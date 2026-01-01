Sheinbaum desea feliz 2026 a las familias mexicanas

Ciudad de México.— Regalar una bicicleta durante la temporada de Reyes Magos como una de las opciones más recurrentes para niños de entre 7 y 11 años.

Especialistas en desarrollo infantil y organismos de salud señalaron que el uso regular de la bicicleta favorece la actividad física y el bienestar durante la infancia.

La Organización Mundial de la Salud indicó que la actividad física en edad escolar contribuyó a mejorar la coordinación, la salud cardiovascular y el equilibrio emocional (OMS).

Actividad física, bicicleta y desarrollo infantil

La OMS recomendó que niños de entre 5 y 17 años realizaran al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa.

El ciclismo recreativo se incluyó entre las actividades sugeridas por su bajo impacto y facilidad de adaptación a diferentes edades.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señaló que el juego activo fortaleció habilidades sociales y redujo el sedentarismo infantil (UNICEF).

En contextos urbanos, la bicicleta permite a menores interactuar con su entorno bajo supervisión adulta y en espacios controlados.

Seguridad y uso responsable

Autoridades de salud pública insisten en la importancia del uso de casco certificado durante cualquier actividad ciclista infantil.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidenses indicaron que el uso de casco redujo hasta 85 por ciento el riesgo de lesiones graves en la cabeza (CDC).

En México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió guías de compra donde recomendó verificar frenos, estabilidad y ajustes del asiento.

La Profeco señaló que una bicicleta adecuada debía permitir que el menor alcanzara el suelo con ambos pies al estar sentado.

También recomendó acompañar el regalo con protecciones básicas como rodilleras y coderas, especialmente en etapas iniciales de aprendizaje.

Tallas y características recomendadas

Especialistas en movilidad infantil explicaron que la elección de la bicicleta depende más de la estatura que de la edad.

Para niños de 7 a 9 años, se recomendó generalmente rodada de 20 pulgadas, según guías de seguridad vial infantil.

Para menores de 9 a 11 años, la rodada de 24 pulgadas resultó más adecuada cuando la estatura superó los 135 centímetros.

Modelos con asiento y manubrio ajustables permitieron mayor tiempo de uso conforme el menor creció, señalaron asociaciones ciclistas.

Las bicicletas sin cambios son ideales para principiantes por su facilidad de manejo y menor mantenimiento.

Rango de precios en el mercado mexicano

Revisiones de mercado consultadas por Profeco y plataformas de análisis de consumo mostraron variaciones amplias en precios durante temporada decembrina.

Bicicletas infantiles básicas, de rodada 20 o 24 pulgadas, registraron precios aproximados entre 2 mil y 4 mil pesos.

Modelos con mejores componentes, frenos reforzados y mayor durabilidad se ubicaron entre 4 mil y 8 mil pesos.

Opciones con materiales más ligeros o diseños especializados superaron los 8 mil pesos, de acuerdo con comparativos de consumo.

Un regalo ligado al tiempo compartido

Especialistas en infancia destacaron que la bicicleta favoreció actividades familiares y redujo el tiempo frente a pantallas.

UNICEF señaló que el acompañamiento adulto durante el juego fortaleció vínculos y promovió entornos seguros para la niñez.

Durante Reyes Magos, muchas familias priorizan regalos que combinaron entretenimiento y movimiento, según reportes de consumo nacional.

La bicicleta mantiene presencia como un objeto asociado al aprendizaje, al juego y a la convivencia cotidiana, de acuerdo con fuentes como la OMS y la UNICEF.

JAHA