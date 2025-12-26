Sistema de salud en México debe ofrecer cuidados paliativos en todos sus niveles: especialista

Ciudad de México.— Cuando una persona recibe un diagnóstico que compromete su salud, la experiencia trasciende el ámbito clínico y alcanza a su entorno familiar. La atención paliativa forma parte de la respuesta del sistema de salud ante estas situaciones, así li externó la Dra. Leticia Ascencio Huertas, psicóloga especialista adscrita al Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, quien explicó que este enfoque busca acompañar tanto al paciente como a las personas que participan de manera directa en su cuidado.

¿Qué son los cuidados paliativos?

La Dra. Leticia Ascencio Huertas, refirió que los cuidados paliativos constituyen un enfoque orientado a mejorar la calidad de vida de personas que enfrentan una situación vulnerable de salud. Esta atención contempla necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales, las cuales se abordan mediante la intervención de un equipo multidisciplinario.

Señaló que este modelo no se dirige únicamente al paciente, sino también a su familia, ya que la enfermedad impacta la dinámica cotidiana del hogar. La atención paliativa considera a la familia como parte del proceso de cuidado, especialmente cuando la enfermedad se atiende en casa o en etapas avanzadas.

Atención desde el diagnóstico

La Dra. Ascencio Huertas explicó que, en sus inicios, los cuidados paliativos se ofrecían principalmente a pacientes con una expectativa de vida limitada. Con el tiempo, este criterio se modificó y actualmente la atención puede iniciar desde el momento del diagnóstico, cuando se anticipan síntomas complejos derivados de la enfermedad o de los tratamientos.

Este acompañamiento temprano, dijo, permite atender el sufrimiento asociado tanto a la evolución de la enfermedad como a los efectos de las intervenciones médicas. De esta manera, los cuidados paliativos se integran al proceso de atención desde fases iniciales y no únicamente en momentos cercanos al final de la vida.

Rol de la familia y del cuidador primario

La familia ocupa un lugar central dentro de los cuidados paliativos. La Dra. Leticia Ascencio Huertas identifica al cuidador primario como una figura clave, al ser la persona que permanece de manera constante junto al paciente y enfrenta de forma directa el curso de la enfermedad. Este rol requiere orientación específica para tareas como la alimentación, la administración de medicamentos y el manejo de distintas vías terapéuticas.

Subrayó que el impacto de la enfermedad alcanza a todos los integrantes del hogar. Niñas, niños, personas adultas y adultos mayores experimentan cambios en la dinámica familiar. Por ello, la atención paliativa contempla al paciente, al cuidador principal y al resto de la familia como una unidad que requiere seguimiento y acompañamiento.

Acompañamiento y atención continua

En ese sentido, indicó que los cuidados paliativos ofrecen acompañamiento a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. Los equipos especializados brindan atención en áreas como enfermería, psicología y otras disciplinas de la salud, conforme a las necesidades de cada paciente.

Ascencio Huertas indicó que este acompañamiento puede extenderse hasta el final de la vida y continuar posteriormente con apoyo en el manejo del duelo. La atención se enfoca en cubrir las necesidades que surgen durante la evolución de la enfermedad y en las etapas posteriores a la pérdida.

Acceso a cuidados paliativos en el sistema de salud

La especialista recordó que en México, los cuidados paliativos forman parte de las obligaciones establecidas en la legislación sanitaria y existen equipos especializados en distintos niveles de atención, desde el primer nivel hasta hospitales de alta especialidad.

Finalmente la Dra. Leticia Ascencio Huertas puntualizó que personas con diagnósticos que afectan la calidad de vida, como cáncer, diabetes o insuficiencia renal, pueden ser candidatas a este tipo de atención. La recomendación consiste en solicitar información dentro del sistema de salud sobre la derivación a un servicio de cuidados paliativos cercano al domicilio, con el fin de integrar este acompañamiento conforme a las necesidades de cada caso.

