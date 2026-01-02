Sheinbaum, la presidenta, la abuela

Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum inició el año sin conferencias matutinas en Palacio Nacional, pero sí con la compañía de su nieto, Pablo.
La suspensión de la Mañanera del Pueblo se aplicó los días 31 de diciembre y 1 de enero, regresando este viernes, pese a la pausa momentánea por un sismo.
En sus redes sociales, la presidenta compartió una imagen familiar en su cuenta oficial de Instagram. En la fotografía apareció junto a su nieto Pablo, en un espacio abierto.
La publicación incluyó un mensaje breve sobre el vínculo entre abuela y nieto: “Una tarde jugando con Pablo. El amor de abuela es algo hermoso”, escribió.
La imagen mostró a ambos caminando en un jardín, sin elementos oficiales.
En días de asueto, Sheinbaum ha utilizado redes sociales para compartir momentos familiares.
Este tipo de publicaciones se ha vuelto recurrente desde el inicio de su mandato.
Pablo nació en 2023, hijo de Rodrigo Ímaz (hijo de la presidenta Sheinbaum) y Sofía Ramírez.
Festeja Sheinbaum indicadores de empleo
El arranque de año también incluyó referencias a indicadores laborales recientes, pues la presidenta compartió un mensaje sobre desocupación al cierre de 2025.
En su cuenta oficial de X, Sheinbaum publicó una gráfica comparativa internacional. En el mensaje señaló que México cerró 2025 como el segundo país con menor desocupación.
“Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo”, escribió.
Debuta sistema de alertamiento vía celular
En un sondeo de Siete24.mx, usuarios reportaron que su celular sí sonó
Ciudad de México.— Durante el sismo de este viernes 2 de enero, sonaron por primera vez en una situación real, las alertas sísmicas transmitidas vía celular.
Según el Servicio Sismológico Nacional, el temblor tuvo una magnitud 6.5 y un epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero.
A las 07:58 horas de la mañana, la alerta sismica fue activada en la capital del país, minutos antes de que el movimiento telúrico fuera percibido.
El sistema, que alerta en teléfonos celulares sin necesidad de una señal de internet, se activó a las 07:58 horas de la mañana.
¿Cómo funciona este sistema de alerta?
En septiembre pasado, el titular de la ATDT José Antonio Peña Merino explicó que “es un sistema que permite alertas en tiempo real de inmediato, sin ningún tipo de retraso ni encolamiento. Todos los dispositivos lo reciben al mismo tiempo y de manera inmediata”.
Peña Merino detalló que cuando los sensores del Cires en costas y mares, sobre todo del Pacífico, detectan movimiento, se activan y mandan “una transmisión muy rápida que recibe el C5 de la Ciudad de México, que a su vez lo replica a las torres de telefonía celular y desde ahí, se distribuye a los dispositivos. Esto ocurre en segundos”.
Añadió que por fabricación, todos los equipos tienen preconfigurado que se reciban alertas de emergencia; pero es posible que, por alguna razón, un dispositivo no lo tuviese activado y se puede configurar.
Peña Merino detalló paso por paso el funcionamiento de este sistema de alerta:
- • 97 sensores sísmicos del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) en la mayoría de las costas del país.
- • Transmisión en segundos por radiofrecuencia.
- • Pasa al subsistema CIRES.
- • Se transmite por frecuencias muy altas (VHF).
- • Llega al C5, a la Agencia de Transformación Digital y al Gobierno de la Ciudad de México.
- • Las redes móviles envían la notificación a través de señales 5G, 4G, 3G y 2G.
Su implementación se trató de un trabajo conjunto entre la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el Gobierno de la Ciudad de México y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), además de la colaboración de los concesionarios y autorizados del servicio de telefonía celular.
Reportan e indagan fallas
En redes sociales, algunos usuarios reportaron que su celular no emitió la señal de alerta, por lo que la Agencia de Transformación Digital informó que trabaja para evitar las fallas.
En su cuenta de X, explicó que se encuentra “en revisión con las empresas telefonía para identificar antenas que no la hayan emitido”.
La señora Hilda, víctima más reciente del accidente del Tren Interoceánico
Van 14 víctimas
Ciudad de México.— La señora Hilda Alcántara, de 73 años, falleció a las 10:35 horas del 1 de enero de 2026 por complicaciones derivadas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.
El accidente ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en el estado de Oaxaca, informó la Secretaría de Marina.
La dependencia confirmó que la mujer permaneció hospitalizada desde el día del siniestro bajo atención médica continua.
El personal de salud no logró revertir su condición pese a los tratamientos aplicados.
A través de redes sociales oficiales, la Secretaría de Marina lamentó el fallecimiento y confirmó que la víctima recibió atención especializada.
El mensaje institucional precisó que el deceso ocurrió mientras la paciente permanecía internada.
De acuerdo con información oficial, Hilda Alcántara ingresó inicialmente al Hospital Tehuantepec del ISSSTE.
Posteriormente, el personal médico la trasladó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS-Bienestar.
En ese centro, el equipo médico aplicó procedimientos quirúrgicos de urgencia como parte del protocolo clínico.
El IMSS Bienestar informó que la causa directa de la muerte fue una tromboembolia pulmonar.
“A pesar del esfuerzo integral del equipo médico y del manejo intensivo, la paciente presentó una tromboembolia pulmonar”, indicó el instituto en un comunicado.
La institución precisó que el fallecimiento ocurrió a las 10:35 horas del 1 de enero.
Con este deceso, el saldo del accidente ferroviario aumentó a 14 personas fallecidas.
Las autoridades también reportaron decenas de personas lesionadas, según datos oficiales.
Accidente del Tren Interoceánico
El descarrilamiento ocurrió en el tramo que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz.
El punto exacto se localizó a la altura de la comunidad de Nizanda, en una zona con curvas pronunciadas.
El convoy estaba integrado por dos locomotoras y cuatro vagones, de acuerdo con reportes oficiales.
Alrededor de 250 personas viajaban a bordo al momento del accidente.
Elementos de protección civil, fuerzas armadas y personal médico acudieron al sitio para brindar auxilio inmediato.
El impacto provocó que varias personas fueran proyectadas fuera de los vagones.
Algunas víctimas quedaron a varios metros de distancia del tren, lo que generó lesiones de gravedad.
Las autoridades trasladaron a los heridos a hospitales de Oaxaca y otros estados.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas expresó su solidaridad con la familia de Hilda Alcántara.
La CEAV confirmó que recibió información del IMSS Bienestar sobre el fallecimiento.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Hilda Alcántara, de 73 años”, señaló la comisión en un comunicado.
Indagan las causas del accidente
La Fiscalía General de la República mantiene abierta una carpeta de investigación sobre el descarrilamiento.
Peritos especializados realizaron el levantamiento del tren siniestrado y diversas inspecciones técnicas.
Las diligencias incluyeron el análisis del registrador de eventos del convoy, conocido como caja negra. Este dispositivo almacena datos sobre velocidad, frenado y maniobras del operador.
Las primeras evaluaciones indicaron que la infraestructura ferroviaria no presentó daños estructurales visibles.
Las investigaciones se concentran en posibles fallas mecánicas, exceso de velocidad o error humano.
Estas líneas de investigación se analizan de manera conjunta por la FGR, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que al menos 10 personas continúan hospitalizadas en distintas unidades médicas del país.
El resto de las personas lesionadas recibió atención médica y seguimiento ambulatorio.
Las autoridades federales confirmaron que los cuerpos de las víctimas ya fueron entregados a sus familiares tras los estudios forenses correspondientes.
Bebés nacen con el Año Nuevo
Los primeros nacimientos del 2026
Ciudad de México.— En los primeros minutos de 2026, se registró el nacimiento de Sofía Isabela, considerada la primera bebé del año en México.
La niña nació a las 00:01 horas del 1 de enero en el Hospital de Gineco Obstetricia Número 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Tlalnepantla.
El IMSS informó que el nacimiento ocurrió durante el primer minuto del año, lo que posicionó a Sofía Isabela como el primer registro oficial de 2026.
Personal médico del hospital documentó el momento y realizó una cuenta regresiva dentro del quirófano para recibir a la recién nacida.
Imágenes y mensajes del nacimiento circularon en redes sociales institucionales del IMSS, donde se destacó la coordinación del equipo médico.
El instituto confirmó que tanto la madre como la bebé presentaron condiciones estables tras el parto.
Sofía Isabela pesó 2.8 kilogramos y midió 50 centímetros al nacer, de acuerdo con datos proporcionados por personal hospitalario.
Su madre, Andrea Tapia Álvarez, tiene 24 años, reside en Cuautitlán Izcalli y cursa estudios universitarios.
El nacimiento ocurrió en una unidad especializada que atiende partos y emergencias obstétricas de alta demanda en la zona metropolitana.
Otros bebés nacieron junto con el 2026
Durante el mismo inicio de año, otros nacimientos generaron atención en el Estado de México y Puebla.
A las 00:00 horas, el bebé Michael nació en el hospital general IMSS Bienestar “Dr. Nicolás San Juan”, en territorio mexiquense.
La Secretaría de Salud de Puebla informó el primer nacimiento del estado en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán.
La bebé nació con un peso de 3 kilogramos con 310 gramos, según información oficial estatal.
Los tres nacimientos fueron reconocidos por autoridades de salud y compartidos en redes sociales institucionales.
Personal médico y familiares difundieron mensajes de bienvenida para los primeros nacimientos registrados en 2026.
Vacaciones y días feriados que esperan para 2026
Oportunidad para realizar turismo
Ciudad e México.— La llegada del 2026 llegan también nuevos días de asueto y oportunidades para tomar días de vacaciones con la familia.
La Ley Federal del Trabajo regula el derecho a vacaciones pagadas para trabajadores formales en el país.
Este marco legal incorporó cambios relevantes tras la reforma publicada en diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación.
Desde esa modificación, la ley establece un piso mínimo mayor de días de descanso anual.
La disposición aplica para personas trabajadoras con relación laboral formal y contrato reconocido.
El artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo señala que las vacaciones no pueden sustituirse por una compensación económica.
Este derecho busca garantizar descanso efectivo y recuperación física y mental, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En 2026, la norma vigente mantiene los criterios establecidos tras la reforma, sin cambios adicionales publicados.
Las autoridades laborales confirmaron que los días de vacaciones se rigen por el tiempo de servicio acumulado.
Cuántos días de vacaciones corresponden según la Ley Federal del Trabajo
La Ley Federal del Trabajo establece 12 días de vacaciones continuos a partir del primer año completo de servicios.
Este derecho se adquiere una vez cumplidos 12 meses de relación laboral con el mismo empleador.
A partir del segundo año, el periodo vacacional aumenta dos días por cada año subsecuente, hasta llegar a 20 días.
Este incremento aplica del segundo al quinto año de servicios continuos.
Desde el sexto año laboral, las vacaciones aumentan dos días por cada cinco años adicionales de servicios.
Este esquema se mantiene vigente conforme al texto actual del artículo 76 de la ley.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social explicó que esta modalidad busca homologar mejores condiciones laborales.
El cambio respondió a recomendaciones internacionales sobre descanso anual, según comunicados oficiales de la STPS.
Para trabajadores con servicios discontinuos o de temporada, la ley reconoce un periodo vacacional proporcional.
El cálculo considera los días efectivamente trabajados durante el año calendario.
El artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo establece que las vacaciones no pueden compensarse con pago adicional.
Sin embargo, al concluir la relación laboral antes del año, procede una remuneración proporcional.
La ley también garantiza una prima vacacional no menor al 25 por ciento del salario correspondiente.
Este pago adicional se entrega durante el periodo de descanso autorizado.
Las vacaciones deben concederse dentro de los seis meses posteriores al cumplimiento del año de servicios.
Esta obligación corresponde directamente a la parte empleadora, según la norma laboral.
Días de descanso obligatorio y lo que marca la ley en 2026
Además de las vacaciones, la Ley Federal del Trabajo reconoce días de descanso obligatorio cada año.
Estos días se encuentran previstos en el artículo 74 de la legislación laboral.
Para 2026, la ley contempla como días de asueto el 1 de enero por Año Nuevo. También incluye el primer lunes de febrero por el aniversario de la Constitución Mexicana.
El tercer lunes de marzo corresponde al Natalicio de Benito Juárez, conforme al calendario oficial.
El 1 de mayo se reconoce como Día del Trabajo, con descanso obligatorio.
En tanto, el 16 de septiembre figura por la conmemoración de la Independencia de México.
Cabe recordar que el tercer lunes de noviembre sustituye la fecha original del aniversario de la Revolución Mexicana.
El 25 de diciembre se mantiene como día de descanso obligatorio por Navidad.
Cuando un trabajador labora en un día de descanso obligatorio, la ley establece un pago adicional. El artículo 75 señala que debe recibir su salario diario más un salario doble por el servicio prestado.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo recuerda que estos derechos son irrenunciables.
JAHA
