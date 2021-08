Vacunación ha reducido mortalidad de pandemia: AMLO

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Colima.— Durante su gira por Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reducción de las muertes por Covid-19 es gracias al plan de vacunación.

“Dijimos: ‘vamos a darle prioridad a los adultos mayores’, decía, hablaba y repetía. ‘Vamos a reducir el fallecimiento por covid hasta en un 80 por ciento’. Pues eso ya es un hecho, es una realidad”.

Consideró que, aunque los contagios se han incrementado considerablemente, las muertes no aumentan gracias a la vacunación.

“Ahora, en algunos estados hay más contagios, hospitalización, bastante, pero afortunadamente menos fallecidos y esto se debe a que ya están vacunados los adultos mayores.

Es por ello que el mandatario ha insistido a que quienes aún no se vacunan, acudan a hacerlo para reducir los contagios y hospitalizaciones por Covid-19.

Reiteró que el Gobierno Federal seguirá con los apoyos para los estados ante el aumento de contagios que ha traído la tercera ola.

El presidente está en Colima para la supervisión de Programas del Bienestar, en los que, aseguró, no permitirá la corrupción.

“Que no suceda lo de antes que el Procampo: sólo beneficiaba a los grandes productores hasta políticos y no le llegaba el apoyo a los campesinos, este program va a ser evaluado desde finales de este año.Vamos a ir casa por casa, viendo si se le está entregando el apoyo, si les llega y si realmente son productores. No vaya a ser que se estén aprovechando quienes no se dedican a la producción del campo”, remarcó.