíamos a venderlo y de ahí sacábamos para comprar cualquier otra cosa que hace falta aquí para la casa”, relató.
El impacto, más allá de lo material, también se refleja en el entorno familiar.
“Recordar que aparte de incluir una dieta más sana en la familia, también baja muchísimo la violencia familiar y baja la migración de las familias”, destacó Elena Arreguín, directora del DIF municipal de Colón.
Isaac Sutton, director de Finanzas de Veggie Prime, explicó que el proyecto busca mucho más que sembrar alimentos.
“Sabemos que en muchas comunidades lejanas no llega lo básico, no llega lo fundamental y con eso apoyamos a que obviamente se elimine la desnutrición, la gente se alimente, se elimine un poquito la pobreza y se haga el vínculo familiar”, señaló Sutton.
“Es una combinación perfecta para una época que estamos viviendo cada vez más difícil, en donde necesitamos entre todos salir adelante y unir esfuerzos”, añadió.
Y lo más valioso no está solo en la tierra. Está en la unión familiar. Papás, mamás, hijos y abuelos trabajan juntos, siembran juntos y cosechan juntos. El alimento se convierte en fruto del esfuerzo compartido y fortalece los lazos familiares, porque la vida se defiende y se sostiene desde lo más cercano: la propia casa.
Los datos de 2025 nos recuerdan que aún queda mucho por hacer. Millones de personas en México y el mundo siguen sin acceso a una alimentación digna. Pero experiencias como las de Querétaro demuestran que el hambre no es un destino inevitable.
Con organización comunitaria, solidaridad y programas de sustentabilidad, es posible transformar la estadística en esperanza. Porque cuando una familia logra alimentarse con lo que produce, logra también algo más grande: vivir con libertad, con unidad y con dignidad.
México
Medicinas en línea: el riesgo oculto detrás de las “ofertas” digitales
Ciudad de México.- El auge del comercio electrónico ha alcanzado todos los sectores, incluso el de la salud. Sin embargo, la compra de medicamentos por internet se ha convertido en un terreno minado donde proliferan productos falsificados, caducos o sin registro sanitario, poniendo en riesgo la salud de miles de consumidores. Señala ‘El paciente digital mexicano 2025’, elaborado por la Fundación para la Salud (Funsalud)
¿Por qué crece el mercado de medicinas falsas en línea?
El incremento de los precios en farmacias, la escasez temporal de algunos medicamentos y la comodidad de los servicios digitales han impulsado a muchos mexicanos a buscar alternativas en plataformas no autorizadas.
De acuerdo con la COFEPRIS, más del 30% de los sitios que ofrecen fármacos en línea operan fuera de la regulación sanitaria.
Estas páginas suelen utilizar estrategias de marketing muy convincentes: empaques que imitan marcas reconocidas, supuestas recomendaciones médicas y descuentos irresistibles.
Pero detrás de esa apariencia confiable, se esconde una red internacional de comercio ilegal que abastece productos sin control de calidad, adulterados o incluso prohibidos.
¿Qué riesgos enfrenta el consumidor?
El peligro no solo radica en recibir un medicamento ineficaz, sino en sufrir reacciones adversas graves por sustancias alteradas o dosis incorrectas.
Algunos “medicamentos” pirata contienen ingredientes tóxicos o contaminantes que pueden dañar órganos vitales.
Además, los medicamentos caducos que se ofrecen a bajo costo pierden efectividad y pueden complicar enfermedades crónicas.
“El riesgo no es solo económico; es directamente sanitario”, advierte la Asociación Farmacéutica Mexicana, que ha pedido reforzar la educación del consumidor digital.
¿Qué hacen las autoridades para frenar esta práctica?
La COFEPRIS, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Cibernética, ha intensificado los operativos para identificar y clausurar portales fraudulentos.
Tan solo en lo que va de este 2025, se han bloqueado más de 400 sitios sospechosos de vender productos irregulares.
No obstante, los expertos advierten que la velocidad de creación de nuevas páginas supera a la capacidad de detección oficial.
De ahí la importancia de fortalecer la cooperación entre autoridades, farmacéuticas y plataformas de pago en línea para prevenir este tipo de delitos.
¿Cómo protegerse al comprar medicamentos en línea?
Las instituciones de salud recomiendan adquirir fármacos únicamente en farmacias digitales autorizadas, aquellas que exhiben claramente su registro sanitario y datos de contacto verificables.
Dejar al bebé descalzo: una recomendación que construye piernas firmes y pies libres
También es fundamental desconfiar de promociones exageradas o de productos que prometen “curas milagrosas”.
El sitio oficial de la COFEPRIS ofrece un buscador para verificar si una farmacia en línea cuenta con permiso vigente.
Consultarlo antes de comprar puede marcar la diferencia entre un tratamiento seguro y un riesgo para la salud.
Nacional
El sueño infantil puede alertar sobre acoso escolar
Po atención a cómo duermen tus pequeños
Ciudad de México.— El cuerpo de los niños puede revelar señales de acoso antes que sus palabras. Los problemas de sueño suelen ser un reflejo del estrés que provoca el bullying.
De acuerdo con la psicóloga María José Aróstegui, integrante del grupo de trabajo de Insomnio de la Sociedad Española de Sueño (SES), el sueño actúa como un sistema de alarma. “Si lo ignoras, es como no hacer caso a la alarma de casa: te entran a robar”, explicó.
La especialista señaló que muchos niños no logran expresar verbalmente el miedo que sienten, pero su fisiología reacciona al estrés. Insomnio, pesadillas o rechazo a dormir solos pueden ser manifestaciones del estado de hipervigilancia que el acoso genera.
Según el estudio Bullying and Sleep Disturbances in Youth: A Meta-Analytic Review, publicado en 2024 en Sleep Medicine Reviews, las víctimas de acoso tienen entre dos y tres veces más riesgo de sufrir trastornos del sueño.
México y el impacto del acoso en la salud infantil
En México, el acoso escolar afectó al 23.2% de los estudiantes de primaria y secundaria, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que, entre 2022 y 2024, los casos de violencia escolar aumentaron 14%.
El acoso escolar deja heridas mentales y un alto costo económico en México
Aunque el bullying ha sido ampliamente estudiado por su impacto emocional, su relación con el sueño infantil ha recibido menos atención. Aróstegui explicó que los trastornos del sueño pueden ser “uno de los primeros indicadores observables” de acoso.
La especialista destacó que el sueño fragmentado, las pesadillas o el insomnio pueden derivar tanto de causas fisiológicas como del estrés sostenido que genera el acoso. “Los padres deben considerar los problemas persistentes del sueño como una bandera roja”, advirtió.
El círculo vicioso entre el insomnio y el acoso
La relación entre acoso y falta de sueño es bidireccional. Aróstegui explicó que los niños que duermen poco se vuelven más vulnerables a la victimización. La privación de sueño afecta las habilidades sociales, emocionales y cognitivas necesarias para defenderse.
“La falta de descanso reduce la asertividad, aumenta la reactividad al estrés y puede dar una apariencia de cansancio o debilidad”, afirmó. Esto los convierte en blancos más fáciles para los agresores.
Además, la falta de sueño agrava los síntomas de ansiedad y depresión, lo que amplifica el impacto emocional del acoso. Por eso, aunque la prioridad es detener la violencia, también es necesario abordar el descanso como parte de la recuperación.
Recuperar el descanso: consejos prácticos
La Sociedad Española de Sueño recomienda crear un “santuario del sueño”. El dormitorio debe ser oscuro, fresco y silencioso. Las pantallas deben evitarse al menos una hora antes de dormir.
Establecer una rutina relajante, como leer, escuchar música suave o practicar respiración profunda, ayuda a calmar la mente antes de acostarse. Mantener horarios regulares también favorece el equilibrio del ritmo circadiano.
Finalmente, los especialistas recomiendan acudir a un psicólogo especializado en trastornos del sueño infantil. La Terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio (TCC-I) demostró ser eficaz incluso en presencia de estrés crónico, al enseñar al niño a modificar pensamientos y conductas que perpetúan el insomnio.
Estados
“Persona: ser, trascender y transformar”, ConParticipación celebra encuentro anual
Monterrey.— En un espacio de formación, reflexión y comunidad, ConParticipación celebró en Monterrey, Nuevo León, su Quinto Encuentro Anual 2025 bajo el lema “Persona: ser, trascender y transformar”.
El evento reunió a colaboradores, aliados y voluntarios comprometidos con la promoción de la dignidad de la persona, el bienestar de las familias y el desarrollo de la sociedad.
Durante tres días en la Universidad de Monterrey, los participantes profundizaron en los fundamentos antropológicos de la persona, el desarrollo del pensamiento crítico mediante el método del caso, y las herramientas de planeación estratégica para fortalecer el trabajo que se realiza en ConParticipación.
El encuentro constó de cuatro bloques: Explícame la persona: reflexiones desde la antropología filosófica; Historia, misión e identidad de ConParticipación: Aprender a pensar: el método del caso como herramienta de análisis: Transformar: incidir a largo plazo.
“Explícame la persona”: reflexiones desde la antropología filosófica
El primer día estuvo dedicado a reflexionar sobre la antropología filosófica que permitió comprender a la persona como un ser único, libre y relacional y con una dignidad que no se le otorga ni se le quita, sino que es inherente a cada persona.
Al respecto, la Mtra. Diana Salmón, Directora del Instituto Juan Pablo II en Monterrey, profundizó en los fundamentos del personalismo y algunos de sus exponentes para comprender el impacto de esta corriente en la vida de miles de personas.
“Todo el trabajo que se realiza en ConParticipación, tiene siempre a la persona en el centro y como eje de todo análisis. Este bloque fue una gran ocasión para profundizar en la comprensión de la persona humana”.
Historia, misión e identidad de ConParticipación
El segundo bloque del encuentro estuvo enfocado en conocer a fondo la historia, misión e identidad de ConParticipación.
Norma Treviño y Marcial Padilla, fundadora y director general de ConParticipación respectivamente, compartieron los orígenes y la identidad que han guiado el trabajo de la organización a lo largo de los años.
Ambos profundizaron en el propósito que da sentido a cada proyecto y proceso que se realiza en ConParticipación.
"Vivir un día a la vez": Marcial y Mayela, pilares de una familia unida por la fe
“Aprender a pensar”: el método del caso como herramienta de análisis
El tercer bloque del encuentro estuvo a cargo del Ing. Romeo Villarreal González, catedrático del ITESM y miembro del claustro académico del ICAMI.
A través del taller “Aprender a pensar: el método del caso” ofreció una espacio de aprendizaje teórico y práctico sobre cómo analizar situaciones reales desde una perspectiva racional.
El método del caso es utilizado en instituciones de prestigio como el IPADE y la Universidad de Harvard, y su estructura permite desarrollar el análisis crítico.
“Transformar: incidir a largo plazo”
El tercer día del encuentro se centró en herramientas prácticas de planeación estratégica para realizar un trabajo con mayor impacto. El Ing. Antonio Zárate Negrón, reconocido por su liderazgo en empresas de clase mundial y su trayectoria en la promoción de la calidad como forma de vida, compartió su experiencia en planeación estratégica para asociaciones civiles.
Durante su ponencia, el Ing. Zárate compartió una frase que recordó la importancia de la planeación: “Planear no es burocracia, es amar con inteligencia y servir con eficacia”.
A través de múltiples ejemplos de su experiencia en Metalsa y Copamex, explicó cómo una planeación bien estructurada no solo mejora resultados, sino que también fortalece la cultura institucional y la identidad.
Finalmente los organizadores concluyeron que el Encuentro Anual ConParticipación 2025 fue mucho más que una serie de conferencias, “fue un increíble espacio de diálogo, convivencia y crecimiento integral. Cada bloque permitió a los asistentes reflexionar sobre la labor que realiza ConParticipación y el impacto que se logra cuando se trabaja con la perspectiva de la persona al centro, con criterio y estrategias claras”.
