Sin realización de pruebas, disminuyen contagios de Covid en México

Ciudad de México.- Durante la conferencia vespertina de salud en Palacio Nacional, el subsecretario de esta dependencia Hugo López-Gatell explicó que hay personas que no acuden por atención médica y de forma particular adquieren tanques de oxígeno.

Lo que provocó por un lado, desabasto de tanques de oxígeno y por el otro lado y más grave aún que las personas pueden provocarse lesiones al aparato respiratorio tras hacer un uso incorrecto del equipo.

El uso de oxígeno no se puede auto administrar porque puede ser dañino, dijo el funcionario.

López-Gatell Ramírez, mencionó que existen pacientes que no requieren tanque o cuya complicación respiratoria requiere la supervisión de algún especialista.

Muchas veces no es una solución, sino al contrario, puede afectarse la salud de todos los no se puede dar un tanque de oxígeno a cualquiera que no lo requiera, dijo.

Cabe mencionar que, durante la conferencia mañanera, el titular del organismo, Ricardo Sheffield Padilla, descartó que exista un monopolio en el mercado de oxígeno, ya que son dos proveedores que lo producen en tanque para uso del sector salud, y que, si es necesario, se puede importar.

NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, 27JUNIO2020.- David Olazagasti de 41 años y Diego Laguna de 23, forman parte del equipo de paramédicos que trabaja en Nezahualcóyotl dentro de la Brigada de rescate. Trabajan en jornadas de 12 por 24 horas repartidos en tres turnos. Con la llegada de la pandemia del virus SARS-CoV-2 trabajan en primera linea; acuden a las casas de los posibles o confirmados por emergencias y si es necesario los trasladan a hospitales COVID-19 cercanos. Cada paciente cambian de traje protector y lavan todo su equipo incluyendo ambulancia. Nezahualcóyotl, con un corte hasta el día de ayer sumaba 3, 391 casos, considerado el municipio con el mayor número de contagios del Estado de México. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Finalmente, la Secretaría de Salud informó en su más reciente reporte que hasta el momento hay 57 mil 023 fallecidos como consecuencia del Coronavirus.

