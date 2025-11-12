SEP sin plan para erradicar analfabetismo ni frenar violencia en escuelas, alerta Educación con Rumbo

Ciudad de México.— La Organización Educación con Rumbo señala omisiones por parte del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante su comparecencia ante el Senado de la República.

Educación con Rumbo cuestionó la falta de estrategias para la primera infancia y advirtió sobre vacíos en políticas educativas y protocolos escolares

Dijo que el informe presentado por el funcionario contiene omisiones y afirmaciones sin sustento técnico. El organismo civil indicó que el titular de la SEP no mencionó acciones concretas para atender los principales rezagos educativos del país.

Sin estrategias para la primera infancia

Educación con Rumbo afirmó que no existe una política específica dirigida a la primera infancia y a la educación básica que revierta la grave crisis de conocimiento reportados en las evaluaciones internacionales. Señaló que concentrar los esfuerzos en educación media y media superior representa una decisión que limita la atención a los primeros años de formación.

La organización sostuvo que la falta de estrategias integrales impide mejorar los resultados de aprendizaje en los distintos niveles escolares y señaló la necesidad de incluir programas específicos para niños, niñas y adolescentes.

Eliminación de exámenes de admisión

El organismo también observó la desaparición de los exámenes de admisión a la educación media superior. Con base en los resultados de la evaluación PISA 2022, recordó que México presenta el nivel más bajo en matemáticas de las últimas dos décadas y que solo la mitad del alumnado logra identificar información general en textos.

De acuerdo con Educación con Rumbo, la cancelación de estas pruebas no garantiza mayor acceso a la educación, ya que una parte significativa de los estudiantes no cuenta con los conocimientos básicos requeridos para aprobar un proceso de selección. Indicó que la falta de dominio en lectura y matemáticas repercute en la preparación con la que los jóvenes llegan a niveles superiores.

Imposibilidad de erradicar el analfabetismo

En cuanto a la meta de eliminar el analfabetismo, la organización consideró que no existen elementos que respalden ese objetivo. Explicó que el periodo en el cual se desarrollan las capacidades de lectoescritura corresponde a la educación inicial y básica, niveles que no fueron mencionados durante la comparecencia.

Cifras de la OCDE (PISA 2022) señalan que solo 53% de los estudiantes mexicanos de 15 años alcanzó el nivel mínimo de competencia en lectura y que México ocupa el lugar 51 entre 81 países. La organización precisó que estos resultados no son compatibles con la eliminación del analfabetismo, ya que persiste un alto número de jóvenes que no pueden identificar la idea principal de un texto.

Falta de información sobre protocolos de violencia sexual infantil

Educación con Rumbo también señaló que no hubo información pública sobre el estado de los protocolos de prevención y atención de la violencia sexual infantil. El 30 de mayo, la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el requerimiento a los estados y municipios para elaborar dichos mecanismos, con fecha límite de entrega en octubre.

De acuerdo con la organización, la información sobre el cumplimiento de ese mandato no ha sido entregada ni actualizada. Recordó que, según registros oficiales, uno de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufre violencia sexual antes de los 18 años, lo que hace necesario conocer el avance de las medidas implementadas.

Becas sin seguimiento documentado

Respecto a los programas de becas, la organización señaló que no existe seguimiento sobre la aplicación ni sobre su relación con el rendimiento académico o la permanencia escolar. Mencionó que la beca Rita Cetina no incluye mecanismos de evaluación y que en 2025 aproximadamente un millón de jóvenes abandonaron los estudios, cifra que refleja la ausencia de indicadores de impacto.

Solicitud de estrategias con base en evidencia

Finalmente, Educación con Rumbo planteó que la Secretaría de Educación requiere acciones sustentadas en información verificable. Entre las prioridades mencionó la capacitación docente, la evaluación de aprendizajes, la prevención de la violencia escolar y sexual, y la conformación del Consejo Nacional de Participación Escolar.

La organización reiteró que la atención a la primera infancia, la evaluación y la formación docente deben formar parte de una estrategia nacional que abarque todos los niveles del sistema educativo.

ebv