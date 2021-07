¿Tienes hijos menores de 6 años? Podrías trabajar desde casa

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Activistas de derechos humanos, periodistas y abogados de todo el mundo han sido blanco de gobiernos que utilizan software de piratería vendido por la empresa de vigilancia israelí NSO Group, según una investigación sobre una filtración masiva de datos.

Se reveló que más de 15 mil números telefónicos de personas en México, incluyendo de al menos 25 periodistas, estaban en la lista de “personas de interés” de los clientes de NSO desde 2016.

La investigación realizada por The Guardian y 16 organizaciones de medios sugiere un abuso generalizado y continuo del software espía de piratería de NSO, Pegasus; que la compañía insiste en que solo está destinado a ser utilizado contra delincuentes y terroristas.

Pegasus infecta iPhone y Android

Pegasus es un malware que infecta iPhones y dispositivos Android para permitir a los operadores de la herramienta extraer mensajes, fotos y correos electrónicos; también grabar llamadas y activar micrófonos en secreto.

La filtración contiene una lista de más de 50 mil números de teléfono que, se cree, han sido identificados como de personas de interés por clientes de NSO desde 2016.

Forbidden Stories, una organización de medios sin fines de lucro con sede en París, y Amnistía Internacional inicialmente tuvieron acceso a la lista filtrada y acceso compartido con socios de medios como parte del proyecto Pegasus, un consorcio de reportajes.

La presencia de un número de teléfono en los datos no revela si un dispositivo fue infectado con Pegasus o fue objeto de un intento de pirateo. Sin embargo, el consorcio cree que los datos son indicativos de los posibles objetivos que los clientes gubernamentales de NSO identificaron antes de posibles intentos de vigilancia.

Más de 10 países

De acuerdo con la investigación, los gobiernos de al menos 10 países eran clientes de NSO; con números telefónicos ingresados en el sistema: Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajistán, Marruecos, México y Ruanda.

Marruecos y Estados Unidos tienen más de 10 mil números incluidos, entre ambos países.

A nivel mundial, son más de 180 los teléfonos de periodistas incluidos en la lista; entre ellos reporteros, editores y ejecutivos del Financial Times, CNN, The New York Times, France 24, The Economist, Associated Press y Reuters, detalló The Guardian.

En México

En el caso de México, uno de los teléfonos incluidos es el del reportero Cecilio Pineda Birto, asesinado el 2 de marzo de 2017. Su teléfono no fue encontrado, así que no puede saberse si fue infectado con el malware.

En junio de 2017, el diario estadounidense The New York Times reveló cómo en la administración de Enrique Peña Nieto se utilizó Pegasus; esto para intervenir teléfonos celulares de periodistas y defensores de derechos humanos en el país.

Reporte original e integro en The Guardian

