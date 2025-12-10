UNESCO declara Patrimonio Cultural la Pasión de Cristo de Iztapalapa

Ciudad de México.— La inscripción de la Representación de la Semana Santa en Iztapalapa en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad confirmó el alcance de una tradición construida durante casi dos siglos. El anuncio se realizó en Nueva Delhi durante la 20ª sesión del Comité Intergubernamental de Patrimonio Cultural Inmaterial y colocó a esta práctica comunitaria en un espacio internacional donde convergen expresiones de larga continuidad histórica.

Foto Cuartoscuro

Una tradición con raíces en el siglo XIX

La Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa surgió en el contexto de una epidemia de cólera que afectó al país en el siglo XIX. Los habitantes organizaron una procesión como señal de agradecimiento tras superar la emergencia sanitaria. La práctica se mantuvo en años posteriores por decisión de la comunidad y con el tiempo adquirió una estructura más amplia hasta convertirse en un acontecimiento anual de gran participación ciudadana.

Los ocho barrios originarios de Iztapalapa asumieron responsabilidades que dieron forma a una tradición que se transmite por generaciones. La organización se consolidó con la creación del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa A. C. (COSSIAC) que coordina actores, actrices, familias y grupos que intervienen en distintas fases de la escenificación.

Proceso comunitario que sostiene la celebración

Los preparativos comienzan en diciembre con actividades internas que incluyen selección de participantes, diseño de rutas y elaboración de elementos escenográficos. Los ensayos se desarrollan en calles, plazas y espacios comunitarios donde residentes de distintas edades se integran como parte de la logística.

La participación de la población es diversa y abarca actuación, apoyo técnico, elaboración de vestuarios y construcción de escenarios. La tradición incorpora procesos formales e informales de transmisión. Familias enteras enseñan a integrantes más jóvenes los conocimientos relacionados con la representación.

El comité organizador facilita encuentros donde se revisa documentación histórica, se explican responsabilidades y se coordinan acciones que permiten mantener la continuidad de la práctica.

La representación se desarrolla durante la Semana Santa católica y concluye el 3 de mayo con una ceremonia de bendición de la cruz. Esta fecha marca el cierre de un ciclo de actividades que involucra meses de trabajo colectivo.

Ruta hacia el reconocimiento internacional

El expediente presentado ante la UNESCO incluyó información histórica, evidencia documental y testimonios sobre la participación comunitaria. La organización internacional evaluó la permanencia del elemento cultural, su transmisión intergeneracional y la importancia que tiene para la población local.

El reconocimiento incorpora a la Representación de Iztapalapa a un listado global que reúne prácticas con una función social claramente definida. Para la comunidad significa el registro de una tradición que se mantuvo con mecanismos internos de organización y con apoyo de actores locales como autoridades, sectores eclesiales y comerciantes que intervienen en labores específicas durante la celebración.

Reaccionan al nombramiento

La Secretaría de Cultura indicó que la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa es una manifestación que refleja la fuerza de una comunidad que conserva su historia e impulsa expresiones artísticas vinculadas con la tradición.

En ese sentido, afirmó que la inscripción reconoce el trabajo sostenido de familias y grupos que dan continuidad a una práctica con una base social amplia.

La secretaria de Turismo de Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero señaló que el logro colectivo honra el espíritu comunitario y atribuyó el resultado a la intervención directa de las comunidades que participan en la tradición.

Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que la representación tiene una trayectoria extensa y que el comité comunitario y social que la organiza realiza un trabajo constante durante el año.

La mandataria felicitó a las personas que integran el proceso y agradeció el acompañamiento técnico de especialistas que colaboraron en la documentación del expediente enviado a la UNESCO. El reconocimiento es motivo de orgullo para habitantes de la alcaldía y para quienes intervienen en la celebración.

Entramado social con continuidad histórica

La Representación de la Semana Santa en Iztapalapa reúne funciones que fortalecen vínculos entre barrios y que permiten la participación de residentes de distintas edades. La organización anual sostiene prácticas artesanales relacionadas con escenografía, música y elaboración de objetos rituales. Este conjunto de saberes se transmite con regularidad en viviendas, talleres y espacios públicos.

La escenificación atrae a visitantes nacionales e internacionales que observan los recorridos, aunque el elemento central permanece en la participación local. El espacio urbano se transforma en un escenario donde se representan pasajes bíblicos y donde se actualizan formas de organización que surgieron en el siglo XIX.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv