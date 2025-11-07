“Ninguna palabra debe herir ni dividir”: obispos de México

Ciudad de México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aseguró que el respeto y la dignidad deben guiar el diálogo público; en ese sentido, pidió detener el lenguaje que humilla y agita el odio, principalmente hacia las mujeres.
“Reafirmamos que no existe justificación alguna para el uso de expresiones violentas, despectivas o discriminatorias, y que quienes servimos en la Iglesia estamos llamados a reflejar con nuestras palabras y gestos el rostro compasivo de Cristo, que siempre dignifica y nunca humilla”.
Tras difundirse en redes sociales un video donde se observa al sacerdote Alfredo Gallegos conocido como “padre pistolas” insultando a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennisse García Muñoz Ledo.
Ante esto, la Iglesia católica afirmó que no existe justificación para expresiones violentas, despectivas o discriminatorias. Por ello, pidió que la palabra dignifique y no humille.
Cabe recordar que el pasado 2 de noviembre, el padre Gallegos criticó un proyecto de desarrollo hidráulico en la región aseguró que la intención del gobierno estatal es “matar de hambre” al pueblo.
“Yo le voy a partir de su madre, a ella [la gobernadora], porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre todos”, dijo a los feligreses.
Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz, condenó los insultos hacia su persona.
Sin embargo, dijo que no presentará denuncia para “no perder su tiempo”, pero debe terminar la violencia contra las mujeres.
¿Es posible explicar la existencia de Dios sin utilizar la Biblia?, joven responde la pregunta
Ciudad de México.— Durante una de sus presentaciones, Rigoberto Hidalgo Alpízar, filósofo y conferencista originario de Costa Rica, respondió a un joven que lo cuestionó sobre la existencia de Dios.
A través de un video que circula en redes sociales, una persona le pidió a Rigoberto Hidalgo demostrar la existencia de Dios sin utilizar la Biblia.
Hidalgo respondió que todo lo existente tiene una explicación, ya sea por necesidad propia o por una causa externa. “El universo tiene una explicación de su existencia y esa explicación se fundamenta en un ser necesario”, afirmó.
Agregó que ese ser debe tener un fundamento trascendente, inmaterial, atemporal y aespacial. “Si no hay tiempo, no hay sucesión de cambio; es eterno, inmutable, poderoso, omnipotente y omnisciente, porque todo lo que crea proviene de él”, expresó ante el público.
Luego preguntó: “¿Qué versículos saqué de la Biblia?, Ninguno respondió el otro joven.
Hidalgo utiliza este tipo de razonamientos en conferencias, publicaciones y debates digitales con jóvenes.
¿Dios existe? enfoque científico de Olivier Bonnassies
Otra respuesta a la pregunta ¿Dios existe?, en escenarios distintos al de Rigoberto Hidalgo, el escritor francés Olivier Bonnassies, coautor junto con Michel-Yves Bolloré del libro Dios, la ciencia, las pruebas. El albor de una revolución, sostiene que existen fundamentos científicos que apoyan la existencia de un creador.
Bonnassies explica que durante siglos se pensó que el origen del universo podía comprenderse sin la presencia de una fuerza divina. Sin embargo, asegura que los avances científicos sobre el Big Bang, la termodinámica y las matemáticas ofrecen elementos que respaldan la hipótesis de una causa inicial no material ni temporal.
“Todo muestra que un tiempo infinito hacia el pasado no es posible. Esto implica que la causa que está en el origen del universo no es ni espacial ni temporal, sino que creó las condiciones para que los átomos fueran estables, las estrellas ardieran y la vida compleja se desarrollara”, señala Olivier Bonnassies.
Dormir en banquetas ya no será delito; protegen dignidad de quienes viven en la calle
Ciudad de México.— Por las noches, Morelos tiene un nuevo tipo de descanso: el de la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a una práctica que convertía en delito lo que para muchos era una necesidad humana: dormir.
Lo que para muchos es un acto cotidiano, para personas sin hogar representa una lucha diaria por la supervivencia. Dormir en la calle no es una elección, sino una consecuencia de exclusión, desempleo o quizá violencia familiar.
La Corte: dormir en la calle no puede ser un delito
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó el principio constitucional de dignidad humana al declarar inválidas las normas de los municipios de Mazatepec y Miacatlán, en Morelos, que imponían multas de hasta $2,838 pesos a quienes durmieran en la vía pública.
El Pleno determinó que castigar a una persona por dormir en la calle es una medida injusta y discriminatoria, pues el sueño es una necesidad biológica universal.
“Ninguna autoridad puede sancionar a quien carece de un techo donde descansar”, resolvió la Corte.
La decisión marca un precedente en la defensa de los derechos fundamentales, especialmente para quienes viven en situación de calle y suelen ser los más invisibilizados por las políticas públicas.
Vaguedad y abuso: las normas del castigo
Además, la Corte invalidó disposiciones de las leyes de ingresos municipales que sancionaban conductas ambiguas como “alterar el orden y la seguridad pública”, “provocar escándalo” o “insultar o faltar el respeto a la autoridad”.
El tribunal consideró que su ambigüedad favorecía la arbitrariedad, pues carecen de reglas claras que delimiten qué conductas realmente alteran la convivencia.
En su resolución, los ministros subrayaron que las leyes deben redactarse con claridad y precisión, para evitar que las autoridades municipales apliquen sanciones con criterios subjetivos o discrecionales.
La decisión de la Corte obliga a las autoridades locales a revisar sus reglamentos y políticas públicas con un enfoque de derechos humanos.
Dormir en la calle ya no podrá ser sancionado en Mazatepec y Miacatlán, pero el reto real está en garantizar espacios de refugio, identidad y trabajo para quienes no tienen un hogar.
Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
Ciudad de México.— En el marco del debate nacional sobre la llamada Ley Trasciende, que busca reconocer a la eutanasia en México, el doctor Guillermo Eduardo Aréchiga Ornelas, coordinador del equipo hospitalario de cuidados paliativos y dolor del Hospital General de Occidente, advirtió que el país no puede avanzar hacia esa discusión sin antes garantizar el acceso universal a los cuidados paliativos.
Con datos, contexto y basta experiencia en la práctica médica, el especialista dijo que el problema no está en el deseo de morir sino que el país enfrenta limitaciones en materia de cuidados paliativos y expuso la necesidad de revisar las condiciones actuales antes de modificar la legislación.
El doctor Aréchiga consideró que la discusión sobre la eutanasia requiere un debate más amplio, que incluya los aspectos médicos, legales y sociales. Advirtió que, sin una red nacional de cuidados paliativos, el país corre el riesgo de abordar la muerte asistida sin haber garantizado previamente el derecho a una atención integral.
Propuesta legislativa y su alcance
La iniciativa impulsada por la activista Samara Martínez y presentada ante el Congreso de la Unión con respaldo ciudadano. Propone incorporar el derecho a la eutanasia en la Ley General de Salud, dentro del título octavo bis sobre cuidados paliativos, y derogar el artículo 166 bis que prohíbe la práctica.
El también profesor titular de la Especialidad de Medicina Paliativa y Dolor, Universidad de Guadalajara explicó que la propuesta busca ampliar derechos y libertades para pacientes con enfermedades terminales o degenerativas, otorgándoles la opción de solicitar la eutanasia bajo determinados criterios médicos y legales. Indicó que la ley define la muerte digna como la posibilidad de una despedida sin sufrimiento físico o psicológico, enmarcada en principios de autonomía y libre decisión.
Contexto de la enfermedad terminal en México
Citando datos del INEGI, el doctor Aréchiga explicó que en México se registran anualmente alrededor de 89 mil defunciones relacionadas con tumores malignos, cifra que ha mostrado incremento en los últimos años. También se reportan más de 6 mil casos de esclerosis lateral amiotrófica, además de padecimientos neurodegenerativos como Alzheimer y demencia, cuya proyección supera los 3.5 millones de personas para 2050.
La iniciativa hace referencia a estos padecimientos y a la enfermedad renal crónica, que afecta al 12 por ciento de la población mexicana. Según Aréchiga, el documento plantea que quienes padecen estas enfermedades puedan elegir una muerte sin sufrimiento innecesario, pero advirtió que el acceso limitado a los cuidados paliativos condiciona la posibilidad de una decisión plenamente informada.
Condiciones establecidas en la reforma
El proyecto legislativo propone que toda persona mayor de 18 años, diagnosticada por dos médicos con una enfermedad terminal o crónico-degenerativa, pueda solicitar la eutanasia. La iniciativa contempla la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, pero establece que las instituciones públicas deberán contar con personal no objetor para garantizar la aplicación del derecho.
Aréchiga señaló que el texto menciona los cuidados paliativos como parte de la información que debe recibir el paciente antes de decidir, lo que implica que su ausencia o escasez puede llevar directamente a optar por la eutanasia.
Acceso a los cuidados paliativos en México
El especialista expuso que sólo 3 por ciento de los pacientes que requieren cuidados paliativos en México tiene acceso a ellos. Indicó que existen 120 equipos de atención por millón de habitantes y apenas seis dedicados al ámbito pediátrico.
En Jalisco funcionan unidades especializadas en hospitales como el Nuevo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Hospital General de Occidente, además de un programa de especialidad en medicina paliativa pediátrica. Sin embargo, las regiones rurales y comunidades indígenas permanecen sin cobertura.
Formación médica y alcance institucional
El doctor Aréchiga informó que en México existen 109 escuelas de medicina, de las cuales sólo 13 incluyen formación en cuidados paliativos. No hay programas equivalentes en enfermería y solo 23 en psicología.
El especialista agregó que la falta de preparación profesional limita la capacidad de respuesta del sistema de salud ante el sufrimiento físico o emocional de los pacientes.
Aspectos económicos y bioéticos
Asimismo, Aréchiga mencionó que en administraciones anteriores se ha planteado que los cuidados paliativos representan un gasto, mientras que la eutanasia se considera un ahorro. A su juicio, este enfoque puede derivar en una visión utilitaria de la vida y la atención médica.
También señaló que el gobierno federal no ha realizado un análisis sobre los costos de implementar la eutanasia, ni sobre la infraestructura necesaria para su regulación.
Una historia: ¿Cómo está tu relación con Dios?
En un hospital de Guadalajara, una mujer de 79 años, maestra de catecismo durante toda su vida, confesó al médico su enojo con Dios tras sufrir un infarto cerebral. El doctor Guillermo Eduardo Aréchiga Ornelas escuchó con atención, no sólo como especialista en cuidados paliativos, sino como alguien que entiende que el sufrimiento humano va más allá del cuerpo.
La compasión que alivia: el valor de la espiritualidad en los cuidados paliativos
Tratar a pacientes con enfermedades agudas, crónicas o terminales, dice el doctor Aréchiga, devuelve a la medicina su sentido original: aliviar el dolor del enfermo. Desde Hipócrates, ese ha sido el propósito esencial del médico y los cuidados paliativos buscan ofrecer al paciente calidad de vida, no solo prolongarla.
La atención paliativa, explica, implica escuchar al paciente más allá de sus síntomas. En ese diálogo aparece un componente que ha sido poco explorado en la formación médica: la espiritualidad. Ese vacío motivó la creación del libro Espiritualidad en cuidados paliativos, escrito junto con colegas interesados en dar forma científica a un tema que en muchos hospitales sigue sin abordarse.
Espiritualidad y religión: dos caminos distintos
En su investigación, Aréchiga y su equipo hallaron confusión entre espiritualidad y religión. Explica que más del 60% de los pacientes desea hablar de su dimensión espiritual sin sentir que se les impone un credo.
La espiritualidad, subraya, es una dimensión humana que busca sentido, propósito y conexión. Puede incluir o no una creencia religiosa, pero está presente incluso en quienes se declaran ateos o agnósticos. “Puedo ser ateo y ser espiritual. Puedo ser agnóstico y ser espiritual”, comenta.
La religión, en cambio, responde a un constructo social con prácticas, jerarquías y ritos. Ambas pueden coincidir, pero no son sinónimos. En la práctica médica, confundirlas puede limitar la comprensión del paciente y reducir el alcance del acompañamiento.
El sufrimiento como experiencia humana
En la medicina paliativa se habla del “dolor total”: físico, emocional, social y espiritual. Aréchiga recuerda la enseñanza de Viktor Frankl, quien afirmaba que el ser humano no se destruye por el sufrimiento, sino por el sufrimiento sin sentido. Por eso, el cuidado espiritual busca ayudar al paciente a comprender su experiencia, incluso en la enfermedad y la muerte.
En esa tarea, el médico no solo trata síntomas, sino también acompaña la búsqueda de significado. “Cuando preguntamos por la relación del paciente con Dios o con lo que considera sagrado, no hablamos de religión, sino de sentido”, explica.
La compasión como entrenamiento
Uno de los conceptos que más ha desarrollado el doctor Aréchiga es la idea de la compasión como una capacidad que se entrena.
“La empatía permite comprender el dolor del otro. La compasión nos impulsa a actuar para aliviarlo”, explica.
Las neurociencias han confirmado que la compasión activa circuitos cerebrales distintos a los de la empatía. Mientras esta última puede agotar emocionalmente, la compasión fortalece los vínculos y genera bienestar tanto en quien la recibe como en quien la ejerce.
En esa lógica, el Dr. Aréchiga propone que los hospitales se conviertan en “gimnasios de la compasión”. Así como los médicos se entrenan en técnicas quirúrgicas, deberían entrenarse en habilidades de acompañamiento humano y espiritual.
“Los hospitales, las universidades, los servicios de urgencias o rehabilitación deberían ser espacios donde se ejercite la empatía y la compasión con el mismo rigor que una destreza técnica”, propone.
Espiritualidad del médico: una formación pendiente
El doctor Aréchiga plantea una pregunta que resume una deuda formativa: ¿en qué momento de la carrera médica se enseña la espiritualidad?
Hasta ahora, reconoce, no existe una unidad de aprendizaje dedicada a este tema en la mayoría de las universidades. Esa ausencia limita la comprensión del sufrimiento humano y reduce la medicina a una práctica técnica.
En la Universidad de Guadalajara, su equipo impulsa una propuesta curricular que integre la formación espiritual en la educación médica, psicológica y de enfermería. Busca formar profesionales capaces de reconocer la dimensión espiritual de sus pacientes y la suya propia.
Compasión, neurociencia y humanidad
El doctor Aréchiga cita investigaciones recientes que vinculan la compasión con neurotransmisores como la oxitocina, conocida por su papel en el vínculo madre y su bebé recién nacido. En algunas especies animales, explica, la oxitocina estimula el cuidado; en otras, su ausencia genera abandono. En el ser humano, la compasión parece ser una capacidad evolutiva que fortaleció a las comunidades primitivas.
Esa herencia biológica, sumada al aprendizaje cultural, convierte la compasión en una fuerza activa de la humanidad. Pero requiere entrenamiento. Sin él, el médico puede quedar atrapado en la empatía y caer en el cansancio emocional que produce ver sufrir sin poder aliviar.
Cuidados paliativos y políticas públicas
En materia institucional, Aréchiga reconoce avances como la incorporación de los cuidados paliativos en la Ley General de Salud y en la Norma Oficial Mexicana. Sin embargo, advierte que sin presupuesto y sin sanciones para quienes omiten aplicarlas, la ley corre el riesgo de quedarse en el papel.
“La ley sin recursos es letra muerta. Hace falta dotarla de estructura, personal y equipos interdisciplinarios que acompañen a los pacientes en la terminalidad”, explica.
Otro pendiente, añade, es la ley de hospice, que contempla espacios especializados en atención integral al final de la vida. Aunque figura en las normas, aún no existe una estructura operativa que lo haga realidad.
El sufrimiento y su sentido
El sufrimiento, explica Aréchiga, tiene múltiples dimensiones: física, emocional, existencial, espiritual. Cada una demanda una respuesta distinta.
“Hay sufrimiento por dolor, por pérdida, por ausencia de propósito. La compasión y los cuidados paliativos son su brazo activo. Pero para que existan, deben enseñarse y practicarse”, resume. Esa visión plantea una medicina más completa, donde la ciencia se encuentra con la humanidad.
Los cuidados paliativos, concluye, son el punto donde el conocimiento médico se une con la capacidad de comprender, acompañar y aliviar. En ese cruce, la espiritualidad deja de ser un tema filosófico y se convierte en parte esencial del cuidado del ser humano.
“La calle no borra el nombre”: Indigentes podrían acceder a trabajo e identidad
Ciudad de México.— El hombre pedía que lo dejaran en paz mientras dos policías lo arrastraban por las escaleras de la estación Niños Héroes, en la Línea 3 del Metro. A su alrededor, los usuarios observaban la escena en silencio, algunos grababan con sus teléfonos. En las imágenes que circularon en redes sociales se escuchan los gritos del hombre en situación de calle, que fue retirado del acceso principal.
El video, difundido en redes sociales, mostró a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tomando por la fuerza al hombre indigente. Al resistirse, fue arrastrado hasta la salida, mientras un tercer policía retiraba sus pertenencias, varias bolsas de plástico.
Usuarios del Metro señalaron el uso excesivo de fuerza para atender a personas sin hogar dentro de las instalaciones.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) explicó que el hombre representaba un riesgo para los pasajeros, pues —según su versión— tenía actitudes violentas hacia quienes ingresaban a la estación y solía pedir dinero de forma insistente. El hecho ocurrió el viernes 6 de junio.
Ley que reconozca derechos
Meses después, en noviembre, se presentó una iniciativa de Ley para la Protección de los Derechos de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México, impulsada por la Bancada Naranja en el Congreso capitalino.
La propuesta busca reconocer a las personas que viven en la calle como sujetos de derechos, establecer su derecho a la identidad, a la salud, al trabajo y a una vida libre de violencia, además de imponer obligaciones concretas al gobierno de la ciudad y a las alcaldías para garantizar su atención integral.
LEE La calle dejó de ser segura: menores ya no caminan solos en México por temor a la violencia
Royfid Torres González, coordinador del grupo parlamentario, explicó que el objetivo es transformar el enfoque asistencialista con el que tradicionalmente se ha atendido a este sector y avanzar hacia una visión de autonomía y reintegración social. La propuesta incluye un censo real de personas en situación de calle y la creación de un Comité Interdisciplinario que coordine las acciones de atención, con la participación de diversas dependencias de gobierno.
De la calle a la identidad
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el reconocimiento jurídico de las personas sin hogar. El documento establece que el derecho a la identidad es indispensable para acceder a educación, vivienda, salud y empleo. Por ello, contempla mecanismos que faciliten la obtención de actas de nacimiento, credenciales de elector y otros documentos oficiales.
También plantea un modelo de reintegración social, con seguimiento institucional y apoyo para capacitación laboral, servicios médicos y educación, con el fin de evitar el retorno a la vida en la calle.
Historias que impulsan el cambio
Alexia Moreno y Alonso de la Cruz, representantes de la organización civil El Caracol A.C., con más de tres décadas de trabajo en el acompañamiento a poblaciones callejeras, recordaron el caso de Hermelinda, una mujer que vivía en la calle Artículo 123 y falleció tras ser trasladada a un albergue. Su cuerpo fue llevado a la fosa común sin que se reconocieran sus derechos básicos.
Para El Caracol A.C., este tipo de historias reflejan la urgencia de políticas públicas efectivas. Sus integrantes subrayan que las personas en situación de calle participan en la economía de la ciudad y deben tener garantizado el acceso a una vida digna, con identidad y servicios básicos.
Los centros que buscan la reintegración
En la Ciudad de México operan distintas redes de atención para personas en situación de calle. A través del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) coordina albergues, asesoría jurídica y servicios sociales.
El Centro de Valoración y Canalización (CVC) recibe diariamente a personas para brindarles alimentación, atención médica, aseo y pernocta. De ahí se les canaliza a los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) o a los Centros de Asistencia, Cuidado e Integración Social (CACIS), que ofrecen alojamiento permanente, atención psicológica, capacitación y actividades culturales.
Entre ellos se encuentran los centros “Villa Mujeres”, “Azcapotzalco”, “Cuemanco”, “Coruña Hombres”, “Atlampa”, “Cascada” y “Torres de Potrero”. En conjunto, estos espacios tienen capacidad para atender a más de mil ochocientas personas con servicios gratuitos y atención integral.
El albergue transitorio “TECHO” ofrece a quienes lo solicitan la posibilidad de iniciar un proceso para recuperar su autonomía y continuar su plan de vida, mientras que el Espacio TECHO busca erradicar la discriminación hacia quienes viven en la calle.
De acuerdo con los informes del IAPP, cada día llegan nuevas personas al CVC en busca de apoyo o de un refugio temporal. Muchas de ellas regresan a los mismos espacios públicos una vez cubiertas sus necesidades básicas.
