Tras la pista de Nemesio Oceguera y otros delincuentes, sin distinción: AMLO

Ciudad de México.— Las fuerzas federales persiguen a Nemesio Oceguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y a otras cabezas de grupos delictivos pues se va a detener a todos los que están al margen de la legalidad. No hay protección, no hay privilegios, no hay impunidad para nadie, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Antes se protegía a una banda y se perseguía a los otros, a los que no tenían acuerdo; ahora no, ahora es parejo a todos por igual. El que comete un ilícito tiene que ser castigado, señaló en referencia al sexenio de Felipe Calderón, que –según investigaciones periodísticas y documentos oficiales- protegió al Cartel de Sinaloa.

“Pueden estar a salto de mata y mantenerse en relativa libertad, pero cuando no hay contubernios, cuando no hay complicidad, pues se logra detener a quienes están al margen de la legalidad”, comentó el mandatario en conferencia de prensa matutina en Xalapa, Veracruz.

Precisó el Ejecutivo que ya no se ocupa el gobierno de lo espectacular, en alusión al montaje famoso del caso Florence Cassez, a cargo del entonces secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, ahora bajo proceso en Estados Unidos por sus nexos con el crimen organizado.

“Porque antes había mucho teatro deteniendo delincuentes famosos. Nosotros lo que queremos es que haya paz y que haya tranquilidad, como lo estamos logrando poco a poco, y para lograr la paz y la tranquilidad, repito, no es suficiente o no basta sólo con estar deteniendo a estos personajes”.

En Veracruz había muchísimas órdenes de aprehensión archivadas en los cajones, sobre todo cuando estaba el anterior procurador, en que no se ejercían las órdenes de aprehensión; ahora no, ahora se están aplicando las órdenes de aprehensión y se detiene a dirigentes de bandas, y esto ha permitido reducir la incidencia delictiva, dijo.

“Quiero, aprovechando tu pregunta, explicar por qué tenemos gobernabilidad en el país, por qué a pesar del confinamiento, de que mucha gente que se busca la vida en la calle ha tenido que guardarse para protegerse de la pandemia y está padeciendo, está sufriendo, pero no hemos tenido un desbordamiento social”.

Sobre la presunta muerte de “El Mencho”, como se conoce a Oceguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación López Obrador dijo que fue un rumor el supuesto fallecimiento y detención.

“Mentiras todo esto que está sucediendo, mentiras, noticias falsas“, aseveró en instalaciones del 63 Batallón de Infantería en Xalapa, Veracruz. El viernes se difundió el rumor de la presunta muerte o detención de Oseguera. Ese día no hubo un posicionamiento de las autoridades federales.

En la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó al primer mandatario de este caso. López Obrador advirtió que se va a detener a todos los que están en el margen de la legalidad porque no hay protección ni privilegios para nadie importante.

Siete24.mx

ebv