Un día en la vida del sacerdote: entre la misa y la misión fuera del templo

Ciudad de México.— El Padre José de Jesús Aguilar, conocido como el “padre de las estrellas”, abrió la puerta de su rutina diaria para contar lo que realmente implica ser sacerdote en la actualidad. Entre misas, consejos y la labor de evangelización, su jornada revela un compromiso que va más allá del altar.

Mitos y realidades sobre la vida sacerdotal

En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el Padre José de Jesús Aguilar, cuestionó la idea común sobre lo que hace un sacerdote durante el día. “Yo te preguntaría a ti, ¿qué crees que hace un sacerdote todo el día?”, comentó el sacerdote para invitar a reflexionar sobre las respuestas que suelen formarse. La percepción general, explicó, es que el sacerdote dedica su jornada a celebrar misas y atender llamadas de fieles.

La misa no lo es todo

El párroco del Templo de los Santos Cosme y Damián, de la Arquidiócesis Primada de México, precisó que un sacerdote sólo puede celebrar dos misas diarias, generalmente una por la mañana y otra por la tarde. “La gente piensa que uno se la pasa dando misas todo el día, algunos dicen que es un mísero misero, y no es así”, señaló.

La mayoría de su tiempo, agregó, transcurre sin la constante llegada de feligreses, por lo que la jornada se enfoca en preparación y actividades pastorales.

Buscar a las ovejas: la misión fuera del templo

Citando al Papa Francisco, el sacerdote recordó que la labor pastoral no se limita al púlpito. “Si no llega nadie, hay que salir a buscar a las ovejas”, afirmó, destacando que la evangelización se realiza a través del acompañamiento, la orientación y la presencia en la vida de las personas, más allá de la celebración de la misa.

La labor silenciosa del sacerdote

El Padre José de Jesús Aguilar insistió en que su labor cotidiana no siempre es visible pero tiene un impacto profundo. Cada consejo, cada visita y cada encuentro con los fieles se traduce en un esfuerzo constante por acercar el mensaje del Evangelio. La vida sacerdotal requiere disciplina, vocación y dedicación, y gran parte de su riqueza reside en la atención discreta a quienes buscan guía espiritual.

ebv