Trata de personas en México: una amenaza latente para la niñez

Ciudad de México.— Diversas organizaciones civiles denunciaron que el pasado 15 de julio mediante un albazo legislativo y sin consultar a la ciudadanía, el Congreso del Estado de Puebla avaló la despenalización del aborto.

La iniciativa, detallaron, fue respaldada por la mayoría de los diputados de MORENA, PT, PRI, MC y PVEM, quienes aprobaron la reforma pese a que la gran mayoría de los poblanos había solicitado ser escuchada en este tema de gran relevancia.

La despenalización del aborto, que implica la modificación de los artículos 339 al 343 del Código Penal del estado, permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. En ese sentido, argumentaron que la medida fue aprobada de manera apresurada y sin el debido consenso social, poniendo en riesgo la protección de la vida desde la concepción.

“Es inaceptable que un tema tan crucial sea legislado al vapor”, señalaron los representantes, quienes también manifestaron su preocupación por la posibilidad de que la interrupción legal del embarazo se establezca como un servicio básico de salud en la Ley de Salud del estado. Según ellos, esto consolidaría una “cultura de descarte” y aumentaría la vulnerabilidad de niñas, niños y mujeres en Puebla.

LEE “Es tiempo de recapacitar”, Marcial Padilla advierte que el aborto debilita los derechos humanos

En respuesta a esta situación, las organizaciones civiles exigieron al Gobernador Sergio Salomón Céspedes que vete las reformas aprobadas por el Congreso. Argumentan que la nueva ley no solo deja la vida del no nacido a merced de la decisión de la madre, sino que también perpetúa el machismo al no ofrecer apoyo adecuado a las mujeres que enfrentan embarazos inesperados y facilita el abuso sexual infantil y la trata de personas al dejar impunes a los perpetradores.

Los representantes destacaron que trabajan de la mano con los ciudadanos y conocen de primera mano los graves problemas de seguridad, salud, pobreza, rezago escolar, violencia intrafamiliar, de género y desnutrición infantil que afectan al estado.

Por ello, Enfatizaron la necesidad de que los legisladores, tanto actuales como los electos, diseñen leyes que realmente resuelvan los problemas prioritarios de los poblanos.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse unidos y vigilantes respecto a las acciones de las autoridades.

“No permitiremos que se aprueben iniciativas que vulneren los derechos humanos de los poblanos, especialmente de los más desprotegidos, como los niños en desarrollo dentro del vientre materno”, concluyeron.

Siete24 en redes sociales

ebv