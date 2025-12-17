Navidad: celebrar con la familia y cuidar el bolsillo

Ciudad de México.- Las cenas de Navidad y Año Nuevo de 2025 presionan el presupuesto familiar. Preparar una cena en casa para quince personas costó en promedio 17 mil 100 pesos, 17% más que el año previo.
Ese gasto significa alrededor de mil 140 pesos por persona, de acuerdo con datos difundidos por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
En contraste, celebrar fuera de casa elevó el desembolso entre dos y cinco veces más, con precios que oscilan entre dos mil 500 y 10 mil pesos por comensal.
Ante este escenario, miles de hogares mexicanos reorganizan sus prioridades para mantener la celebración sin comprometer su estabilidad financiera.
¿Qué sucede con las cenas decembrinas?
La ANPEC informó que el encarecimiento de alimentos y bebidas impacta directamente en las celebraciones de navidad y de fin de año.
Las botanas tradicionales, como quesos, patés y aceitunas, representan un gasto cercano a mil 750 pesos.
Los platillos centrales concentran el mayor desembolso, con un promedio de siete mil 150 pesos para pavo, pierna, bacalao o romeritos.
A estos se suman guarniciones como verduras, puré, pasta y rellenos, que completaron el menú típico de la temporada.
Las bebidas, que incluyen cerveza, sidra, tequila, ponche, refrescos y hielo, alcanzan un gasto aproximado de cuatro mil 550 pesos.
Los postres, desde pasteles hasta la tradicional ensalada de manzana, implican un gasto cercano a mil 450 pesos.
La decoración y los accesorios festivos añadieron alrededor de mil 200 pesos, según el tipo y cantidad de adornos.
¿Por qué importa el costo de festejar fuera?
Festejar fuera de casa implicó un impacto mayor para las familias, de acuerdo con la ANPEC.
Hoteles de alta gama ofrecen cenas de gala desde cinco mil pesos por persona, con paquetes que llegaron a diez mil pesos.
Hoteles de nivel medio y restaurantes elegantes manejan precios de entre dos mil 500 y cinco mil pesos por persona.
Restaurantes con opciones más sencillas ofrecieron menús especiales desde mil 200 hasta mil 800 pesos.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, señaló que la cena en casa permite adaptar el gasto al presupuesto y compartir costos.
También destacó que esta elección fortalece el consumo local y benefició a los pequeños comercios de barrio.
Celebrar con cuidado para proteger la economía familiar
Rivera advirtió que diciembre suele generar una falsa sensación de abundancia por el aguinaldo y otras prestaciones sociales.
Ese ingreso adicional impulsa a algunas familias a sobregastar con tarjetas, meses sin intereses y compras no planeadas.
El líder de la ANPEC recordó que enero llega con pagos fijos, deudas acumuladas y posibles aumentos de precios.
La organización subraya que el aguinaldo y los ajustes salariales responden a la inflación, no a una bonanza duradera.
En este contexto, muchas familias optan por celebraciones más austeras, enfocadas en la convivencia y el cuidado del ingreso.
La ANPEC llama a planear compras, definir presupuestos y priorizar lo esencial para enfrentar una cuesta de enero 2026 que se prevé más difícil de sobrellevar.
ARH
México
CEM llama a la esperanza y reconciliación en Navidad y año nuevo 2026
Ciudad de México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) difundió su Mensaje de Navidad y Año Nuevo 2026, en el que hizo un llamado a la esperanza, la unidad y la reconciliación social, al señalar que México necesita reconstruir su tejido comunitario desde la fe, la familia y el compromiso con el bien común.
Bajo el lema “Del pesebre a la esperanza”, los obispos de México afirmaron que la Navidad invita a mirar la realidad nacional desde el nacimiento de Cristo.
Que se hace cercano para sanar las heridas provocadas por la discordia, la violencia y la falta de fraternidad.
En su mensaje, la CEM subrayó que la familia es el espacio donde Dios eligió hacerse presente, destacando el testimonio de José, María y Jesús como modelo de amor, protección de la vida y fe cotidiana.
En este sentido, retomaron palabras del Papa León XIV, quien pidió fortalecer a las familias para que cada hogar sea una escuela de fe.
Los obispos también resaltaron la figura de María de Guadalupe como símbolo de esperanza para México y América.
Además de recordar que su mensaje sigue vigente ante los conflictos, injusticias y sufrimientos actuales.
Señalaron que su presencia impulsa a vivir el Evangelio y a construir una sociedad más solidaria.
De cara al V Centenario del Acontecimiento Guadalupano en 2031, la CEM convocó a preparar este Jubileo con una renovación de la fe y la reconstrucción del tejido social.
En especial, entre los jóvenes, a quienes exhortaron a mantenerse firmes frente a amenazas como el crimen organizado y las adicciones.
Finalmente, indicaron que 2026 será el Año de la Esperanza
Esto, al conmemorarse el centenario del testimonio de los mártires que proclamaron “¡Viva Cristo Rey!”, cuyo legado —afirmaron— debe traducirse hoy en acciones por la paz, la justicia y la reconciliación nacional.
La CEM concluyó deseando una Feliz Navidad y un bendecido Año Nuevo 2026, e invitó a las familias mexicanas a caminar juntas en la construcción de un país donde prevalezcan la fe, el amor y la esperanza.
ARH
CDMX
Zócalo enciende la Navidad y abre un corredor de luz para que familias celebren la vida
Ciudad de México.— La noche cae y el Zócalo capitalino cambia de pulso cuando la luz ocupa la plaza y convoca a familias que llegan para caminar juntos, abrazarse y celebrar la vida en el corazón de la Ciudad de México, una escena que marca el inicio de las actividades decembrinas más concurridas del país y que convierte al espacio público en punto de encuentro familiar.
Corredor luminoso en el Centro Histórico
El Centro Histórico se transformó en un corredor luminoso con figuras monumentales que recorren calles y fachadas de edificios históricos, esferas, campanas, moños, estrellas y otros motivos tradicionales que forman parte del alumbrado navideño 2025 en la Plaza de la Constitución.
Familias completas, visitantes y turistas podrán recorrer el primer cuadro de la Ciudad de México durante las noches para observar el encendido, tomar fotografías y realizar paseos que hacen del Zócalo uno de los principales atractivos del cierre de año, con un entorno diseñado para la convivencia y el encuentro intergeneracional.
El Zócalo como espacio de convivencia familiar
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que el inicio de las festividades de fin de año convierte al Zócalo en un espacio lleno de luz, convivencia y esperanza para las familias capitalinas, al subrayar que la iluminación del espacio público permite el acceso equitativo al derecho a la ciudad y fortalece la vida comunitaria.
“Para que vengan las niñas, los niños, las familias completas se abracen y celebren la vida”, dijo.
En este marco se reconoció el trabajo del personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, responsable de la instalación de la iluminación en la plaza pública, con un mensaje orientado a que familias, niñas, niños, personas adultas y adultas mayores acudan a celebrar las fiestas de fin de año en un ambiente de armonía y paz.
Más de 40 kilómetros de luz y un cierre de año en Reforma
La iluminación decembrina se extenderá más allá del Zócalo, con más de 40 kilómetros de calles del Centro Histórico cubiertas de luz y un recibimiento del Año Nuevo con un espectáculo de luces y sonido en Paseo de la Reforma, como parte de una estrategia que busca descentralizar las actividades y ampliar el acceso a la cultura y la convivencia en toda la ciudad.
El alumbrado instalado en la Plaza de la Constitución consta de cuatro conjuntos monumentales que integran campanas, esferas, cascabeles, faroles, velas, pinos, moños y flores de Nochebuena, colocados en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el edificio de Gobierno y avenidas como 20 de Noviembre, Paseo de la Reforma, Insurgentes y otros espacios públicos de alta afluencia.
Luces de Invierno y 600 actividades en toda la ciudad
Del 20 de diciembre al 4 de enero se desarrollará el programa Luces de Invierno, con presencia en el Zócalo y en 15 espacios públicos de la capital, una agenda que reúne más de 600 actividades culturales, artísticas, turísticas y de convivencia, con el objetivo de ampliar el derecho a la cultura y construir territorios de igualdad.
La programación incluye exposiciones de esculturas lumínicas monumentales, espectáculos de luces con nieve artificial, presentaciones musicales de diversos géneros, recorridos dramatizados y la expoventa Artesanos en el Corazón, junto con actividades pensadas para públicos de todas las edades.
Sedes descentralizadas para el acceso cultural
Las 15 sedes del programa se ubican en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Parque Lineal Torres de Potrero, el Bosque de Tláhuac, el Deportivo Independencia, el Parque Aguascalientes y el Deportivo San Gregorio Atlapulco, con el propósito de garantizar el acceso equitativo a expresiones culturales y artísticas en zonas diversas de la capital.
El eje musical se articula en un escenario central de conciertos con la participación de 76 agrupaciones que abarcan géneros como música tropical, son, norteña, danzón, rock, ska, urbana, sonideros, folklore, mariachi y villancicos, además de un Foro Navideño con pastorelas y cuentacuentos programados de manera diaria.
Nochebuenas, túneles de luz y artesanías
La oferta visual se integra con tres árboles elaborados con Nochebuenas producidas en el suelo de conservación, 14 esculturas lumínicas con motivos navideños y juguetes mexicanos, un Nacimiento monumental y el túnel de luz monumental más grande de México, con 150 metros de largo y 20 metros de ancho.
A la par, 120 expositores participan en pabellones destinados a la venta de artesanías, una iniciativa orientada a fortalecer la economía cultural y visibilizar el trabajo de creadoras y creadores artesanales de la ciudad y de otras regiones del país.
Turismo, visitantes y actividad económica
Para esta temporada decembrina se estima la llegada de 890 mil turistas nacionales y extranjeros, en un año en el que la ciudad alcanzará 60.5 millones de visitantes, una cifra 5 por ciento superior a la del año anterior, con un incremento aproximado de dos millones de asistentes.
Las cifras oficiales indican que de ese total, un millón serán turistas, lo que representa una derrama económica de 157 mil millones de pesos que beneficia a más de 770 mil personas vinculadas al sector turístico, además de un aumento de 3 por ciento en la ocupación hotelera, que alcanza 65 por ciento de la capacidad disponible.
Cierre de año en el espacio público
El 31 de diciembre, la capital cerrará el año y recibirá el siguiente con la Fiesta Electrónica más Grande del Mundo en Paseo de la Reforma, con la presentación de agrupaciones nacionales e internacionales, como parte de una agenda que consolida al espacio público como escenario de encuentro familiar, celebración colectiva y vida comunitaria.
ebv
CDMX
El cerebro del bebé cambia en milisegundos
Ciudad de México.- El cerebro de un bebé cambia a una velocidad asombrosa desde sus primeros días de vida. Cada estímulo deja huella en conexiones que definen aprendizajes futuros.
Comprender cómo se organizan esas conexiones resulta clave para entender la memoria, la conducta y el desarrollo cognitivo. Un estudio internacional aporta nuevas pistas.
Un equipo liderado por Northeastern University utilizó electroencefalografía para observar el cerebro infantil en tiempo real.
Los hallazgos abrieron oportunidades para apoyar el desarrollo temprano.
La investigación se publicó en la revista científica Imaging Neuroscience y reunió especialistas de Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil.
¿Qué observó la ciencia en los primeros años de vida?
El estudio analizó bebés de entre tres meses y dos años. Esa etapa concentró cambios decisivos en habilidades cognitivas y motoras.
Laurel Gabard-Durnam, directora del Laboratorio de Plasticidad en el Neurodesarrollo, explicó que el cerebro vivió una ventana de transformación acelerada al interactuar con el entorno.
Los científicos utilizaron electroencefalografía, conocida como EEG. Esta tecnología permitió registrar actividad cerebral mientras los bebés permanecieron despiertos.
A diferencia de la resonancia magnética, el EEG captó señales dinámicas. Los bebés respondieron a sonidos, imágenes y videos diseñados para mantener su atención.
Priyanka Ghosh, investigadora del mismo laboratorio, destacó que las transiciones entre redes cerebrales se volvieron más rápidas con la edad.
Al mismo tiempo, el EEG ofreció flexibilidad para estudiar el cerebro infantil en condiciones naturales. Los investigadores observaron cómo las redes se activaron y reorganizaron en milisegundos.
Microestados: huellas breves de un cerebro en formación
El análisis se centró en los llamados microestados cerebrales. Estos patrones breves reflejaron la organización de redes funcionales específicas.
Cada microestado funcionó como una huella de redes cognitivas concretas. Algunas respondieron a sonidos y otras al reposo mental.
Ghosh comparó este proceso con cambiar de canal en un televisor. El cerebro alternó funciones según las demandas del entorno.
Aunque duraron milisegundos, los microestados mostraron patrones similares a los de adultos. Esto sugirió continuidad funcional a lo largo de la vida.
En este sentido, Gabard-Durnam explicó que cada estado presentó una firma reconocible. La predominancia cambió según el momento y la experiencia del bebé.
Mielina y velocidad: el impulso invisible del aprendizaje
Además, el estudio también observó un aumento progresivo en la velocidad de transición entre redes cerebrales. Este cambio avanzó con la edad.
Asimismo, los investigadores asociaron este proceso con la maduración de la mielina. Esta sustancia recubrió neuronas y aceleró la transmisión de señales.
Por otra parte, la mielina permitió que el cerebro alternara funciones con mayor agilidad. El bebé pasó de atender sonidos a procesar imágenes rápidamente.
Asimismo, este mecanismo facilitó la adaptación al entorno. El cerebro aprendió a responder con eficiencia a estímulos cambiantes.
¿Por qué importa mirar el cerebro desde el inicio?
La colaboración internacional comparó bebés de distintos contextos culturales. El análisis ofreció una visión amplia del neurodesarrollo temprano.
Además, los resultados identificaron periodos especialmente sensibles durante los primeros años. En esas etapas, el cerebro mostró alta plasticidad.
A su vez, expertos de Northeastern University señalaron que este conocimiento apoyó el diseño de intervenciones tempranas. El objetivo fue fortalecer el desarrollo infantil.
Observar redes cerebrales en bebés despiertos representó un avance metodológico. El hallazgo impulsó nuevas investigaciones sobre los primeros mil días de vida.
Además, el estudio reforzó una idea central: el desarrollo cerebral infantil fue dinámico y profundamente adaptable. Entenderlo permitió cuidar mejor el futuro desde el inicio.
ARH
México
Colectivos ciudadanos piden al PAN frenar iniciativas que afectan a la familia
Ciudad de México.— Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil se manifestaron de manera pacífica afuera de las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) para hacer un llamado urgente a su dirigencia nacional, ante la creciente preocupación por el rumbo político y legislativo que está tomando Guanajuato.
A través de un Mapping proyectado sobre el edificio del CEN del PAN en la Ciudad de México, organizaciones como el Colectivo Mujeres de México, el Frente Nacional por la Familia, entre otros, advirtieron que la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, está entregando electoral e ideológicamente ese estado a Morena, impulsando una agenda que atenta contra la vida, la familia y las libertades fundamentales.
Las organizaciones civiles reconocieron y respaldaron el trabajo de los diputados locales que, pese a la línea nacional y estatal del partido, votaron en favor de la vida; sin embargo, advirtieron que la mayoría de los legisladores del PAN en Guanajuato actuaron en función de intereses ideológicos, políticos y económicos alejados de la sociedad.
En ese sentido, denunciaron que la política del gobierno estatal de Guanajuato promueve el aborto en las escuelas de educación básica y la reciente aprobación de iniciativas en el Congreso local, constituyen un golpe frontal contra la patria, la vida, la familia y la libertad, principios que el PAN afirma defender.
Advirtieron que la aprobación de iniciativas como el llamado “matrimonio igualitario” y la penalización del acompañamiento familiar mediante las denominadas terapias de conversión provocará un enorme daño social al debilitar la institución del matrimonio, eliminar la libertad de atención saludable y criminalizar a padres de familia, profesionales de la salud y líderes espirituales.
Por ello, responsabilizaron directamente a la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero, por permitir este giro ideológico y por la falta de congruencia de sus funcionarios con los valores que dieron origen al partido.
“Estamos afuera de sus oficinas porque vemos con preocupación que Guanajuato está siendo alineado a la agenda de Morena. La gobernadora y los diputados locales parecen formar parte de ese proyecto ideológico, atentando contra la vida, la familia y la libertad de acompañar”, señaló Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia.
Los representantes de las organizaciones civiles cuestionaron si el PAN respeta sus principios en defensa de la vida, la familia y la libertad o han sido sustituidos por una agenda ideológica ajena a la identidad del partido.
Finalmente, exigieron a la dirigencia nacional del blanquiazul:
Retirar o rechazar cualquier iniciativa que atente contra la vida, la familia y las libertades, y que no responda a las necesidades reales de Guanajuato.
Mayor claridad y congruencia con los principios del partido, defendiendo la vida, la familia y las libertades fundamentales.
Asumir con valentía el legado de los fundadores de Acción Nacional con pensamiento y propuestas humanistas propias.
Escuchar la voz de las familias y de las organizaciones civiles que han seguido este proceso legislativo con atención.
