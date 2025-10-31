Urgen a proteger la vida y dignidad de menores de edad en México

Madrid.— La salud mental del alumnado se convirtió en una de las principales preocupaciones dentro del aula por parte de docentes.

Así lo reveló el informe El estado de la salud mental en el aula 2025, elaborado por Fundación MAPFRE y Siena Educación.

En el análisis, los docentes percibieron un deterioro notable en el bienestar emocional de los estudiantes, influido por redes sociales, conflictos familiares y modelos de crianza extremos.

El estudio, presentado por el doctor Javier Urra, psicólogo forense y exdefensor del Menor en la Comunidad de Madrid, España, mostró que el 70% de los trastornos mentales en adultos se originaron en la infancia.

Urra recordó el caso reciente de una adolescente de 14 años en Sevilla que se suicidó tras sufrir acoso escolar. Subrayó la importancia de formar a los profesores como “el gran fonendoscopio de la infancia”.

Formación docente y señales tempranas en alumnos

El psicólogo explicó que los maestros son quienes observan las primeras señales de alarma: un alumno que llega triste los lunes, otro que oculta su cuerpo con manga larga o el que evita hablar de su familia.

“No queremos que el profesorado sea clínico, pero sí que esté formado”, afirmó Urra.

Adelantó que próximamente se distribuirá un Vademécum de orientación psicológica en todos los colegios españoles, con pautas para detectar y derivar posibles casos.

Más para leer: SEP lleva a las aulas tema de “infancias trans”: Frente Nacional por la Familia pide frenar el adoctrinamiento

Según el informe, el 60% del profesorado consideró no tener la preparación suficiente para abordar problemas de salud mental en el aula. La formación emocional y la detección temprana resultaron, por tanto, esenciales para proteger a los menores.

En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció una preocupación similar. En su Estrategia Nacional para la Atención de la Salud Mental, la SEP reportó que tres de cada diez alumnos de educación básica presentaron síntomas de ansiedad o depresión tras la pandemia.

La falta de personal capacitado y el acceso limitado a orientación psicológica escolar siguen siendo grandes desafíos.

Hogares inestables y crianza permisiva

Los conflictos familiares representaron el factor más determinante del bienestar emocional, señalado por el 60,6% de los docentes. Las redes sociales ocuparon el segundo lugar con un 57,1%.

Entre los factores familiares más dañinos destacaron los estilos parentales muy permisivos o muy autoritarios (85,9%), y los divorcios recientes (76,6%).

Urra advirtió que “los conflictos familiares se han normalizado” y que muchos niños viven en hogares donde “ya no hay refugio, solo tensión”. Mencionó que algunos menores enfrentaron entornos con violencia, ludopatía o consumo de sustancias, lo que agravó su vulnerabilidad emocional.

El especialista también instó a fortalecer las escuelas para padres españolas, donde se promueva el manejo emocional y la corresponsabilidad educativa. “Estamos criando personas frágiles; la sobreprotección no es maltrato, pero casi”, comentó.

Urra señaló que los padres deben acompañar a los hijos con amor y límites, recordando que “una familia no es donde cada uno hace lo que quiere”.

Estudios de UNICEF México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz indicaron que uno de cada cinco adolescentes sufrió violencia emocional o física dentro de su entorno familiar.

La situación, según expertos, exige reforzar los programas de acompañamiento psicológico y fortalecer las escuelas para padres.

El peso emocional de las redes sociales

El impacto digital también preocupó al profesorado. El 97,9% de los docentes consideró que el contenido de las plataformas afectó negativamente la autoestima del alumnado.

Los estándares de belleza irreales (33,2%) y el contenido violento o agresivo (27,3%) fueron los más dañinos para su salud mental.

Además, el 74% de los maestros opinó que el uso constante de redes redujo la capacidad de los estudiantes para manejar sus emociones.

Urra propuso una reflexión sencilla para los menores: “¿Qué hago en mi día a día para tener autoestima?”. Aconsejó fomentar la empatía mediante acciones a favor de la sociedad, la familia o los compañeros. “Eso les da muy buena autoestima”, concluyó.

Por su parte, la UNAM alertó que el tiempo de exposición a pantallas en adolescentes aumentó un 60% en los últimos cinco años, con efectos directos en sueño, atención y autocontrol emocional.

JAHA