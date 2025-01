No hay razón para alerta por metapneumovirus humano en México: Ssa

Ciudad de México. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que no fue invitada a la toma de posesión de Donald Trump como mandatario de Estados Unidos

Durante su conferencia matutina, aseguró que Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos acudirá a la ceremonia.

La toma de protesta de Donald Trump tendrá lugar el próximo lunes 20 de enero.

– ¿Ya la invitó Trump a su investidura? Se le preguntó fuera de micrófono.

“No, pero no pasa nada, no pasa nada, está ahí el embajador de México en Estados Unidos, no hay problema”, contestó al terminar su conferencia.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a diversos jefes de Estado a su toma de posesión, entre ellos los presidentes de Argentina, Javier Milei; de El Salvador, Nayib Bukele; de Ecuador, Daniel Noboa; y de China, Xi Jinping.

Desde el triunfo de Trump en las elecciones pasadas de noviembre, se han registrado tensiones entre ambos países, principalmente por el tema migratorio y arancelario.

Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Trump sobre cambiarle el nombre del Golfo de México a Golfo de América.

El pasado fin de semana, Moctezuma confirmó la invitación a la inauguración del segundo mandato de Donald Trump.

“México ya fue invitado a la inauguración, así le llaman a la toma de protesta de Donald Trump. Invitaron a todo el cuerpo diplomático, es lo que se usa aquí, se usa más que jefes de Estado, se invita a las embajadoras y embajadores”, puntualizó.

