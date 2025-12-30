Víctimas del Tren Interoceánico denuncian atención negligente

Ciudad de México.— Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en el Istmo de Tehuantepec, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó a las familias afectadas y ofreció respaldo institucional.

Durante su recorrido, la mandataria aseguró que el gobierno federal brindó apoyo médico, seguimiento y atención integral a las personas lesionadas por el accidente ferroviario.

Sin embargo, algunos sobrevivientes expresaron inconformidad por la atención recibida en hospitales de la región, particularmente en el Hospital IMSS-Bienestar de Matías Romero, Oaxaca.

La denuncia se hizo pública a través de redes sociales, donde una de las pasajeras relató presuntas omisiones médicas tras ser atendida por lesiones derivadas del descarrilamiento.

De acuerdo con su testimonio, la paciente viajaba en uno de los vagones que se salió de la vía y cayó a un barranco durante el accidente.

La mujer explicó que, tras el impacto, perdió la capacidad de apoyar una pierna debido al dolor intenso en la rodilla.

Al respecto: “Se atenderán familias afectadas por descarrilamiento del Tren Interoceánico”

Pese a esa condición, el personal médico le otorgó el alta hospitalaria sin entregarle diagnóstico, hoja de egreso ni estudios clínicos, según su versión.

La sobreviviente identificada como Kath Vásquez afirmó que el personal realizó estudios de rayos X, pero no mostró los resultados ni entregó las placas correspondientes.

También señaló que médicos y enfermeros discutieron frente a ella sobre el procedimiento a seguir, sin llegar a un acuerdo antes de darle salida.

✅📰Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo #Oaxaca, varias personas que resultaron heridas han denunciado negligencia y falta de atención adecuada, aquí Kath Vázquez una de las afectadas hizo denuncia pública por trato inhumano en hospital, sin diagnóstico… pic.twitter.com/vqVKLLyMT4 — expansionoax (@expansionoax) December 30, 2025

La paciente indicó que recibió una receta para el dolor, aunque el medicamento prescrito no estaba disponible para surtirse en la unidad médica.

Tras una segunda valoración, la paciente recibe atención especializada según los protocolos.

IMSS aseguró activación de protocolos tras el accidente ferroviario

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, informó que el IMSS activó protocolos de emergencia tras el primer reporte del accidente.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el funcionario explicó las acciones médicas implementadas.

Zoé Robledo detalló que el Hospital Rural de Matías Romero recibió a 33 pacientes por su cercanía con el sitio del descarrilamiento.

Junto a la Presidenta, @Claudiashein, el director general del #IMSS, Mtro. @zoerobledo, recorrió el HGZ No. 2 de Salina Cruz para escuchar a las familias y dar seguimiento a la atención médica de personas lesionadas por el accidente del tren interoceánico. pic.twitter.com/vLXi3rhlfn — IMSS  (@Tu_IMSS) December 30, 2025

Del total, 14 personas fueron dadas de alta por mejoría médica, mientras que cuatro continuaron hospitalizadas en esa unidad.

El resto de los pacientes fue trasladado a otros hospitales de la región, conforme a la capacidad resolutiva de cada centro médico.

El titular del IMSS señaló que el Hospital General de Zona número 2, en Salina Cruz, concentró el mayor número de personas lesionadas.

En ese hospital permanecieron 16 pacientes, varios con contusiones y golpes derivados del impacto ferroviario.

Cinco personas presentaron fracturas y quedaron programadas para procedimientos quirúrgicos, según informó el propio director del IMSS.

Zoé Robledo agregó que el instituto brindó acompañamiento a familiares de pacientes hospitalizados, además de alimentación y alojamiento temporal.

También informó que el IMSS realizó gestiones de traslado para una familia originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, conforme a sus necesidades.

JAHA