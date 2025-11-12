México
SEP sin plan para erradicar analfabetismo ni frenar violencia en escuelas, alerta Educación con Rumbo
Ciudad de México.— La Organización Educación con Rumbo señala omisiones por parte del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante su comparecencia ante el Senado de la República.
Educación con Rumbo cuestionó la falta de estrategias para la primera infancia y advirtió sobre vacíos en políticas educativas y protocolos escolares
Dijo que el informe presentado por el funcionario contiene omisiones y afirmaciones sin sustento técnico. El organismo civil indicó que el titular de la SEP no mencionó acciones concretas para atender los principales rezagos educativos del país.
Sin estrategias para la primera infancia
Educación con Rumbo afirmó que no existe una política específica dirigida a la primera infancia y a la educación básica que revierta la grave crisis de conocimiento reportados en las evaluaciones internacionales. Señaló que concentrar los esfuerzos en educación media y media superior representa una decisión que limita la atención a los primeros años de formación.
La organización sostuvo que la falta de estrategias integrales impide mejorar los resultados de aprendizaje en los distintos niveles escolares y señaló la necesidad de incluir programas específicos para niños, niñas y adolescentes.
Eliminación de exámenes de admisión
El organismo también observó la desaparición de los exámenes de admisión a la educación media superior. Con base en los resultados de la evaluación PISA 2022, recordó que México presenta el nivel más bajo en matemáticas de las últimas dos décadas y que solo la mitad del alumnado logra identificar información general en textos.
De acuerdo con Educación con Rumbo, la cancelación de estas pruebas no garantiza mayor acceso a la educación, ya que una parte significativa de los estudiantes no cuenta con los conocimientos básicos requeridos para aprobar un proceso de selección. Indicó que la falta de dominio en lectura y matemáticas repercute en la preparación con la que los jóvenes llegan a niveles superiores.
Imposibilidad de erradicar el analfabetismo
En cuanto a la meta de eliminar el analfabetismo, la organización consideró que no existen elementos que respalden ese objetivo. Explicó que el periodo en el cual se desarrollan las capacidades de lectoescritura corresponde a la educación inicial y básica, niveles que no fueron mencionados durante la comparecencia.
Cifras de la OCDE (PISA 2022) señalan que solo 53% de los estudiantes mexicanos de 15 años alcanzó el nivel mínimo de competencia en lectura y que México ocupa el lugar 51 entre 81 países. La organización precisó que estos resultados no son compatibles con la eliminación del analfabetismo, ya que persiste un alto número de jóvenes que no pueden identificar la idea principal de un texto.
Falta de información sobre protocolos de violencia sexual infantil
Educación con Rumbo también señaló que no hubo información pública sobre el estado de los protocolos de prevención y atención de la violencia sexual infantil. El 30 de mayo, la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el requerimiento a los estados y municipios para elaborar dichos mecanismos, con fecha límite de entrega en octubre.
LEE Piden a la SEP informar avances sobre los protocolos contra la violencia sexual infantil
De acuerdo con la organización, la información sobre el cumplimiento de ese mandato no ha sido entregada ni actualizada. Recordó que, según registros oficiales, uno de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufre violencia sexual antes de los 18 años, lo que hace necesario conocer el avance de las medidas implementadas.
Becas sin seguimiento documentado
Respecto a los programas de becas, la organización señaló que no existe seguimiento sobre la aplicación ni sobre su relación con el rendimiento académico o la permanencia escolar. Mencionó que la beca Rita Cetina no incluye mecanismos de evaluación y que en 2025 aproximadamente un millón de jóvenes abandonaron los estudios, cifra que refleja la ausencia de indicadores de impacto.
Solicitud de estrategias con base en evidencia
Finalmente, Educación con Rumbo planteó que la Secretaría de Educación requiere acciones sustentadas en información verificable. Entre las prioridades mencionó la capacitación docente, la evaluación de aprendizajes, la prevención de la violencia escolar y sexual, y la conformación del Consejo Nacional de Participación Escolar.
La organización reiteró que la atención a la primera infancia, la evaluación y la formación docente deben formar parte de una estrategia nacional que abarque todos los niveles del sistema educativo.
Nacional
El sueño infantil puede alertar sobre acoso escolar
Po atención a cómo duermen tus pequeños
Ciudad de México.— El cuerpo de los niños puede revelar señales de acoso antes que sus palabras. Los problemas de sueño suelen ser un reflejo del estrés que provoca el bullying.
De acuerdo con la psicóloga María José Aróstegui, integrante del grupo de trabajo de Insomnio de la Sociedad Española de Sueño (SES), el sueño actúa como un sistema de alarma. “Si lo ignoras, es como no hacer caso a la alarma de casa: te entran a robar”, explicó.
La especialista señaló que muchos niños no logran expresar verbalmente el miedo que sienten, pero su fisiología reacciona al estrés. Insomnio, pesadillas o rechazo a dormir solos pueden ser manifestaciones del estado de hipervigilancia que el acoso genera.
Según el estudio Bullying and Sleep Disturbances in Youth: A Meta-Analytic Review, publicado en 2024 en Sleep Medicine Reviews, las víctimas de acoso tienen entre dos y tres veces más riesgo de sufrir trastornos del sueño.
México y el impacto del acoso en la salud infantil
En México, el acoso escolar afectó al 23.2% de los estudiantes de primaria y secundaria, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que, entre 2022 y 2024, los casos de violencia escolar aumentaron 14%.
Más para leer: El acoso escolar deja heridas mentales y un alto costo económico en México
Aunque el bullying ha sido ampliamente estudiado por su impacto emocional, su relación con el sueño infantil ha recibido menos atención. Aróstegui explicó que los trastornos del sueño pueden ser “uno de los primeros indicadores observables” de acoso.
La especialista destacó que el sueño fragmentado, las pesadillas o el insomnio pueden derivar tanto de causas fisiológicas como del estrés sostenido que genera el acoso. “Los padres deben considerar los problemas persistentes del sueño como una bandera roja”, advirtió.
El círculo vicioso entre el insomnio y el acoso
La relación entre acoso y falta de sueño es bidireccional. Aróstegui explicó que los niños que duermen poco se vuelven más vulnerables a la victimización. La privación de sueño afecta las habilidades sociales, emocionales y cognitivas necesarias para defenderse.
“La falta de descanso reduce la asertividad, aumenta la reactividad al estrés y puede dar una apariencia de cansancio o debilidad”, afirmó. Esto los convierte en blancos más fáciles para los agresores.
Además, la falta de sueño agrava los síntomas de ansiedad y depresión, lo que amplifica el impacto emocional del acoso. Por eso, aunque la prioridad es detener la violencia, también es necesario abordar el descanso como parte de la recuperación.
Recuperar el descanso: consejos prácticos
La Sociedad Española de Sueño recomienda crear un “santuario del sueño”. El dormitorio debe ser oscuro, fresco y silencioso. Las pantallas deben evitarse al menos una hora antes de dormir.
Establecer una rutina relajante, como leer, escuchar música suave o practicar respiración profunda, ayuda a calmar la mente antes de acostarse. Mantener horarios regulares también favorece el equilibrio del ritmo circadiano.
Finalmente, los especialistas recomiendan acudir a un psicólogo especializado en trastornos del sueño infantil. La Terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio (TCC-I) demostró ser eficaz incluso en presencia de estrés crónico, al enseñar al niño a modificar pensamientos y conductas que perpetúan el insomnio.
Estados
“Persona: ser, trascender y transformar”, ConParticipación celebra encuentro anual
Monterrey.— En un espacio de formación, reflexión y comunidad, ConParticipación celebró en Monterrey, Nuevo León, su Quinto Encuentro Anual 2025 bajo el lema “Persona: ser, trascender y transformar”.
El evento reunió a colaboradores, aliados y voluntarios comprometidos con la promoción de la dignidad de la persona, el bienestar de las familias y el desarrollo de la sociedad.
Durante tres días en la Universidad de Monterrey, los participantes profundizaron en los fundamentos antropológicos de la persona, el desarrollo del pensamiento crítico mediante el método del caso, y las herramientas de planeación estratégica para fortalecer el trabajo que se realiza en ConParticipación.
El encuentro constó de cuatro bloques: Explícame la persona: reflexiones desde la antropología filosófica; Historia, misión e identidad de ConParticipación: Aprender a pensar: el método del caso como herramienta de análisis: Transformar: incidir a largo plazo.
“Explícame la persona”: reflexiones desde la antropología filosófica
El primer día estuvo dedicado a reflexionar sobre la antropología filosófica que permitió comprender a la persona como un ser único, libre y relacional y con una dignidad que no se le otorga ni se le quita, sino que es inherente a cada persona.
Al respecto, la Mtra. Diana Salmón, Directora del Instituto Juan Pablo II en Monterrey, profundizó en los fundamentos del personalismo y algunos de sus exponentes para comprender el impacto de esta corriente en la vida de miles de personas.
“Todo el trabajo que se realiza en ConParticipación, tiene siempre a la persona en el centro y como eje de todo análisis. Este bloque fue una gran ocasión para profundizar en la comprensión de la persona humana”.
Historia, misión e identidad de ConParticipación
El segundo bloque del encuentro estuvo enfocado en conocer a fondo la historia, misión e identidad de ConParticipación.
Norma Treviño y Marcial Padilla, fundadora y director general de ConParticipación respectivamente, compartieron los orígenes y la identidad que han guiado el trabajo de la organización a lo largo de los años.
Ambos profundizaron en el propósito que da sentido a cada proyecto y proceso que se realiza en ConParticipación.
LEE “Vivir un día a la vez”: Marcial y Mayela, pilares de una familia unida por la fe
“Aprender a pensar”: el método del caso como herramienta de análisis
El tercer bloque del encuentro estuvo a cargo del Ing. Romeo Villarreal González, catedrático del ITESM y miembro del claustro académico del ICAMI.
A través del taller “Aprender a pensar: el método del caso” ofreció una espacio de aprendizaje teórico y práctico sobre cómo analizar situaciones reales desde una perspectiva racional.
El método del caso es utilizado en instituciones de prestigio como el IPADE y la Universidad de Harvard, y su estructura permite desarrollar el análisis crítico.
“Transformar: incidir a largo plazo”
El tercer día del encuentro se centró en herramientas prácticas de planeación estratégica para realizar un trabajo con mayor impacto. El Ing. Antonio Zárate Negrón, reconocido por su liderazgo en empresas de clase mundial y su trayectoria en la promoción de la calidad como forma de vida, compartió su experiencia en planeación estratégica para asociaciones civiles.
Durante su ponencia, el Ing. Zárate compartió una frase que recordó la importancia de la planeación: “Planear no es burocracia, es amar con inteligencia y servir con eficacia”.
A través de múltiples ejemplos de su experiencia en Metalsa y Copamex, explicó cómo una planeación bien estructurada no solo mejora resultados, sino que también fortalece la cultura institucional y la identidad.
Finalmente los organizadores concluyeron que el Encuentro Anual ConParticipación 2025 fue mucho más que una serie de conferencias, “fue un increíble espacio de diálogo, convivencia y crecimiento integral. Cada bloque permitió a los asistentes reflexionar sobre la labor que realiza ConParticipación y el impacto que se logra cuando se trabaja con la perspectiva de la persona al centro, con criterio y estrategias claras”.
Dignidad Humana
“No desaparece el sufrimiento”, la eutanasia repite el procedimiento de una ejecución, alerta bioetista
Ciudad de México.— La doctora Martha Tarasco, cofundadora de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac México y especialista en foniatría, explicó que la eutanasia, presentada en algunos entornos como un acto compasivo, es en realidad un procedimiento que provoca la muerte y cuyo proceso es equivalente al de la pena capital.
Eutanasia: una práctica que elimina al paciente
De acuerdo con la especialista, la eutanasia consiste en una “acción u omisión médica” que tiene como intención provocar la muerte del paciente con el fin de eliminar un dolor considerado insoportable en la etapa final de la vida.
Subrayó que, aunque se le denomine “homicidio por compasión”, en términos médicos implica una intervención directa para terminar con la existencia de una persona enferma.
El procedimiento y su semejanza con la pena de muerte
La doctora Tarasco precisó que la eutanasia activa se realiza mediante la aplicación de una sustancia letal. El método, explicó, utiliza los mismos fármacos y dosis equivalentes a las empleadas en la inyección letal aplicada en la pena de muerte.
Detalló que el proceso incluye una premedicación, inductores del coma y bloqueadores neuromusculares. Estas sustancias se aplican en concentraciones hasta cien veces mayores que las usadas para una anestesia.
Existe sufrimiento
El bloqueo neuromuscular impide que el cuerpo del paciente reaccione ante la falta de oxígeno, por lo que el sufrimiento físico no desaparece, sino que queda oculto, al igual que en los procedimientos de ejecución.
LEE Cuidados paliativos: derecho olvidado en México
El suicidio asistido
La doctora Tarasco explicó que el suicidio asistido ocurre cuando el paciente solicita ayuda para provocarse la muerte, generalmente por debilidad física o miedo. Mencionó el caso de la cápsula Sarco, desarrollada en Suiza por el médico australiano Philip Nitschke, que causa la muerte por asfixia al liberar gas nitrógeno y reducir el oxígeno a niveles letales.
Cuidados paliativos: la vía médica para acompañar sin eliminar
Frente a estos procedimientos, Tarasco sostuvo que la respuesta de la medicina debe centrarse en los cuidados paliativos, una atención integral que busca disminuir el dolor, controlar los síntomas y ofrecer acompañamiento emocional y espiritual, tanto al paciente como a su familia.
Afirmó que esta atención permite atender el sufrimiento sin provocar la muerte, ya que la función del médico es cuidar, aliviar y acompañar, no eliminar al enfermo.
“Cuando el paciente ya no puede curarse, sí hay algo que puede hacerse: controlar el dolor, acompañar, cuidar”, finalizó.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
México
Diabetes en México: urgen reforzar políticas ante influencia de la industria refresquera
Ciudad de México.- En el marco del Día Mundial de la Diabetes, especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) advirtieron que la diabetes continúa entre las principales causas de muerte en México, con 112,641 defunciones registradas en 2024, de acuerdo con datos preliminares del INEGI.
En México, el 18.3% de la población adulta —equivalente a 14.6 millones de personas— vive con diabetes, de acuerdo con el INSP.
Bebidas azucaradas.
Esta enfermedad, que se agrava por factores prevenibles como el alto consumo de bebidas azucaradas, representa una de las principales amenazas para la salud pública.
Un estudio publicado en Nature Medicine estimó que el 30% de los casos nuevos de diabetes tipo 2 (169,425 casos) y el 14.9% de las muertes por esta enfermedad son atribuibles al consumo de bebidas azucaradas.
En el caso de las enfermedades cardiovasculares, 13.5% de los nuevos casos y 9.2% de los decesos se relacionan con este mismo factor, ubicando a México entre los países más afectados a nivel mundial.
¿Qué medidas se han implementado hasta ahora?
Desde 2014, el impuesto a las bebidas azucaradas logró reducir su compra entre un 6% y 12% durante los primeros años, con mayor impacto en hogares de menores ingresos.
Además, el etiquetado frontal de advertencia ha incentivado la reformulación: la proporción de bebidas con sello por “Exceso de Azúcares” disminuyó en 10.7 puntos porcentuales tras su implementación.
El Dr. Juan Carlos Salgado, economista en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, destacó que “el impuesto a las bebidas azucaradas ha sido efectivo para reducir las compras y generar beneficios económicos netos a nivel social.
El etiquetado frontal refuerza esta política al disminuir la intención de compra y promover la reformulación con menos azúcar”.
¿Cómo afecta esta crisis a la infancia mexicana?
El impacto de la diabetes también alcanza a las nuevas generaciones. Un artículo de Siete24 Noticias titulado “Crece 120% la obesidad infantil en 9 de cada 10 escuelas en México: ASA” (publicado el 12 de junio de 2024), destaca que se proyecta para el año 2030 siete millones de niños y jóvenes mexicanos vivirán con exceso de peso, y el 50% desarrollará diabetes.
Bebidas azucaradas.
Estos datos reflejan la urgencia de fortalecer las políticas de alimentación escolar, limitar la publicidad de bebidas azucaradas dirigida a menores y fomentar entornos saludables desde la infancia para prevenir enfermedades metabólicas en la edad adulta.
¿Qué obstáculos enfrenta la salud pública?
Pese a los avances, los especialistas advirtieron sobre la interferencia de la industria refresquera en las políticas de salud.
Sin embargo, empresas del sector mantienen campañas de marketing social, patrocinios deportivos y alianzas institucionales que buscan proyectarlas como parte de la solución, mientras presionan para frenar medidas regulatorias.
Además, Christian Torres, coordinador de conflicto de interés en El Poder del Consumidor, señaló que “la interferencia de la industria refresquera en las políticas de salud pública ha sido sistemática y sostenida, facilitada por la omisión del Estado.
Bebidas azucaradas.
Te puede interesar: Empresas que cuidan la infancia: nace la Norma BULL-LI:2025/A
Desde las caravanas navideñas de Coca-Cola hasta las asociaciones público-privadas disfrazadas de bienestar, estas estrategias debilitan políticas efectivas para reducir el consumo”.
¿Qué acciones se requieren para frenar este problema?
Además, los expertos coincidieron en que es necesario elevar el impuesto a las bebidas azucaradas al 20%, consolidar el etiquetado frontal como herramienta de elección informada.
Y con ello, cerrar vacíos en la regulación de publicidad, especialmente dirigida a niñas, niños y adolescentes.
