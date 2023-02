Solicita EU formalmente extradición de Ovidio Guzmán

Nuevo León.— Como el mejor regalo de amor, una joven de 26 años recibió de su madre la donación de un riñón que le fue trasplantado por cirujanos de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Especialidades No. 25, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León.

Durante los trámites de rutina para ingresar a un empleo, la joven Diana Karen detectó su insuficiencia renal. Sin embargo, al no sufrir síntomas, vivió con el diagnóstico por mucho tiempo; hasta hace un año, cuando tuvo que someterse a hemodiálisis para llegar en buena condición al trasplante, informó la jefa de Nefrología de la UMAE No. 25, doctora Hayde Vanegas Ponce.

En el marco del Día Mundial de Trasplante de Órganos y Tejidos, este 27 de febrero, la especialista explicó que el proceso de donación para Diana fue rápido, debido a que los estándares de calidad del IMSS piden que los protocolos de donador vivo no tarden más de tres meses.

Diana Karen sintió miedo cuando su papá y su pareja resultaron incompatibles y cada vez más se limitaban los tiempos para cumplir con el protocolo. Sin embargo, la buena noticia llegó: su madre resultó compatible y con ello se abrió “la oportunidad de renacer”, recordó.

El trasplante de riñón para la joven paciente fue el primero del año realizado en la UMAE No. 25, el 5 de enero del 2023, en una cirugía casi simultánea, donde primero se procuró el riñón de la señora Inés, para colocarlo después en el cuerpo de su hija.

A casi un mes de su trasplante, la receptora no negó haber sentido miedo antes de la cirugía, dolor e incertidumbre después de la misma, pero con el paso de los días, comprendió que era el inició una nueva etapa en la que cumplirá sus anhelos.

“Ya no estoy apagada, tengo mejor ánimo, apetito. Quiero retomar mi actividad física, mi trabajo y momentos de diversión, cosas que muchas veces dejé de hacer por miedo, se siente uno como nuevo, me siento liberada”, comentó.

“Es el amor más grande que puede existir, el de la mamá… no piensa, se lanza al sacrificio, sin miedo. Siempre la he amado, pero ahora me dio una parte de ella, fue la mayor muestra de amor, estoy feliz con la vida”, añadió emocionada la joven.

Para Inés, la enfermedad de su hija fue una noticia fuerte que le hizo sufrir. “Yo veía cómo se debilitaba, se deprimía, estaba cansada, no es fácil como mamá ver a un hijo así… con ella no lloré, siempre me hice fuerte, nunca le demostré debilidad, hasta ahora, porque ya la veo feliz”, expresó con lágrimas en su rostro.

El jefe de División de Trasplantes del Hospital de Especialidades No. 25, doctor Gerardo Luna, hizo un llamado a la población para que se conviertan en donadores y dar vida después de la vida.

“El Instituto está avanzando a pasos agigantados para contar con todo lo necesario para poder salvar la vida de los pacientes que requieren de un órgano. Tú puedes inscribirte en las listas de donación, pero algo importante: informa a tu familia que eres donador y con ello vas a hacer posible que alguien pueda continuar tu vida aquí en la tierra”, externó el cirujano del IMSS.

En Nuevo León, durante el 2022, las UMAE No. 25 y 34, así como el Hospital General de Zona (HGZ) No. 33, realizaron en conjunto 449 trasplantes de riñón, córnea, hígado, médula ósea, corazón y pulmón.

