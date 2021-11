“Tengan para que aprendan”, AMLO defiende a Gatell

Ciudad de México.— Los medicamentos Molnupiravir y Paxlovid son una herramienta, un complemento para tratar el Covid-19, que no deben sustituir a la vacunación, ni considerarlos como una cura por sí mismos, coincidieron los expertos Carlos Arias Ortiz y Alejandro Sánchez Flores, del Instituto de Biotecnología de la UNAM.

Los nuevos fármacos, especificó Arias Ortiz, son un tratamiento para personas a quienes se les diagnosticó y tienen riesgo de enfermedad severa o muerte “no son medicamentos que curan, pero previenen la severidad de la enfermedad y también la muerte”.

A su vez, Sánchez Flores comentó: tener estos tratamientos nos dan una herramienta más de combate. Sabemos que a pesar de tener vacunas que previenen los síntomas graves y la muerte, algunos casos se salen de control. Siempre hay un porcentaje en el cual la vacuna no genera la respuesta inmune que se espera y tener acceso al medicamento, sobre todo al inicio de los síntomas, nos da esa opción de poder reducir los casos de enfermedades graves… es un complemento que no debe sustituir a la vacunación.

Molnupiravir, de la farmacéutica estadounidense Merck, recibió autorización en Reino Unido y también la aprobación para uso de emergencia de la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) como tratamiento contra el Covid-19, y se espera la misma respuesta por parte de la FDA en Estados Unidos; en tanto, Paxlovid, de la también estadounidense Pfizer, pidió autorización al órgano regulador de Estados Unidos el 9 de noviembre.

Los dos medicamentos serán una estrategia adicional que van a disminuir las muertes en los casos que lo requieran, pero a decir de Carlos Arias no es recomendado para todas las personas que contraigan Covid-19, sino en las de mayor edad y con comorbilidades; es decir, riesgo de padecer una enfermedad severa o muerte.

Por ello, no se piensa que sea recetada para jóvenes, en particular para quienes no presenten trastornos.

¿Qué tan efectivos son?

Es importante saber que los ensayos clínicos de ambos fármacos no están publicados y tampoco revisados por pares, por lo que sólo se tienen las declaraciones de las empresas que los desarrollaron, puntualizó Arias Ortiz.

“En el caso de Molnupiravir, el 7 por ciento de los pacientes tratados con el medicamento fueron hospitalizados contra el 14 por ciento del grupo de quienes no lo tomaron. Por otro lado, durante el estudio no fallecieron personas que hayan recibido el medicamento, mientras que en el grupo al que se le dio un placebo hubo ocho muertos, por lo que tiene un 100 por ciento de protección contra muerte y 50 por ciento de efectividad contra enfermedad severa.

“En el caso de Paxlovid, lo que encontraron fue que un 0.8 por ciento de quienes estuvieron en el estudio tuvieron que ser hospitalizados, contra 7 por ciento del grupo placebo; esto implica un 89 por ciento de efectividad contra hospitalización. Y contra muerte, se reportó 100 por ciento de efectividad, contra siete fallecimientos entre los que recibieron el placebo”, apuntó Carlos Arias.

Las pruebas fueron tan efectivas que se suspendieron por razones éticas, pues no está bien seguir dándoles placebos a personas con comorbilidades, cuando puede dárseles el tratamiento.

¿Cuándo estarán disponibles?

Carlos Arias Ortiz externó: “es difícil decir cuándo estarán disponibles, pero lo que manifestaron las compañías es que Merck tendrá 10 millones de tratamientos para finales de año, de los cuales Estados Unidos ya compró 1.7 millones; en el caso de Pfizer tendrán unos 100 mil tratamientos, según sus propias declaraciones. Son pocos. También depende de la capacidad de producción del próximo año, de la demanda y de la rapidez con que se puedan licenciar estos productos a la India, en particular, pero difícilmente estará disponible en México el próximo año”.

Una de las ventajas que tiene Molnupiravir es que cuenta con una patente abierta; es decir, que se puede licenciar para que sea producido en otras naciones por más empresas, de manera genérica, lo que podría bajar los costos.

¿Cuánto valen?

Molnupiravir tiene un costo aproximado de 700 dólares, es decir, 14 mil pesos mexicanos, según lo declarado por la empresa.

Pfizer no ha anunciado precio para Paxlovid; sin embargo, señaló que tratará que sea asequible para países de ingresos medios, además de licencias para manufactura en naciones que tengan la capacidad, y así abatir costos.

