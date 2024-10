Sheinbaum y la Iglesia católica ¿podrán trabajar juntos por la paz?

Ciudad de México.— En un análisis de la situación de seguridad en México, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, Francisco Javier Acero Pérez, advirtió sobre el deterioro del tejido social y la creciente violencia en el país.

Monseñor Acero fue contundente al señalar que la política de “abrazos no balazos” no ha sido efectiva para frenar la criminalidad que afecta a amplios sectores de la sociedad.

“La política de abrazos no balazos no ha funcionado, y nosotros como Iglesia estamos aquí para buscar otros caminos”, afirmó.

En este sentido, hizo un llamado a construir espacios de diálogo y escucha con las autoridades, de modo que se puedan proponer alternativas reales para la paz y la seguridad.

Diálogo abierto con el gobierno de Sheinbaum

Francisco Javier Acero dijo que la relación de la Iglesia con el nuevo gobierno, liderado por Claudia Sheinbaum es positiva y aseguró que están dispuestos a colaborar. “Estamos abiertos al diálogo y esperamos que los compromisos de paz se vayan aplicando”, enfatizó.

Sacerdotes y civiles, víctimas de la violencia

Monseñor Acero lamentó la violencia que golpea no sólo a la Iglesia, sino también a la población civil. Aseguró que sacerdotes, seminaristas y líderes parroquiales han sido blanco de ataques y asesinatos, un problema que, advirtió, afecta a la comunidad religiosa, la sociedad en su conjunto, incluidos niños que mueren en medio de balaceras.

Es “muy preocupante” que religiosos sean agredidos por el crimen organizado, como sucedió en el caso de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados en Chihuahua en 2022, y en días pasados el padre Marcelo Pérez en Chiapas. “Nos preocupa que esto no sea aislado; vemos que también hay civiles y niños que están muriendo por fuego cruzado. Esto no puede ser”, expresó.

Repasar acuerdos de paz

El religioso reiteró la necesidad de revisar y dar continuidad al Compromiso Nacional por la Paz, acuerdo firmado en marzo de 2024 por Sheinbaum cuando era candidata a la presidencia, con el fin de establecer políticas conjuntas que atiendan la violencia en zonas afectadas por el crimen organizado.

El obispo auxiliar subrayó la urgencia de establecer mesas de diálogo entre el gobierno y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para revisar los acuerdos firmados en el Centro Cultural Tlatelolco en marzo de 2024. “El tejido social está roto”, insistió, y reiteró la importancia de analizar los puntos acordados para implementar estrategias de paz efectivas.

Un compromiso con la paz, pero con matices

En marzo de este año, Claudia Sheinbaum Pardo, entonces candidata presidencial, firmó el Compromiso por la Paz, una iniciativa impulsada por la Iglesia católica. En aquella ocasión mostró su respaldo al esfuerzo de las instituciones religiosas en temas de justicia y paz, pero también señaló divergencias en la forma en que ambos sectores perciben y analizan la seguridad en el país.

Coincidencias en la búsqueda de justicia social

“Reconozco los esfuerzos que las iglesias hacen por la paz, especialmente la católica, para atender las causas más profundas de la violencia y la pobreza”, elogió Sheinbaum.

También subrayó la necesidad de superar una visión exclusivamente punitiva de la justicia y destacó la urgencia de trabajar en la construcción de condiciones más equitativas y justas para todos.

En su discurso, Sheinbaum aludió a la encíclica Fratelli Tutti, del Papa Francisco, que aboga por una sociedad más inclusiva y por la defensa de derechos esenciales como la tierra, el techo y el trabajo.

Diferencias en el diagnóstico de la seguridad

A pesar de las coincidencias, Sheinbaum hizo hincapié en que su visión sobre la seguridad en México diverge del análisis presentado por la Iglesia. Argumentó que el documento de la Iglesia no reflejaba la tendencia a la baja en la percepción de inseguridad, la cual, aseguró, mejoró desde el cambio de gobierno en 2018.

Para Sheinbaum, el Estado sigue siendo el principal garante de la seguridad en México, y aunque consideró que el involucramiento de toda la sociedad es crucial, destacó que el gobierno mantiene la responsabilidad primaria en este aspecto.

Esperanza y Unión

Claudia Sheinbaum expresó que, si bien las coincidencias con la Iglesia en la construcción de paz son significativas, el camino no debe caer en el pesimismo. En sus palabras, “el miedo es el combustible que utiliza el autoritarismo”, y resaltó desde aquella ocasión la importancia de mantener una visión de esperanza y colaboración para alcanzar una paz social sólida.

