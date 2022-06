Tras encuentro con simpatizantes de Morena, Marcelo Ebrard da positivo a Covid-19

Ciudad de México.— El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, informó en redes sociales que dio positivo a Covid-19.

A través de Twitter, Ebrard Casaubón detalló que este lunes no participó en la reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional.

Dijo sentir como un “catarro” sin que haya nada de que preocuparse.

“En mi prueba de hoy salí positivo de COVID-19. De modo que estaré trabajando desde casa. Me siento como cuando te da catarro, nada de que preocuparse. Hoy no estuve en Gabinete de Seguridad. Les voy informando”.

En mi prueba de hoy salí positivo de COVID-19. De modo que estaré trabajando desde casa. Me siento como cuando te da catarro, nada de que preocuparse. Hoy no estuve en Gabinete de Seguridad. Les voy informando. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 20, 2022

Por la mañana, igualmente a través de Twitter, el canciller grabó un video desde sus oficinas donde agradeció los mensajes que ha recibido en WhatsApp; y dijo que continuaría trabajando en los detalles de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington en julio próximo.

Gracias por sus mensajes en WhatsApp, contestando y trabajando pic.twitter.com/jUDCoNuiBI — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 20, 2022

5515025360 mi what's up para estar comunicados. Si quieren mandar mensaje los leo. Buena semana!! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 20, 2022

El domingo, Marcelo Ebrard anunció que recorrerá el país antes de la encuesta que realice Morena para seleccionar al candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2024.

Durante el primer encuentro de diputados locales y regidores de Morena en la Expo Guadalajara, el canciller dijo “a mí el presidente ya me destapó cinco veces en las mañaneras, entonces ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado, entonces ya somos una corcholata reconocida y no es un evento para decir algo que todos sabemos”.

