Niños en riesgo sin medicinas: crisis de desabasto en el hospital Federico Gómez

Ciudad de México.- El Hospital Infantil de México “Federico Gómez” atraviesa una etapa crítica. Cirujanos y personal médico denuncian la falta de medicamentos, materiales quirúrgicos y servicios esenciales.

El problema, informaron, se agravó en las últimas semanas debido a la retención de presupuesto en la Secretaría de Hacienda.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, respaldó públicamente al personal médico.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.

“Venimos las diputadas y los diputados del PAN a hacer voz de los compañeros cirujanos del Hospital Infantil de México”.

El legislador explicó que la retención de fondos administrativos afecta cirugías complejas y tratamientos de alta especialidad.

“Es una tragedia, una negligencia criminal del Gobierno de la República. Ojalá nos atiendan”, afirmó, al recordar que en 2025 se redujeron 111 mil millones de pesos al presupuesto de salud, según cifras oficiales del Paquete Económico.

Familias denuncian desabasto y falta de atención.

Madres y padres de niños con cáncer han levantado la voz ante esta situación.

Como es el caso de Israel Rivas Bastidas, vocero del movimiento de padres de niños con cáncer , aseguró que “el desabasto no solo persiste, sino que ha empeorado. Los niños siguen esperando medicamentos vitales como la vincristina y la ciclofosfamida”.

Por su parte, la Secretaría de Salud (SSa) reconoció, en su último informe del segundo trimestre de 2025, que existen rezagos en la distribución de fármacos oncológicos y anestésicos en al menos 16 hospitales federales.

A pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos estatales por solventar el problema con compras emergentes, las familias continúan enfrentando la incertidumbre diaria de no saber si habrá tratamiento.

“Cada día sin medicamento puede significar una vida menos”, lamentó Rivas Bastidas.

Un presupuesto retenido y sin respuesta

El oficio enviado el pasado 15 de octubre por los cirujanos del Hospital Federico Gómez, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, advierte que “un porcentaje importante del presupuesto 2025 está retenido en Hacienda por trámites administrativos”.

Esta retención ha afectado directamente el suministro de medicamentos, estudios y diagnósticos, especialmente en áreas críticas como hematología, oncología pediátrica y cirugía cardiovascular.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PAN solicitó al doctor David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud, que atienda de manera inmediata el caso.

“No se trata de política, sino de vidas de niños y del personal médico que no puede operar con las manos atadas”, expresó Ramírez Barba.

Además, la diputada María Josefina Gamboa Torales (PAN) aseguró que la situación del Federico Gómez “se replica en todo el país”. Según sus declaraciones, el desabasto también golpea hospitales de los estados de Veracruz, Jalisco y Guanajuato.

Además en este último estado, el diputado Alan Sahir Márquez Becerra denunció el abandono del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

“Exigimos soluciones con fechas concretas. Las familias merecen atención y respeto”, declaró.

Asimismo, Francisco Pelayo Covarrubias, integrante de la misma bancada, recordó que trabajadores de la salud en Baja California Sur protestaron a principios de esta semana para exigir plazas y mejores condiciones laborales.

“El abandono al sector salud es evidente, pero aún estamos a tiempo de corregirlo”, expresó.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación (AMMEF) señaló que la crisis actual impacta la formación médica.

“Los residentes enfrentan escasez de insumos y medicamentos en sus prácticas, lo que limita su aprendizaje y su capacidad de respuesta ante emergencias pediátricas”, señaló el organismo.

ARH