Urgen a proteger la vida y dignidad de menores de edad en México

Ciudad de México.— Los recientes rescates de niñas y adolescentes en la Ciudad de México y de jóvenes en el Golfo de California revelan la vulnerabilidad que viven miles de menores en el país.
En la Ciudad de México 80 menores de edad fueron liberadas del albergue Casa de las Mercedes, donde existían denuncias por presuntos delitos de abuso sexual y trata de personas. Al mismo tiempo, en altamar de Sinaloa, la Secretaría de Marina rescató a 28 jóvenes procedentes de la frontera de Chiapas, presuntamente víctimas de reclutamiento o explotación.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), ambos hechos, aunque distintos en escenario, reflejan una misma realidad: la vida de niñas, niños y adolescentes en México sigue marcada por la cosificación, el abandono y la falta de protección efectiva frente a la violencia.
Niñez en riesgo dentro y fuera del sistema
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha reiterado su preocupación ante el deterioro del sistema de protección a la niñez. Los casos recientes muestran que incluso bajo resguardo institucional, ya sea en albergues o programas subrogados, persisten condiciones que favorecen el abuso, el encierro y la ausencia de supervisión.
Estas situaciones, dijo, evidencian fallas estructurales en los mecanismos que deberían garantizar la seguridad y el bienestar de los menores. La falta de protocolos con enfoque de derechos humanos, junto con la debilidad en la supervisión estatal, abre la puerta a violaciones reiteradas que afectan a quienes dependen del cuidado público o privado.
Exigencia de justicia y restitución de derechos
La REDIM hizo un llamado a las autoridades federales y locales para que se investiguen los hechos de manera exhaustiva, tanto en el caso del albergue como en el operativo marítimo. La organización subraya la necesidad de una restitución integral de derechos para las víctimas, así como la sanción efectiva de quienes resulten responsables.
LEE Cuando la infancia calla, abuso sexual: señales que los padres no deben ignorar
En el caso de Casa de las Mercedes, la prioridad debe ser una investigación expedita y una atención especializada para las niñas afectadas. Y en el de los adolescentes rescatados en el Golfo de California, se requiere indagar a fondo los posibles delitos de trata o reclutamiento.
La REDIM dojo que reducir la gravedad de los hechos bajo el argumento de que los jóvenes actuaron “voluntariamente” significaría desconocer los estándares internacionales que asumen la existencia de coerción, violencia o manipulación en estos contextos.
Política pública que proteja de verdad
La Red propone que estos episodios sean asumidos como puntos de inflexión para construir un nuevo paradigma de protección infantil. Esto implica fortalecer los protocolos de acompañamiento, mejorar la supervisión de instituciones y crear mecanismos reales de prevención del reclutamiento y la trata.
México aún no tipifica el delito de reclutamiento forzado de menores, lo que deja sin cobertura legal a cientos de adolescentes captados por redes delictivas. Sin una legislación clara y políticas públicas sólidas, los esfuerzos de rescate quedan incompletos, dijo.
El deber de no revictimizar
Además del llamado a la justicia, REDIM instó a medios de comunicación y usuarios de redes sociales a cuidar la exposición de las víctimas. Difundir imágenes o detalles personales contribuye a su revictimización y vulnera nuevamente su dignidad. La cobertura mediática debe centrarse en el contexto estructural del problema, no en el morbo o la exposición de los menores.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
El Metro capitalino va contra el suicidio
Salvar vidas es una prioridad
Ciudad de México.— El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reforzó sus acciones de prevención del suicidio mediante un convenio con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México.
El acuerdo estableció la instalación de nuevos CuenCos de las Emociones, espacios donde especialistas ofrecen orientación psicológica gratuita a usuarios con crisis emocionales o ideación suicida.
El convenio formó parte del programa Salvemos Vidas, una iniciativa creada en 2016 que ha brindado contención emocional a más de 840 personas desde su inicio, según datos del STC.
Durante 2025, 74 usuarios recibieron atención directa por parte del personal especializado en salud mental del Metro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Espacios para la salud mental dentro del Metro
La directora del IAPA, Amaya Ordorika Imaz, explicó que este convenio representó “un pacto por la vida y un puente entre instituciones y ciudadanía”.
Subrayó la importancia de atender la salud mental en los espacios cotidianos, como el transporte público, donde millones de personas conviven diariamente.
Te recomendamos leer: Salud mental; ¿Se pueden prevenir los suicidios en el Metro?
El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, destacó que comprender la problemática emocional de los usuarios se volvió una prioridad.
Reconoció las instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, orientadas a fortalecer un entorno emocional sano dentro de la red.
Rubalcava informó que más de 3 mil elementos policiales adscritos al Metro recibieron capacitación para el primer acercamiento a personas con ideación suicida o crisis emocionales. Lo anterior, ha permitido prevenir tragedias y ofrecer ayuda oportuna.
CuenCos de las Emociones y atención itinerante
El convenio incluyó la creación de cinco nuevos CuenCos de las Emociones, además del módulo permanente en la estación Juárez (Línea 3) y el ya existente en Constitución de 1917 (Línea 8).
Estos espacios son atendidos por psicólogos del IAPA que ofrecen orientación, escucha activa y derivación a servicios especializados.
De manera complementaria, los módulos itinerantes del programa Salvemos Vidas recorren las 12 líneas del Metro para acercar los servicios de apoyo emocional a más usuarios.
La subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño, destacó la coordinación entre el Metro y la SSC en estas acciones conjuntas.
Trabajadores salvan una vida en la Línea 12
Gracias a estas estrategias, el personal del Metro ha podido intervenir ante situaciones de emergencia emocional, como intentos de suicidio en estaciones elevadas.
En diversos episodios, la Policía Auxiliar y los servicios del Metro aplicaron protocolos de rescate y contención, evitando desenlaces fatales.
Uno de los casos recientes ocurrió en la Línea 12. Ahí, elementos de seguridad lograron salvar a un joven que subió a una cornisa del tramo elevado.
Los oficiales aplicaron los protocolos de diálogo, aseguraron la zona y trasladaron al hombre a un área segura para recibir atención psicológica.
El director del Metro reconoció la labor de los rescatistas. En sus redes sociales, subrayó que la prioridad del organismo es “proteger la vida y la salud emocional de cada usuario”.
JAHA
Historias que Conectan
La lección de una reina que enseñó a su hijo a ser caballero
Ramos Arizpe.- Alex Martínez tuvo una cita con una mujer que no era su esposa. Una de esas salidas comunes que comienzan con risas y buenos momentos. Se encontró a una mujer exigente y firme, que le pedía caminar del lado de la banqueta, abrir la puerta del auto y cederle el asiento. Esa mujer le daría una lección para toda la vida.
Todo comenzó con una frase simple: “si vamos a caminar juntos, será del lado de la banqueta”.
Luego vinieron más indicaciones, como abrir la puerta, ayudar con la silla y no dividir la cuenta. Cada gesto que él interpretaba como capricho tenía un propósito oculto.
Un auto prestado y una enseñanza en marcha
Alex pidió a su padre el coche del trabajo para salir de nuevo con esa mujer que no es esposa. Buscaba agradarle, pero la prueba no estaba en el vehículo, sino en su actitud. Al verla salir, ella se negó a subir hasta que él le abriera la puerta. Cumplió.
Más tarde, en un restaurante, Alex volvió a equivocarse. Se sentó primero, repartió la cuenta y observó la molestia cuando le dijo:
“tú invitas, tú pagas, así funciona”. Aquella frase no era un reclamo, sino una lección sobre la responsabilidad de quien invita y la importancia de valorar el esfuerzo de otros.
Una cena con sentido oculto
Al salir del restaurante, el aire frío envolvía la noche. Alex la abrazó para darle calor y escuchó: “debiste ofrecerme tu chamarra”.
Él intentó dársela, pero ella respondió: “así déjalo, tú eres el enfermizo”. En esas palabras se escondía una enseñanza sobre el cuidado y la atención hacia los demás.
Molesto, abrió la puerta del auto con gesto impaciente. Ella lo notó y preguntó: “¿qué tienes?”. Alex no contuvo su enojo y respondió: “¿quién te echó a perder?, ¿por qué eres así de exigente?”.
Te puede interesar: La Sagrada Familia ya es el templo católico más alto del mundo
La revelación
Entonces ella lo miró con serenidad y dijo algo que cambió todo:
“Cuando salía con tu papá, antes de que tú nacieras, él me trataba así. Gracias a eso entendí que era el indicado, porque me trataba como una reina y me recordó el valor que tengo como mujer”.
Alex se quedó en silencio. Aquella mujer no era una cita cualquiera, era su madre.
Ella continuó:
“Un día saldrás con mujeres y seguramente se me partirá el corazón porque amarás a una más que a mí. Te romperán el corazón, dalo por hecho. Pero no cambies tus valores. Un día llegará una mujer que, al ver cómo la tratas, recordará cuánto vale. Si ella te trata como un rey, sanarás un poco mi corazón de madre”.
La reina y su herencia
Su madre le dijo:
“Si alguien te trata como rey, me darás dos cosas: paz, porque sabré que estás en buenas manos, y una hija a quien amar, porque si ella ama lo más hermoso que tengo, la amaré como a una hija”.
Alex comprendió que aquella noche había recibido una enseñanza de una verdadera reina. No era una lección de modales, sino una herencia de valores que trasciende generaciones Y la manera en que una madre forma a su hijo.
¿Quién es Alex Martínez?
Alex Martínez es docente, empresario e influencer comprometido con la formación integral de las nuevas generaciones. Desde las aulas, enseña a los jóvenes la importancia de cuidar el medio ambiente y de asumir un papel activo en la construcción de un futuro sostenible.
Ha impulsado una propuesta legislativa de reforestación con beneficios fiscales, que busca motivar a la ciudadanía a plantar y cuidar árboles, fomentando una cultura de responsabilidad ecológica.
Además, ha construido una escuela y una iglesia comunitaria en una colonia marginada, acciones que reflejan su compromiso con la educación, la solidaridad y el fortalecimiento de los valores familiares, tomando como ejemplo el amor, la disciplina y la fe que aprendió en su propio hogar.
Su trayectoria combina educación, acción y ejemplo, inspirando a las nuevas generaciones a creer en los valores, el respeto y la construcción de un México más humano, consciente y solidario.
ARH
México
Con apoyo de Instituto Newman, presentan Ruta para garantizar el derecho a vivir en familia
Ciudad de México.— Con el trabajo conjunto de Instituto Newman, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y UNICEF México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) presentó el Modelo Nacional de Cuidados Alternativos derivado de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como una herramienta clave para orientar las políticas y acciones dirigidas a garantizar el derecho de la niñez y las adolescencias a vivir en familia y comunidad.
Derecho a vivir en familia
La procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, llamó a los procuradores de protección de los estados y municipios, a conocer el modelo y empezar a trabajar con este, en aras de garantizar a esta población el derecho de vivir en familia y colocarles en el centro de las decisiones que se tomen a su alrededor, atendiendo su interés superior.
Se pretende, dijo, que el modelo no sea sólo un documento técnico, sino una estrategia que sea parte de grandes acciones en favor de la infancia y adolescencia y que contribuya a transformar la cultura en relación a los cuidados parentales.
Salas Ambriz destacó la importancia de evitar la institucionalización de los menores, toda vez que se ha identificado que la población que permanece en centros asistenciales, enfrentan dificultades para establecer vínculos afectivos y sociales, así como una mayor exposición a la violencia y abusos.
Por ello, urgió en la necesidad de “impulsar medidas que ayuden a prevenir la separación familiar permanente y promover la corresponsabilidad entre Estado y sociedad”.
Cuidados centrados en la familia
Por su parte, el encargado del despacho de la Dirección General de Representación Jurídica de la PFPNNA, Luis Peña Cruz, explicó que el modelo es un documento que marca la pauta a seguir para transformar los cuidados alternativos y las políticas públicas, particularmente sobre la garantía del derecho a vivir en familia cuando una niña, niño o adolescente no puede permanecer con su familia, aunque no sea la de origen, siempre y cuando pueda garantizarle su atención plena.
En familia se alcanza el máximo potencial
Por su parte, Maki Kato, representante adjunta de Unicef, destacó el trabajo para fortalecer el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes e impulsar un sistema de cuidados alternativos centrado en el ámbito familiar y alejado de la institucionalización, porque “es en la familia donde las infancias y adolescencias se desarrollan plenamente y alcanzan su máximo potencial”, expuso.
LEE Un hogar para siempre: La adopción como garantía del derecho a vivir en familia
Precisó que el modelo, “busca orientar la elaboración de políticas dirigidas a garantizar el derecho a vivir en familia, a partir de la sistematización de avances que se han logrado en el país en los últimos años”, entre lo que mencionó el Programa de Acogimiento Familiar, las mejoras en la regulación de los centros de asistencia social, la emisión de herramientas para la unificación familiar y el fortalecimiento de los procesos de adopción.
Por ello, “desde Unicef, deseamos contribuir para que más niñas, niños y adolescentes en México crezcan en una familia que les brinde amor, cuidado y protección”, concluyó.
Vivir en familia y prohíbe vivir lejos de ella
Mientras, la oficial Nacional de Protección Legal de Unicef, Paula Ramírez España Beguerisse, destacó que la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, representa un paso importante al colocarlos como sujetos de derechos y materializar un cambio de paradigma en el rubro de restitución del derecho a vivir en familia, lo que implica la participación de diversas autoridades para lograr este cometido.
Añadió que la ley reconoce el derecho a vivir en familia y prohíbe vivir lejos de ella, así como la obligación de apoyarla y fortalecerla para constituirse como entornos de protección y cuidado adecuados, en el que se brinden las herramientas necesarias a niñas, niños y adolescentes, con el fin de que tengan una vida plena.
Apoyo de Instituto Newman
Aunque este documento está dirigido de manera principal a las Procuradurías de protección, su contenido es de utilidad para los DIF Nacional y estatales, los Centros de Asistencia Social (CAS) públicos y privados, así como para las autoridades jurisdiccionales y administrativas involucradas en la aplicación de este modelo.
Este esfuerzo de la PFPNNA, con el apoyo técnico de Unicef México y el Instituto Newman, tiene el propósito de homologar normativas, prácticas y criterios de actuación para prevenir y evitar separaciones familiares innecesarias; asegurar la disponibilidad y formalizar el acceso a medidas de protección y modalidades de cuidado alternativo idóneas que respondan a las necesidades particulares de cada niña, niño y adolescente sin cuidado familiar, y finalmente garantizar la restitución definitiva de su derecho a vivir en familia.
Garantizar derecho a vivir en familia
Por su parte, Newman Institute, dirigido por Oscar Rivas, ha reconocido que los avances de los Sistemas DIF y las Procuradurías de Protección para garantizar el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes que viven en Centros de Asistencia Social públicos y privados del país.
“En México es responsabilidad de las autoridades garantizar que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran privados de su medio familiar reciban cuidados alternativos, incluida la adopción; siempre que esta medida sea acorde con su interés superior, ya que no todas las niñas, niños y adolescentes requieren formar parte de un proceso de adopción para la restitución de su derecho a vivir en familia”, dijo.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Nacional
Profesores alertan sobre riesgos para la salud mental de los alumnos
Tres de cada diez alumnos en México presentan síntomas de ansiedad o depresión
Madrid.— La salud mental del alumnado se convirtió en una de las principales preocupaciones dentro del aula por parte de docentes.
Así lo reveló el informe El estado de la salud mental en el aula 2025, elaborado por Fundación MAPFRE y Siena Educación.
En el análisis, los docentes percibieron un deterioro notable en el bienestar emocional de los estudiantes, influido por redes sociales, conflictos familiares y modelos de crianza extremos.
El estudio, presentado por el doctor Javier Urra, psicólogo forense y exdefensor del Menor en la Comunidad de Madrid, España, mostró que el 70% de los trastornos mentales en adultos se originaron en la infancia.
Urra recordó el caso reciente de una adolescente de 14 años en Sevilla que se suicidó tras sufrir acoso escolar. Subrayó la importancia de formar a los profesores como “el gran fonendoscopio de la infancia”.
Formación docente y señales tempranas en alumnos
El psicólogo explicó que los maestros son quienes observan las primeras señales de alarma: un alumno que llega triste los lunes, otro que oculta su cuerpo con manga larga o el que evita hablar de su familia.
“No queremos que el profesorado sea clínico, pero sí que esté formado”, afirmó Urra.
Adelantó que próximamente se distribuirá un Vademécum de orientación psicológica en todos los colegios españoles, con pautas para detectar y derivar posibles casos.
Más para leer: SEP lleva a las aulas tema de “infancias trans”: Frente Nacional por la Familia pide frenar el adoctrinamiento
Según el informe, el 60% del profesorado consideró no tener la preparación suficiente para abordar problemas de salud mental en el aula. La formación emocional y la detección temprana resultaron, por tanto, esenciales para proteger a los menores.
En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció una preocupación similar. En su Estrategia Nacional para la Atención de la Salud Mental, la SEP reportó que tres de cada diez alumnos de educación básica presentaron síntomas de ansiedad o depresión tras la pandemia.
La falta de personal capacitado y el acceso limitado a orientación psicológica escolar siguen siendo grandes desafíos.
Hogares inestables y crianza permisiva
Los conflictos familiares representaron el factor más determinante del bienestar emocional, señalado por el 60,6% de los docentes. Las redes sociales ocuparon el segundo lugar con un 57,1%.
Entre los factores familiares más dañinos destacaron los estilos parentales muy permisivos o muy autoritarios (85,9%), y los divorcios recientes (76,6%).
Urra advirtió que “los conflictos familiares se han normalizado” y que muchos niños viven en hogares donde “ya no hay refugio, solo tensión”. Mencionó que algunos menores enfrentaron entornos con violencia, ludopatía o consumo de sustancias, lo que agravó su vulnerabilidad emocional.
El especialista también instó a fortalecer las escuelas para padres españolas, donde se promueva el manejo emocional y la corresponsabilidad educativa. “Estamos criando personas frágiles; la sobreprotección no es maltrato, pero casi”, comentó.
Urra señaló que los padres deben acompañar a los hijos con amor y límites, recordando que “una familia no es donde cada uno hace lo que quiere”.
Estudios de UNICEF México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz indicaron que uno de cada cinco adolescentes sufrió violencia emocional o física dentro de su entorno familiar.
La situación, según expertos, exige reforzar los programas de acompañamiento psicológico y fortalecer las escuelas para padres.
El peso emocional de las redes sociales
El impacto digital también preocupó al profesorado. El 97,9% de los docentes consideró que el contenido de las plataformas afectó negativamente la autoestima del alumnado.
Los estándares de belleza irreales (33,2%) y el contenido violento o agresivo (27,3%) fueron los más dañinos para su salud mental.
Además, el 74% de los maestros opinó que el uso constante de redes redujo la capacidad de los estudiantes para manejar sus emociones.
Urra propuso una reflexión sencilla para los menores: “¿Qué hago en mi día a día para tener autoestima?”. Aconsejó fomentar la empatía mediante acciones a favor de la sociedad, la familia o los compañeros. “Eso les da muy buena autoestima”, concluyó.
Por su parte, la UNAM alertó que el tiempo de exposición a pantallas en adolescentes aumentó un 60% en los últimos cinco años, con efectos directos en sueño, atención y autocontrol emocional.
JAHA
La vez que Manuel Lapuente usó la película “Rocky” para motivar al Tri en Francia 98
El abrazo de los hermanos Morales que valió más que un campeonato
El Metro capitalino va contra el suicidio
Familia y periodismo: Dos fuerzas que mueven a Mauricio Ymay
La lección de una reina que enseñó a su hijo a ser caballero
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Culturahace 3 horas
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
-
Historias que Conectanhace 1 día
El totonaco sobrevive en la voz de un hombre que no renunció a su origen
-
Cienciahace 3 días
¿Tristeza o estrategia? Lo que tu cerebro hace cuando miras al suelo al caminar
-
Méxicohace 2 días
Siete frutas que transforman el altar de Día de Muertos en un puente de luz y tradición