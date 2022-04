Suspenden audiencia de Lozoya por caso Odebrecht

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un mensaje con motivo de los 100 días de su Cuarto año de gobierno donde destacó acciones en materia económica, seguridad y la pandemia de Covid-19.

Ante los integrantes de su gabinete e invitados especiales en el Patio de Honor de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, López Obrador refirió que nada causó tanta tristeza y dolor como la pandemia de Covid-19.

En los primeros meses del año ha habido una disminución de la pandemia de Covid-19, sin duda, reconoció ha sido el reto más grande que ha enfrentado su gobierno.

Destacó que para el primer trimestre de este año, se tiene un registro de un crecimiento del 18% por concepto de remesas pese a eventos externos como la invasión de Rusia a Ucrania que ha distorsionado la economía mundial.

Los empleos generados en el país superan los 21 millones de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un salario promedio de 14,370 pesos mensuales y la llegada de 51,594 millones de pesos en remesas.

La economía de México, sostuvo López Obrador, creció 5 por ciento, una cifra similar a la que tuvo Estados Unidos en el último año.

“La inflación es menor a la de nuestro país vecino del norte, la deuda ha crecido menos que en los tres sexenios anteriores y el índice de la bolsa de valores aumentado”, comentó.

AIFA

El presidente festejó la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, que le permitió un ahorro millonario al gobierno federal.

“Obra emblemática de gran calidad qué nos permitió un ahorro de 120 millones de pesos, se terminó en tiempo récord”.

LEGISLADORES “SIN MEDIAS TINTAS” SOBRE REFORMA ELÉCTRICA

López Obrador afirmó que pronto se sabrá quién es quién en la discusión y votación de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados y los legisladores deberán decidir “sin medias tintas” sobre esta iniciativa.

“Son tiempos de definición y sin medias tintas. Los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares nacionales o si optan por los hechos de ser verdaderos representantes del pueblo y de la nación”.

En el marco de la discusión de la reforma eléctrica el próximo domingo, López Obrador reiteró que que se busca garantizar la soberanía energética del país.

Incluso, adelantó que si no pasa la reforma eléctrica el domingo, enviará de inmediato una iniciativa para modificar la ley minera, para que el litio sea sólo explotado por el Estado.

“La ley minera solo requiere de la aprobación de la mayoría simple de legisladores para establecer que el litio, ambicionados por corporaciones y gobiernos extranjeros, solo podrá ser explotado por el Estado mexicano”.

LLAMADO A CUARTA TRANSFORMACIÓN

El presidente López Obrador pidió a los funcionarios de la Cuarta Transformación que actúen de manera íntegra.

Recordó que Federico Engels y Carlos Marx son dos de los principales ideólogos del marxismo, una teoría político-económica donde los medios de producción deben pertenecer a los trabajadores y el estado organiza una economía centralizada; surgió en el siglo XIX como respuesta a fenómenos como el imperialismo, la industrialización y el capitalismo.

“Sin el apoyo del pueblo no podríamos resistir el embate de los conservadores corruptos”, puntualizó.

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE MÉXICO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR EN SU PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2022

Amigas y amigos,

Servidores públicos,

Mexicanas, mexicanos:

En los tres primeros meses del año 2022, lo más significativo ha sido, para bien, la disminución de la pandemia de COVID-19; es cierto que otra causa externa, la invasión de Rusia a Ucrania está produciendo trastornos en lo económico y humanitario, pero aun siendo lamentable esa guerra, como cualquier otra, nada nos causó tanta tristeza y dolor, y nada dañó tanto nuestras actividades productivas y sociales como la pandemia que padecimos en los dos últimos años.

Sin embargo, con el apoyo del pueblo y con la imaginación, el trabajo y la honestidad de los servidores públicos, estamos saliendo adelante y viviendo tiempos de esperanza y transformación.

En épocas de normalidad política no es tan complicado el oficio del gobernante; lo difícil, pero al mismo tiempo sublime, es hacerlo bien en periodos de adversidad. Y nosotros, porque esta ha sido y seguirá siendo una labor de todo un pueblo, hemos demostrado con nuestro bendito idealismo, que lo difícil se logra y lo imposible cuando menos se intenta o se enfrenta.

Los datos demuestran el avance al día de hoy: están inscritos en el Seguro Social 21 millones de trabajadores, una cifra histórica, al igual que el salario promedio, que es de 14 mil 370 pesos mensuales; desde que llegamos al gobierno el salario mínimo ha aumentado 71 por ciento en términos reales; con ello, su poder adquisitivo se ha incrementado por primera vez en más de cuatro décadas; el año pasado las remesas fueron de 51 mil 594 millones de dólares y siguen aumentando como nunca: en este primer trimestre han crecido en 18 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior.

En poco más de tres años, el peso se ha fortalecido en más de 2 por ciento con relación al dólar; o sea, no se ha depreciado como solía pasar; la mezcla mexicana de petróleo se vende en 92 dólares el barril; la economía se está recuperando, el año pasado crecimos 5 por ciento, casi lo mismo que Estados Unidos; la inflación es menor a la de nuestro país vecino del norte; la deuda ha crecido menos que en los tres sexenios anteriores; el Índice de la Bolsa de Valores ha aumentado en tres años, cuatro meses, 31 por ciento; aunque el Banco de México incrementó la tasa de interés a 6.5 por ciento, de todas formas es menor al 8 por ciento de cuando llegamos al gobierno.

La inversión extranjera ha sido la más alta de los últimos tiempos; las reservas internacionales del Banco de México han aumentado en 15.5 por ciento. En 2022, hasta el día de ayer, han ingresado a la Hacienda pública un billón 404 mil 928 millones de pesos; es decir, un incremento, en comparación con el año pasado, de 131 mil 282 millones de pesos; 2.5 de aumento en promedio, en términos reales.

Estamos conscientes que fue un acierto el haber renovado el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Ahora México es uno de los países más atractivos del mundo para la inversión y el desarrollo económico y el comercio. Un dato: a pesar de la pandemia, en tres años, el comercio agroalimentario con Estados Unidos pasó de 47 mil 400 millones de dólares a 64 mil millones de dólares, un incremento de 35 por ciento.

En cuanto a la infraestructura para el desarrollo nacional y la creación de empleos, informo que cumplimos con inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, obra emblemática y de gran calidad que nos permitió un ahorro de 120 mil millones de pesos; se terminó en tiempo récord con las manos de trabajadores de la construcción, mujeres y hombres, obreros, ingenieros militares, y con la participación de empresas y proveedores nacionales y extranjeros.

Añado que los ingenieros militares están por iniciar la construcción del aeropuerto internacional de Tulum, Quintana Roo, que entrará en operación a finales del año próximo.

Hemos venido garantizando el mantenimiento de los 40 mil 500 kilómetros de la red de carreteras del país con una inversión, hasta finales de este año, de 44 mil millones de pesos; lo mismo se ha hecho con la construcción de nuevas carreteras, ampliación de autopistas, puentes, libramientos, viaductos y caminos rurales.

Destaco que este año se terminará la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido; la autopista La Pera-Tepoztlán-Cuautla; la de Estación Chontalpa hacia Malpaso, Chiapas y los caminos rurales de Tamazula a Canelas, en Durango; de Badiraguato, Sinaloa a Guadalupe y Calvo, Chihuahua; de La Yesca, en Nayarit; el camino de Tayoltita, Durango a San Ignacio, Sinaloa; de Tlapa a Marquelia, en Guerrero; y el que va de la presa El Cajón a Guadalupe Ocotán, en Nayarit; así como 130 caminos de concreto construidos por los pueblos de Oaxaca.

En materia de trenes estamos comprometidos a revertir el tremendo daño causado al país por la privatización de los ferrocarriles y la desaparición de este transporte de pasajeros que formaba parte de la historia nacional.

El compromiso es dejar operando a finales de nuestro gobierno 2 mil 600 kilómetros de trenes de carga y pasajeros; ya se concluyó el suburbano de Guadalajara y está por iniciar la línea a Tlajomulco, también en Jalisco; el año próximo terminaremos el de Toluca a Observatorio, en la Ciudad de México y el de Lechería, que permitirá llegar en 45 minutos desde la estación de Buenavista, en el centro de la Ciudad de México, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

También están en proceso de construcción o por licitarse tramos que suman mil kilómetros como la reconstrucción de las vías del tren de Palenque a Coatzacoalcos, el ramal Estación Chontalpa a Dos Bocas; el ferrocarril del Istmo y el de Ixtepec a la frontera con Guatemala. Asimismo, a finales del año próximo estarán concluidos los mil 500 kilómetros de vías férreas del Tren Maya y estaremos iniciando la operación de este importante medio de transporte que beneficiará a la población de cinco estados del sureste de la República.

De los avances en el sector energético, destaco lo siguiente:

Luego de 14 años de pérdidas continuas de producción, ahora ya estamos aumentando la extracción de petróleo. En este año, el promedio de producción de crudo es de un millón 752 mil barriles diarios. Desde que llegamos al gobierno hemos incrementado nuestra capacidad de refinación; las importaciones de combustibles han disminuido en 48 por ciento en este tiempo; esto ha sido posible porque se han rehabilitado las seis refinerías; se compró la de Deer Park en Texas; en julio estará en operaciones la nueva refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, ¿verdad, Rocío?

Y con la terminación de la coquizadora de Tula, el año próximo seremos autosuficientes en gasolinas, diésel y turbosina. Además, en estos últimos días, por la disposición de fondos, resolvimos construir, en 24 meses, otra planta coquizadora en Salina Cruz, con lo cual prácticamente solo produciremos gasolinas y diésel, y no combustóleo. Así obtendremos mayor rentabilidad económica y reduciremos las emisiones contaminantes.

A pesar de la pandemia, de la crisis económica que provocó; de la guerra de Rusia y Ucrania, que ha implicado inestabilidad en el mercado y aumentos del petróleo y del gas, nosotros estamos saliendo adelante.

En México no han subido los precios de estos combustibles ni las tarifas eléctricas, y ello nos ayuda a frenar la inflación, a fortalecer la economía popular y a garantizar el bienestar de los mexicanos, sobre todo de los más necesitados. Por ejemplo, el día de hoy se da a conocer que la inflación en marzo por energéticos, solo por energéticos en Estados Unidos, alcanzó el 2.5 por ciento y en nuestro país, el mismo mes de marzo, fue de 0.6 por ciento.

En estos tiempos no solo estamos rescatando el petróleo, sino que también nos encontramos luchando por recuperar el control de la nación sobre la industria eléctrica, tanto para garantizar la soberanía energética del país como para tener un abasto de electricidad estable, confiable y con precios justos, a salvo de circunstancias terribles como las que se han presentado en Texas y las que se viven en algunos países de Europa, como consecuencia de privatizaciones salvajes de la industria eléctrica.

Recordemos que la Comisión Federal de Electricidad fue fundada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río y que el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica para llevar la electricidad a los pueblos más apartados de México y a los hogares más pobres; esos lugares y esos hogares que a las empresas privadas no les interesa atender, y que se verían incapacitados para pagar el recibo de la luz si continuara imperando el afán empresarial de lucro y de ganancia y no el servicio en beneficio del pueblo.

En estos días está en debate para su aprobación o rechazo nuestra propuesta de reforma a la Constitución para que la nación recupere el control de la industria eléctrica nacional; son tiempos de definición y sin medias tintas, los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares nacionales y fundamentalmente extranjeras o si optan, en los hechos, por ser auténticos representantes del pueblo y de la nación. Lo bueno es que pronto, muy pronto, sabremos quién es quién en tan relevante emplazamiento. Creo que el domingo próximo se sabrá.

Además, es importante que se conozca que ya nos protegimos en caso de una traición, esto es trascendente para que haya tranquilidad en nuestro pueblo, si hay una traición ya es estamos protegidos. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica que inicialmente propusimos y que aprobó el Congreso para cancelar la decisión perversa impuesta por los neoliberales corruptos de no considerar como limpia la energía producida en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, con la descarada intención de darle preferencia al despacho de las energías producidas con gas en las termoeléctricas privadas extranjeras como las termoeléctricas de Iberdrola.

Asimismo, informo, también para tranquilidad de los mexicanos, que si no alcanzamos las dos terceras partes de los votos para la reforma constitucional en materia eléctrica por el boicot de los legisladores entreguistas, conservadores de derecha, reaccionarios, enviaré de inmediato, al día siguiente, el lunes próximo, una iniciativa al Congreso para modificar la Ley Minera, que solo requiere de la aprobación de la mayoría simple de diputados y senadores para establecer que el litio, mineral estratégico en el desarrollo industrial y tecnológico futuro, ambicionado por las corporaciones y por gobiernos extranjeros, y me consta, solo podrá, mediante esa reforma, ser explotado por el Estado mexicano y quedará así como propiedad absoluta del pueblo y de la nación.

Frente al problema de la inflación que afecta en todo el mundo, nosotros hemos podido evitar su desbordamiento con la autosuficiencia y el control de precios de los energéticos, pero también, en buena medida, con la mayor producción de alimentos de la canasta básica. Es un hecho que los precios de garantía, el apoyo directo a campesinos y pescadores, la entrega gratuita de fertilizantes y el programa Sembrando Vida, han mejorado el autoconsumo y la producción de alimentos en el país.

El año pasado aumentó la producción de maíz, frijol, arroz y trigo en 2 millones de toneladas, en comparación con 2018. No obstante, es indispensable destinar más apoyos al campo para beneficio de sus pobladores y también para avanzar en nuestro propósito de ser autosuficientes en producción de alimentos. Hay dos objetivos fundamentales para garantizar nuestra independencia, nuestra soberanía: la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria.

Es por ello que decidimos aumentar el monto del apoyo a un millón de campesinos del programa de Producción para el Bienestar; de igual forma está en marcha la entrega de fertilizantes gratuitos en Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Morelos, así como a productores de Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Durango y Nayarit. Además, continúan en construcción presas y sistemas de riego para incrementar la producción de alimentos.

Ahora, como ha quedado de manifiesto, el Estado es abierto promotor de actividades productivas para el desarrollo, contraviniendo los criterios neoliberales, y es aun más notoria su participación, la del Estado, en el cumplimiento de su responsabilidad social. La política en pos del bienestar del pueblo y el combate a la corrupción constituyen la esencia de nuestro quehacer gubernamental. Es un timbre de orgullo el repetir y, sobre todo, hacer realidad el principio de que por el bien de todos, primero los pobres.

Recuerdo que hace un año nos comprometimos a que la pensión universal para adultos mayores se entregaría a partir de los 65 años y se incrementaría gradualmente hasta llegar al doble al inicio de 2024. Hoy puedo decir que estamos cumpliendo: en la actualidad hay diez millones 163 mil adultos mayores que están recibiendo su pensión; desde el anuncio de marzo del año pasado se inscribieron 2.3 millones de adultos mayores, entre 65 y 67 años; asimismo, de entonces a la fecha, la pensión bimestral pasó de 2 mil 700 pesos a 3 mil 850 pesos, un 42 por ciento de incremento; pero no solo eso, todos los Programas para el Bienestar se han ampliado y este año recibirán beneficios directos, 25 millones de familias mexicanas.

En otras palabras, el 70 por ciento de las familias del país reciben cuando menos un apoyo del presupuesto nacional de manera directa; y en los estados más pobres, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ya se atiende casi al 100 por ciento de los hogares.

El desafío mayor en nuestro propósito de establecer un verdadero Estado de bienestar consiste en hacer realidad el derecho a la salud y en eso estamos. Una vez que la pandemia de COVID ha bajado de intensidad, el sector salud, como lo hicimos para enfrentar la pandemia, de forma conjunta está llevando a la práctica un plan para garantizar atención médica de calidad y medicamentos gratuitos a toda la población.

El modelo que estamos aplicando es el del IMSS-Bienestar, cuyo fortalecimiento y ampliación consiste en mejorar las instalaciones de unidades médicas, centros de salud y hospitales; contar con médicos generales, con especialistas y con personal de salud suficiente y todo el tiempo van a haber médicos en los centros de salud, también los fines de semana que se enferma también la gente, el sábado y el domingo; se van a garantizar análisis clínicos y el 100 por ciento del abasto de medicamentos; al mismo tiempo que vamos a regularizar con plazas y prestaciones a 80 mil trabajadores de la salud.

Ya hemos levantado inventarios en 14 estados; así podemos saber exactamente qué se necesita en cada centro de salud, comunidad, municipio y región, y ya iniciamos en Nayarit el nuevo plan de operación, el cual nos permitirá evaluar resultados y replicar el método de federalización voluntaria en todos los estados del país. No hablo de presupuesto porque para este plan no hay techo financiero, no hay límite, tenemos todo el dinero que se necesite.

En materia de educación, seguimos ampliando la cobertura y mejorando la calidad de la enseñanza. Son cuatro nuestras prioridades: atender con respeto y justicia a maestras y maestros, nunca más ofenderlos, nunca más ningunear a nuestra maestras y maestros; actualizar los contenidos de los libros de texto; otorgar becas en todos los niveles escolares a estudiantes de familias pobres y mantener en buen estado las instalaciones educativas con la entrega de presupuesto a las sociedades de madres y padres y a tutores de alumnos.

El mes próximo llegaremos a un acuerdo con la representación sindical de los trabajadores de la educación para incrementar en términos reales sus ingresos; hasta la fecha, con la participación de maestros, maestras y pedagogos, se han reformado los contenidos de 97 libros de texto, al mismo tiempo que se han adquirido 172 títulos y 27 materiales impresos complementarios para mejorar el conocimiento de educadores y educandos en todas las materias; asimismo, no se han dejado de entregar 11 millones de becas a estudiantes desde preescolar hasta doctorado, una cifra sin precedente. Nunca visto en la historia de México.

En la actualidad, 68 mil escuelas han recibido de manera directa un presupuesto para mantenimiento de sus instalaciones y este año se incrementará el número de escuelas atendidas hasta llegar a 105 mil planteles; de igual forma será mayor el monto que reciban, es la entrega directa de presupuesto a las sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de las escuelas, van a recibir ahora más porque esas sociedades de padres y madres de familia decidirán también cómo usar los fondos que antes se les entregaban a 20 mil escuelas a través de intermediarios y se manejaban sin transparencia en el programa denominado Escuelas de Tiempo Completo.

Agrego que continúa ampliándose el programa de fomento a la lectura; solo el Fondo de Cultura Económica lleva impresos 92 títulos con 4 millones 650 mil ejemplares. Se están creando o se encuentran en proceso de construcción parques ecológicos, de recreación y de historia; por ejemplo, se decretó Área Natural Protegida el Lago de Texcoco; se está proyectando el Parque del Jaguar en una superficie de más de mil hectáreas en Tulum, Quintana Roo; en la ampliación del Bosque de Chapultepec, de la cuarta sección de este histórico parque, bosque de Chapultepec.

Y está por inaugurarse el centro cultural y turístico de las Islas Marías, esa prisión que ahora va a destinarse al disfrute, a la recreación de los mexicanos, esta Isla Madre va a estar coordinada, administrada por un gobernador de la Secretaría de Marina, ya se están adquiriendo dos ferris para salir de Mazatlán y de San Blas, en Nayarit, a las Islas Marías y estar en dos horas y media y poder conocer esa maravilla natural, ese infierno y que ahora es un paraíso y que nos va hacer recordar mucho nuestra historia.

•••

Gracias a nuestras convicciones y a la perseverancia sobre cómo entender y atender el problema de la inseguridad y la violencia, poco a poco hemos venido avanzando en el propósito de vivir libres de miedos y temores, en entornos familiares fortalecidos y en una sociedad caracterizada por la justicia y por la paz.

Es importante subrayar que quienes solo piensan, porque es así, en medidas coercitivas o de fuerza para enfrentar el flagelo de la violencia y, obviamente no creen como nosotros que la paz es fruto de la justicia, lo más que nos concedían, antes y ahora en el debate, y eso como se dice coloquialmente, para “darnos el avión”, era el aceptar que tal vez atender el origen del problema funcionaría, pero que los resultados tardarían mucho en verse y al amparo de esta excusa o pretexto nunca se emprendía nada para atender las causas de la violencia.

Está el ejemplo de jóvenes, lo más que hicieron fue llamarles de manera despectiva ninis, que ni estudian ni trabajan, nunca un programa apara atenderlos, hablaban de que a las entradas de los pueblos, en las gasolineras, estaban los halconcitos y esa era parte de la narrativa, pero nunca hicieron algo para que esos jóvenes tuviesen oportunidad de estudiar y tuviesen garantizado el derecho al trabajo.

Por fortuna, nosotros desde el primer día fuimos a la raíz del problema y empezamos a aplicar programas dirigidos a beneficiar a obreros, y hay pruebas de lo que estoy expresando; a desempleados, campesinos abandonados, jóvenes, adultos mayores y a familias pobres, todo lo cual ahora nos ha permitido enfrentar con buenos resultados el grave problema que heredamos de inseguridad y violencia.

De no haber actuado como lo hicimos desde el principio con los Programas para el Bienestar, posiblemente no tendríamos ahora ni siquiera la leve disminución en homicidios que año con año se incrementaban hasta llegar a lamentables cifras históricas.

Por eso aun cuando se trabaja todos los días atendiendo los efectos y consecuencias, como lo hacemos, en forma coordinada, con el profesionalismo, la disciplina y la honestidad de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de los miembros del Gabinete de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a pesar de todo eso, lo más importante de todo ha sido la atención a las demandas y necesidades del pueblo.

Podrá llevarnos más tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo; por ejemplo, no olvidar a los jóvenes, garantizarles espacios de estudio y de trabajo para evitar que sean enganchados por la delincuencia a cambio de dinero, fama o lujo barato. Como es sabido, la búsqueda de esos placeres momentáneos o fugaces casi siempre termina en mayor tristeza e infelicidad. De modo que la verdadera confrontación con los jefes de las bandas, la real, la profunda, la importante, es evitar que se lleven a los jóvenes, y dejar a los capos solos, con sus lugartenientes y sicarios, enfrentando a las autoridades pero sin un ejército de reserva para delinquir. Quitarles sus bases, quitarle a los jóvenes.

Por eso estamos atendiendo a los jóvenes, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro creando empleos, haciendo realidad el derecho a la educación, combatiendo la pobreza, fortaleciendo valores culturales, morales y espirituales, y también, desde luego, actuando con profesionalismo, perseverancia, coordinación y respeto a los derechos humanos para garantizar la seguridad pública. Y algo muy importante, no permitiendo la corrupción ni la impunidad.

Frutos de este trabajo conjunto de todos los días son los siguientes resultados: en el tiempo que llevamos en el gobierno se redujo el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95 por ciento; los homicidios, en 3.5 por ciento; el robo de vehículos, en 40 por ciento; el secuestro, en 41 por ciento; el robo a casa habitación, en 29 por ciento; robo a negocio, en 23 por ciento; el robo a transeúnte, en 22 por ciento; el robo a transportistas, en 31 por ciento; robo a transporte público colectivo, en 33 por ciento. En suma, de 12 delitos considerados de mayor impacto, solo tres han presentado aumentos: el feminicidio, que creció en 15 por ciento y repito que posiblemente antes no se clasificaba como ahora; la extorsión, que aumentó en 40 por ciento, y el robo en trasporte público individual, en 22 por ciento.

Todo este esfuerzo para conseguir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos, sin el involucramiento de las fuerzas federales en masacres, sin cometer tortura, sin desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, como ocurría antes. Aquí destaco la importancia de la creación de la Guardia Nacional que ya cuenta con 113 mil elementos, los cuales operan desde 233 cuarteles construidos también por los ingenieros militares en casi todas las regiones del país.

Expreso mi reconocimiento sincero y fraterno a las Fuerzas Armadas. Sin la lealtad de las secretarías de la Defensa y de Marina y sin su entrega al pueblo, no tendríamos, lo digo de manera sincera, los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en bienestar. Con las Fuerzas Armadas ayudamos a la población afectada en la pandemia, como es de dominio público; ayudamos cuando la población civil sufre por huracanes, inundaciones, temblores, incendios y otros siniestros, y con ellas contenemos a la delincuencia organizada e impulsamos la reconstrucción de la seguridad y de la paz en las regiones del país más afectadas por la violencia delictiva.

Gracias, almirante José Rafael Ojeda Durán; general Luis Cresencio Sandoval González; gracias Rosa Icela Rodríguez; gracias también a todas y todos los miembros del gabinete y de las instituciones del gobierno de la República que se han comportado a la altura de las circunstancias; es un equipo de trabajo de mujeres y hombres que han demostrado ser auténticos servidores públicos, trabajadores, honestos, y algo que es muy importante, con profundas convicciones sociales, con convicciones humanistas.

Amigas y amigos:

Hace dos días, por primera vez, se llevó a cabo el proceso constitucional de Revocación de Mandato y la mayoría de la gente votó a favor de que continúe en el gobierno y que concluya mi mandato hasta finales de septiembre del 2024.

No voy a profundizar porque es sabido de la importancia de este ejercicio extraordinario de la democracia participativa que reafirma la soberanía del pueblo y obliga al gobernante no solo a mandar, sino sobre todo a obedecer y a servir.

Agradezco de todo corazón la confianza y el respaldo de la gente porque sin ello, sin el apoyo del pueblo no podríamos resistir el embate de los conservadores corruptos ni lograr, que eso es lo más importante el bello ideal de continuar transformando el país, inspirados en nuestra ejemplar historia, en el legado que nos dejaron nuestros héroes y en las culturas del México profundo, de las cuales dimanan las mejores lecciones de trabajo, libertad, justicia, democracia, honestidad, dignidad y amor por los demás.

En el tiempo que nos falta, dos años y medio, un poco menos, deseo que como ha sido hasta ahora, con el apoyo del pueblo, sigamos caminando hacia el Estado de bienestar que nos permita erradicar el hambre y vivir libres de miseria. Tenemos la encomienda de garantizar la seguridad social desde el nacimiento hasta la muerte; que nadie en México nazca condenado a la pobreza, sin justicia, sin porvenir, que se abran las más amplias oportunidades para ascender mediante el estudio y el trabajo en la escala social, sin dejar nuestra identidad, el orgullo de nuestro origen y que se convierta en realidad el derecho a la felicidad.

Pienso que hay dos cosas fundamentales: continuar impulsando con dichos y con hechos la revolución de las conciencias, que es lo más eficaz para enfrentar el pensamiento conservador y reaccionario de nuestros opositores; y no solo para eso, para que se conviertan en irreversibles las conquistas de nuestros tiempos, que todo lo que logremos en beneficio del pueblo, no tenga marcha atrás, y la mejor garantía, el mejor seguro, es el cambio de mentalidad de nuestro pueblo porque la será la encargada de defender esas conquistas en su beneficio; y no olvidar que se debe buscar el bienestar material y también el bienestar del alma, porque “no solo de pan vive el hombre”.

Es indudable que los seres humanos necesitan bienestar, todos necesitamos vivir bien. Nadie puede ser feliz sin trabajo, alimentación, salud, vivienda o cualquier otro satisfactor básico. Un hombre en la pobreza piensa solo cómo sobrevivir antes de ocuparse de tareas políticas, científicas, artísticas o espirituales. Federico Engels lo explicó magistralmente en su discurso ante la tumba de Carlos Marx, argumentando que así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana: el hecho, tan sencillo –según Engels– pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte [o] religión…

Hasta ahí la cita. Pero el sentido de la vida, sostengo, no debe reducirse únicamente a la obtención de lo material, a lo que poseemos o acumulamos. Una persona sin apego a un código de principios, si apego a un ideal, a una doctrina difícilmente consigue la felicidad. En algunos casos, triunfar a toda costa y en forma inescrupulosa conduce a una vida vacía, a una vida infeliz. De ahí que deberá buscarse siempre el equilibrio entre lo material y lo espiritual: procurar que a nadie le falte lo indispensable para la sobrevivencia y cultivar, al mismo tiempo, los mejores sentimientos y actitudes hacia nuestros semejantes.

En fin, nunca dejemos de actuar con mística en nuestro quehacer público, en nuestro quehacer político ni hagamos nunca a un lado el humanismo y la fraternidad.

Muchas gracias.

Palacio Nacional, 12 de abril de 2022

