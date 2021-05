Tras denuncia ante la OEA, no hay nada que ocultar: AMLO

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Luego de que Adrián de la Garza, candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Nuevo León denunciara ante la OEA, al presidente Andrés Manuel López Obrador por intromisión en el proceso electoral, el mandatario dijo que México está abierto a cualquier investigación, porque no tiene nada que ocultar.

Antes de que nadie le preguntara, y cuando se refería al financiamiento de Estados Unidos a organizaciones opositoras como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dijo en forma espontánea:

“Ya me fueron a acusar a la OEA… imagínense, la OEA”, señaló entre sonrisas de ironía y agregó en el mismo tono que esa denuncia le recordó una canción de Carlos Puebla: “La OEA es cosa de risa”.

López Obrador afirmó que en su gobierno se está luchando por la democracia y la transformación del país, lo que ha molestado a los conservadores porque ya no tienen privilegios que les concedieron gobiernos anteriores.

“Nosotros no tenemos nada que ocultar. Como estamos luchando por la democracia, queremos la transformación del país, y puede venir cualquier organización, están las puertas abiertas, no impedimos a nadie que observe lo que está sucediendo nuestro país, no hay censura para nadie”.

Desde la semana pasada, el primer mandatario denunció en la mañanera que Adrián de la Garza, candidato del PRI y PRD a la gubernatura de Nuevo León está comprando el voto con una tarjeta con la que promete apoyos a mujeres.

Luego de la denuncia, dijo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales inició una investigación contra Adrián de la Garza, quien viajó en la víspera a Estados Unidos, donde lo denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por su intervención en el proceso electoral.

Al denunciar a López Obrador, el candidato a gobernador de la oposición reclamó ante la OEA la presunta intromisión en la elección de la entidad por parte del primer mandatario, acción que dijo “viola la Carta Democrática Interamericana, firmada por los países del continente en 2001”.

ebv