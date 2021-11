“Nada de extravagancias, ni lujos, ni residencias de servidores públicos”: AMLO

México.- Por considerar que la austeridad es el principal postulado de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que en el sector público no debe haber nada de extravagancias.

Dijo que todo el mundo tiene derecho a tener autos de lujo y grandes residencias, pero no los funcionarios del servicio público porque deben aprender a vivir en la justa medianía.

En conferencia de prensa en Colima, López Obrador sostuvo que la gente está harta de ese tipo de prácticas de corrupción.

Puso como ejemplo que en su reciente viaje a Nueva York se trasladó en un vuelo comercial sólo acompañado de Daniel Assad y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

RECONOCE LABOR DE PABLO GÓMEZ

Sobre el reciente nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, recordó que promovió la desaparición de la partida secreta y que ningún funcionario público gane más que el presidente.

Respecto a la renuncia de Santiago Nieto Castillo reconoció que fueron las circunstancias y no su persona el motivo de su baja en la Unidad de Inteligencia Financiera

“No fue Santiago, sino las circunstancias. No podemos tolerar nada porque nuestros adversarios no hacen diferencias. No es Santiago, somos nosotros, es el Presidente”, subrayó.

mlx