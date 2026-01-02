Sheinbaum, la presidenta, la abuela

Ciudad e México.— La llegada del 2026 llegan también nuevos días de asueto y oportunidades para tomar días de vacaciones con la familia.

La Ley Federal del Trabajo regula el derecho a vacaciones pagadas para trabajadores formales en el país.

Este marco legal incorporó cambios relevantes tras la reforma publicada en diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación.

Desde esa modificación, la ley establece un piso mínimo mayor de días de descanso anual.

La disposición aplica para personas trabajadoras con relación laboral formal y contrato reconocido.

El artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo señala que las vacaciones no pueden sustituirse por una compensación económica.

Este derecho busca garantizar descanso efectivo y recuperación física y mental, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Te recomendamos leer: Bebés nacen con el Año Nuevo

En 2026, la norma vigente mantiene los criterios establecidos tras la reforma, sin cambios adicionales publicados.

Las autoridades laborales confirmaron que los días de vacaciones se rigen por el tiempo de servicio acumulado.

Cuántos días de vacaciones corresponden según la Ley Federal del Trabajo

La Ley Federal del Trabajo establece 12 días de vacaciones continuos a partir del primer año completo de servicios.

Este derecho se adquiere una vez cumplidos 12 meses de relación laboral con el mismo empleador.

A partir del segundo año, el periodo vacacional aumenta dos días por cada año subsecuente, hasta llegar a 20 días.

Este incremento aplica del segundo al quinto año de servicios continuos.

Desde el sexto año laboral, las vacaciones aumentan dos días por cada cinco años adicionales de servicios.

Este esquema se mantiene vigente conforme al texto actual del artículo 76 de la ley.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social explicó que esta modalidad busca homologar mejores condiciones laborales.

El cambio respondió a recomendaciones internacionales sobre descanso anual, según comunicados oficiales de la STPS.

Para trabajadores con servicios discontinuos o de temporada, la ley reconoce un periodo vacacional proporcional.

El cálculo considera los días efectivamente trabajados durante el año calendario.

El artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo establece que las vacaciones no pueden compensarse con pago adicional.

Sin embargo, al concluir la relación laboral antes del año, procede una remuneración proporcional.

La ley también garantiza una prima vacacional no menor al 25 por ciento del salario correspondiente.

Este pago adicional se entrega durante el periodo de descanso autorizado.

Las vacaciones deben concederse dentro de los seis meses posteriores al cumplimiento del año de servicios.

Esta obligación corresponde directamente a la parte empleadora, según la norma laboral.

Días de descanso obligatorio y lo que marca la ley en 2026

Además de las vacaciones, la Ley Federal del Trabajo reconoce días de descanso obligatorio cada año.

Estos días se encuentran previstos en el artículo 74 de la legislación laboral.

Para 2026, la ley contempla como días de asueto el 1 de enero por Año Nuevo. También incluye el primer lunes de febrero por el aniversario de la Constitución Mexicana.

El tercer lunes de marzo corresponde al Natalicio de Benito Juárez, conforme al calendario oficial.

El 1 de mayo se reconoce como Día del Trabajo, con descanso obligatorio.

En tanto, el 16 de septiembre figura por la conmemoración de la Independencia de México.

Cabe recordar que el tercer lunes de noviembre sustituye la fecha original del aniversario de la Revolución Mexicana.

El 25 de diciembre se mantiene como día de descanso obligatorio por Navidad.

Cuando un trabajador labora en un día de descanso obligatorio, la ley establece un pago adicional. El artículo 75 señala que debe recibir su salario diario más un salario doble por el servicio prestado.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo recuerda que estos derechos son irrenunciables.

JAHA