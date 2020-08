Niega Grupo México trato de excepción de la Semarnat

Ciudad de México.- Tras la difusión de audios en los que se escuchaba al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, en los que dijo que había sido convocado a reunirse con representantes de Grupo México, la empresa negó “un trato de excepción o al margen de la legalidad”.

“Grupo México no ha promovido ni participado en reuniones con autoridades, incluyendo a las de la Semarnat, en las que pretenda un trato de excepción o al margen de la legalidad”, dijo a través de un “evento relevante” compartido a la Bolsa Mexicana de Valores.

De acuerdo a lo difundido por varios medios de comunicación, el funcionario federal reveló que a solicitud del jefe de Presidencia, Alfonso Romo, se reunió con el dueño de la empresa, Germán Larrea para no presionarlo más.

“En el caso de la minería, tenemos a la Subsecretaría de Economía impulsando la minería. Alfonso Romo me convocó a un desayuno con el dueño de Grupo México para tratar también de convencerme de que fuéramos más accesibles y digamos que no presionáramos mucho a Grupo México”, se escucha en el audio.

Ante ello, la empresa que tiene inversiones en minería, trenes e infraestructura, aclaró que sí se reunió con Toledo el 29 de enero, convocados por Romo, para revisar 18 trámites que estaban pendientes desde hace más de dos años, referentes al uso de suelo y que están vinculados a proyectos de minería sustentable en Sonora.

Dichos proyectos, dice el documento, ya cuentan con una Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la dependencia, aunque pendientes de resolución y la determinación del pago correspondiente, estimado en 278 millones de pesos, a pesar de haber vencido los plazos legales previstos para ello.

“Se nos informó que, por exceso de carga de trabajo, dicha Secretaría no había podido gestionar las licencias, de las cuales a esta fecha se han resuelto sólo cuatro y 14 siguen en espera de respuesta”, indicó.

Asimismo, Grupo México aseguró que todos los proyectos están debidamente integrados y acordes al marco jurídico, y están relacionados con inversiones por mil 500 millones de dólares para generar tres mil empleos adicionales.

El audio, difundido por redes sociales y retomado por varios medios, el titular de la Semarnat también dijo que el gobierno de la 4T (Cuarta Transformación) que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador está lleno de contradicciones y que hay luchas de poder dentro del Gabinete.

“Yo quiera compartirlos lo que he vivido y observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T como tal como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, por el contrario este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y estos se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete que yo lo he notado en varias líneas”, dijo.

Aseguró que la labor que está realizando en la Semarnat no está recibiendo el apoyo del gobierno porque hay muchas contradicciones.

“No estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil. No debemos idealizar la 4T, la 4T es un gobierno de contradicciones brutal”.

E incluso sostuvo que esa “visión ambiental” no la comparte el resto del Gabinete y “temo que tampoco está en la cabeza del presidente”.

