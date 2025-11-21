¿Vacunarse en el embarazo? la pregunta que se hacen futuras mamás

Ciudad de México.— La historia de César Adrián Vallejo inicia en las calles de León, Guanajuato, donde un niño soñaba portar un uniforme profesional y encontró en la talacha un refugio para sanar, reconstruirse y volver a creer en sí mismo.

La gente lo recibe con cariño en cada cancha de futbol. Lo buscan para una foto, lo llaman por su apodo “La Chivita” y le recuerdan que su historia mueve a quienes siguen cargando sueños rotos.

Un niño que buscó el futbol para cambiar su vida

César Abraham Vallejo Mendoza creció entre canchas polvosas, amigos de barrio y una vida familiar marcada por esfuerzos cotidianos. El balón se convirtió en su mejor amigo. El futbol era su manera de imaginar otro destino.

A los 16 años vivió su primer salto grande. La Tercera División se quedó corta para su talento y llegó a Cancún con Atlante para entrenar con Primera División del Futbol mexicano. La emoción era enorme. El miedo también. La distancia y la falta de recursos golpearon fuerte. No pidió lujos, pidió apoyo para comer, entrenar y sobrevivir lejos de casa. La nostalgia lo venció. Lloró por regresar y perdió la oportunidad que tantos esperan.

Ese primer tropiezo dejó una marca profunda.

Las malas decisiones que duelen más que las derrotas

En Unión de Curtidores vivió una etapa decisiva. El equipo peleaba el ascenso a Primera A y él tenía un lugar en la final. Su talento lo impulsaba, su entorno lo frenaba. El barrio, los amigos, las noches largas, la impulsividad. En lugar de presentarse en el Estadio tomó un camino distinto: eligió la playa.



Esa decisión lo persigue hasta hoy.

Más tarde llegó el llamado de Gustavo Matosas desde Primera División. Lo quiso en ek Club León sin verlo en persona porque las referencias en video lo daban como un delantero explosivo. Lo esperaban uniforme nuevo, la posibilidad de Copa MX y el salto que cualquier futbolista desea. Sin embargo, al ver la sesión física de su primer entrenamiento no se adaptó. Salió del campo y tomó un camión de regreso.

El tercer intento que terminó por derrumbarlo

Volvió a León mediante visorías y lo aceptaron de inmediato. En pocos días se ganó un puesto titular y desplazó a un seleccionado estadounidense. Parecía el inicio de una historia luminosa. Sin embargo, el salario de tres mil pesos mensuales lo puso contra la realidad. Jugadores sin actividad cobraban varios miles más. Él alimentaba a su familia y buscaba estabilidad.

Aparece “La talacha” y lo llamó con fuerza. En un partido podía recibir más de lo que el club le ofrecía en un mes. Cuando supieron que jugaba en clubes amateurs, lo separaron. Tenía 20 años y veía cómo se cerraban tres puertas que él mismo había dejado caer. No tuvo representante, no tuvo quien lo guiara. Solo contó con su talento y sus errores.

Qué es la talacha y por qué cambió su vida

La talacha en México representa el futbol amateur donde equipos llaneros contratan jugadores para fortalecer sus filas. Es trabajo sin contrato, sin seguro y sin garantías. Un jugador puede recibir desde 150 pesos por partido hasta más de 3 mil según su nivel. La cancha puede ser de tierra, pasto sintético o pasto natural. Lo único seguro es el esfuerzo.

En ese mundo encontró un nuevo hogar. A diferencia de los clubes, la afición le abrió los brazos. Lo llaman “La Chivita”. Lo reciben con aplausos. Lo buscan para una foto. Lo quieren porque juega sin filtros. Se convirtió en referente del futbol llanero y en inspiración para quienes viven entre el sueño profesional y la necesidad económica.

La verdadera victoria: cambiar y aprender

El César de hoy no se parece al de los 16 ni al de los 20 años. Entrena, se cuida, respeta su cuerpo y su mente. Cada vez que cuenta su historia lo hace con honestidad, como quien mira una vida que pudo ser distinta, aunque ahora entiende que cada caída tuvo un sentido.

Él mismo lo dice con claridad:

“Tuve tres oportunidades y las perdí por decisiones equivocadas. No fue por talento. Fue por no cuidarme, por no ponerme las pilas. Tanta gente pide una chance y yo desperdicié tres. Por eso les digo a los jóvenes: no repitan mis errores. El desmadre no te lleva a nada bueno. Si yo hubiera usado la cabeza, hoy estaría en otro lugar”.

Su mensaje no regaña. Acompaña. Nace de la experiencia. “La Chivita” sabe que muchos jóvenes viven con prisa, rodeados de tentaciones, cargados de ilusiones. Él quiere que entiendan que el talento no basta y que la disciplina sostiene.

No existe un camino perfecto, solo un camino propio

La historia de César “La Chiva” Vallejo no terminó en los estadios profesionales, aunque tampoco quedó atrapada en los “errores”. Encontró una ruta distinta, más dura y más humana. Entendió que la vida no siempre concede segundas oportunidades, pero a veces concede una tercera o una cuarta para quien decide levantarse.

Hoy emociona a las canchas llaneras de México y Estados Unidos. Su nombre circula en redes sociales, invitaciones a torneos y narraciones improvisadas desde la tribuna. Su vida recuerda que un sueño no se cancela, sólo cambia de forma.

Y lo más importante, deja un mensaje para los jóvenes: “Pónganse pilas. No regalen lo que el talento ya les dio”.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv