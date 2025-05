Ni represión ni abandono; desalojan a migrantes de Vallejo

Ciudad de México.— Por un instante, la Ciudad de México suspendió su ritmo vertiginoso. A las 11:30 en punto de este martes, la alerta sísmica irrumpió los teléfonos celulares y el aire de la capital, la gente respondió con un gesto común: detenerse para ensayar la vida.

No hubo caos. No hubo prisas. Hubo organización. Desde el C5, el corazón del monitoreo urbano, la jefa de Gobierno Clara Brugada encabezó la coordinación del primer Simulacro Nacional de 2025. No estuvo sola. A su lado, un mosaico institucional: Ejército, Marina, Guardia Nacional, CFE, PEMEX, Protección Civil, cuerpos de emergencia, y un gabinete entero que no improvisó, sino que siguió un protocolo bien aprendido.

La capital se mueve junta

En la explanada del Palacio de Bellas Artes, equipos de rescate simularon un colapso estructural. A unas cuadras, en Reforma 222, bomberos descendieron entre muros con cuerdas y determinación. No fue espectáculo, fue práctica viva: cuerpos entrenados enfrentando hipótesis que, en México, no son ficción.

La la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Vilma Urzúa Venegas, explicó los dos escenarios. No hubo contratiempos, sólo la precisión de quienes saben que un segundo puede marcar la diferencia.

LEE Una palabra basta: mexicanos recuerdan al Papa Francisco con el corazón

Un ensayo de millones

Más de siete millones de personas formaron parte del simulacro, pero en las calles, la cifra se convierte en rostros: niñas tomadas de la mano por sus maestras, enfermeros que guían camillas a patios, policías que suspenden el tránsito con brazos extendidos, empleados que descienden escaleras con calma.

El Metro se detuvo, también el Trolebús, el RTP, el Metrobús, el Cablebús. Una ciudad acostumbrada al bullicio aceptó el silencio de la prevención. Las escuelas, casi 4 mil públicas, más las privadas, se sumaron sin reservas. Nueve universidades enviaron reportes: 228 mil estudiantes y trabajadores evacuaron con disciplina.

La infraestructura responde

Más de 20 mil inmuebles registrados. Casi 14 mil altavoces del C5 activados, con 99% de funcionamiento. Cinco helicópteros Cóndor sobrevolaron la ciudad. En tierra, 10 mil 900 policías y personal del ERUM, tránsito y rescate actuaron con rigor. Hubo patrullas, ambulancias, radios encendidos, directrices firmes.

En paralelo, 16 consejos de Protección Civil en alcaldías operaron como relojes. La Secretaría de Obras movilizó brigadas para revisar estructuras. La de Salud reportó la participación de 70 mil trabajadores en más de 300 instalaciones médicas. La de Agua inspeccionó drenajes, tuberías y sistemas hídricos.

Cuerpos y corazón

Dos crisis nerviosas. Cinco caídas menores. Saldo blanco. Clara Brugada reiteró que en una ciudad asentada sobre placas móviles, la prevención no admite treguas. Lo que salva vidas no es una carpeta con protocolos, sino la decisión colectiva de ejecutarlos.

La jefa de Gobierno agradeció a quienes se detuvieron, salieron, se concentraron.

Siete24 en redes sociales

ebv