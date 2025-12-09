Niños en la mesa: cómo cuidar su alimentación en Navidad

Ciudad de México.— En el marco del programa “Diálogos por la Esperanza”, la Dimensión para la Cultura y la Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) presentó un segundo análisis de la Carta Apostólica “Diseñar Nuevos Mapas de Esperanza”, del Papa León XIV. El diálogo, moderado por el Pbro. Eduardo Corral Merino, Asesor y Responsable de Proyectos Especiales de la Dimensión, contó con las aportaciones del Académico y fundador de la Escuela de Ciudadanos, Mtro. Max Kaiser Aranda, y del historiador, Coordinador de Cultura de la Provincia de Guadalajara y Académico de la UNIVA, Pbro. Lic. Armando González Escoto.

El tema de mayor impacto educativo abordado fue la crisis de esperanza y la sensación de impotencia entre las nuevas generaciones, ante lo cual la educación católica es interpelada a ser un motor de transformación. El maestro Max Kaiser alertó sobre este fenómeno: “Los jóvenes hoy sienten que los problemas son tan grandes y tan abrumadores que es poco lo que pueden hacer. Y entonces, el reto de la educación es ayudarlos a entender que pueden hacer mucho”. Subrayó que el documento papal plantea como el mayor desafío: “la tarea de reconstruir la confianza en un mundo marcado por los conflictos y los miedos, recordando que somos hijos y no huérfanos”.

Frente a un modelo educativo que a menudo se reduce a lo utilitario, el Padre Armando González Escoto aportó una crítica contundente: “La cultura actual y particularmente la cultura de los jóvenes en el campo educativo se reduce a un concepto de vida que es muy práctico pero que es simplemente pedirle a la universidad: ‘enséñame a ganar dinero para poderlo luego disfrutar’”. Frente a esto, la carta apostólica ofrece una visión amplia donde “la educación no es sólo transmisión de contenidos, sino aprendizaje de virtudes”.

La educación como obra coral frente a los retos del siglo XXI

Los analistas coincidieron en que la propuesta de una “educación coral” es fundamental. Max Kaiser citó el numeral 3.1 del documento: “La educación cristiana es una obra coral, nadie educa solo, la comunidad educativa es un ‘nosotros’… Este ‘nosotros’ impide que el agua se estanque en el pantano del ‘siempre se ha hecho así’”. A partir de esto, Kaiser identificó tres obstáculos contemporáneos: los populismos autoritarios que rompen el concepto de verdad, la sustitución de la reflexión crítica por redes sociales e inteligencia artificial, y las profundas desigualdades que excluyen a millones.

En esta línea, el Padre González Escoto hizo un llamado a rehumanizar los espacios educativos: “Se nos olvida, y el Papa nos lo va a recordar, que la comunidad educativa está integrada por seres humanos con rostros concretos… cuando entramos a esa especie de mecanismo o de mecánica educativa… estamos desfigurando la educación”.

Un llamado a la valentía: no callar y desarmar las palabras

El diálogo cerró con dos imperativos extraídos de las propuestas de la Carta. Por un lado, la necesidad de una educación profética. Max Kaiser se adhirió al párrafo 7.2: “La educación católica no puede callar. Debe unir la justicia social y la justicia ambiental, promover la sobriedad… formar conciencias capaces de elegir no sólo lo conveniente, sino lo justo”. Por otro lado, el Padre Armando González destacó el llamado final a la paz en el discurso público, leyendo una exhortación del Papa: “Pido a las comunidades educativas: desarmen las palabras. Desarmen las palabras porque la educación no avanza con la polémica, sino con la mansedumbre que escucha”.

El Pbro. Eduardo Corral agradeció el espacio de diálogo reafirmando el compromiso de la Dimensión Episcopal para la Cultura y la Educación con la difusión y aplicación de este documento, que invita a todas las instituciones y actores sociales a ser “coreógrafos de la esperanza” en el ámbito educativo. Señaló también el gran gesto de humildad y de creatividad del Papa León XIV, al hacer suyo la iniciativa del Pacto Educativo Global, de su antecesor, y actualizarlo con tres compromisos más: educar la vida interior, humanizar el mundo digital y educar para una paz desarmada y desarmante. Terminó el webinar comentando los saludos y preguntas de aquellos que participaron en las redes sociales, así como haciendo llegar un saludo de adviento y navideño de parte del Señor Arzobispo Emérito de León y Responsable de esta iniciativa.

ebv