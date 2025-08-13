Dignidad Humana
¡No llegamos todas! Mujeres protestan ante la Conferencia Regional de la CEPAL
“Fuimos excluidas”
Ciudad de México.- ¡No llegamos todas! Es la protesta de mujeres mexicanas excluidas de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina, que con pancartas y consignas alzan sus voces frente al Centro Cultural Tlatelolco, donde a partir de este miércoles se realizan los trabajos de esta reunión de la CEPAL.
El tema de dicha conferencia este año es el de los cuidados, pero mujeres como Susana Jiménez, sobreviviente de violencia, señala que la violencia hacia las mujeres que muchas veces termina en asesinato, y las niñas y mujeres desaparecidas en el país, son temas mucho más a urgentes a tratar en México.
Criticó que la Conferencia decidió no invitar a asociaciones de mujeres que luchan por preservar la vida en medio de la violencia y a madres buscadoras y mujeres y niñas desaparecidas.
“En México hay una urgencia de acceso a la justicia, hay mujeres desaparecidas todos los días, 11 feminicidios cada día. El que se esté hablando de logros nos parece una hipocresía”.
Susana y otras compañeras protestan en la entrada del Centro Cultural Tlatelolco, en representación de todas aquellas que fueron excluidas.
“Creemos que no es justo que no se haya convocado y creemos que hay una exclusión, este es un evento institucional en el que no todas estamos representadas, que no llegamos todas”.
Pretenden llamar la atención sobre las mujeres invisibilizadas por el estado “las mujeres sobrevivientes de intento de feminicidio, las que ya no están, las desaparecidas, las que no pueden acceder a un refugio, todas aquellas a las que se les está obstaculizando su derecho a la justicia”.
Presumen en inauguración que en México es “tiempo de mujeres”
El testimonio de Susana afuera de la conferencia organizada por la CEPAL y ONU Mujeres, contrasta con el discurso oficial pronunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la inauguración de la XVI Conferencia Regional de la Mujer, realizada el martes en el salón Tesorería del Palacio Nacional, con la presencia de todas las integrantes de su gabinete.
Ahí la primera mujer presidenta de México reiteró que con su llegada al poder ejecutivo habían llegado todas, “No solo es tiempo de mujeres en México, sino en el mundo entero”, dijo y destacó la necesidad de reconocer el aporte y los derechos de todas y de evitar retrocesos a nivel nacional, regional y global.
La sociedad de cuidados es el tema central
Durante esta jornada se presentó el documento de posición “La sociedad del cuidado: gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con la igualdad de género“. Continuarán por la tarde con el Relanzamiento del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG).
Dignidad Humana
Mujeres exigen políticas sin ideología para garantizar su dignidad
Denunciaron la exclusión de voces críticas
Ciudad de México.— La maternidad subrogada, la prostitución y la pornografía no empoderan a la mujer, la cosifican; son formas modernas de esclavitud que profundizan la violencia estructural y la explotación, reflexionó Alison González, de Un Día para Todas.
Durante el panel Mujer y dignidad: contra la explotación y por la verdadera igualdad, González señaló que “Hay banderas que aunque suenen justas, nos reducen a mercancía, nos exponen a explotación y van en contra de nuestra dignidad”.
“Organismos internacionales y conferencias globales promueven términos como ‘salud sexual reproductiva’ o ‘trabajo sexual regulado’, que suenan bien pero ocultan realidades como aborto, prostitución legalizada y maternidad subrogada. ¿Estas políticas responden realmente a lo que las mujeres necesitamos para vivir con dignidad?”
De esta forma da respuesta a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que inicia este martes en México, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y ONU Mujeres.
Exclusión de voces críticas
Alison González, de Un Día para Todas; Lianna Rebolledo, sobreviviente de violencia sexual y fundadora de Loving Life, y María Herrera, madre buscadora, denunciaron que asociaciones de mujeres fueron excluidas de participar en XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
“Es inconcebible que la Conferencia Regional pretenda aprobar compromisos que guían las políticas públicas enfocadas en garantizar nuestros derechos como mujeres, ignorándonos y sirviendo a los intereses de una agenda ideológica que nos borra, cosifica, explota y violenta”.
La verdadera igualdad no requiere ideologías
Las participantes rechazaron la imposición de modelos ideológicos que niegan la realidad biológica, espiritual y social de la mujer, subrayando que la verdadera igualdad no necesita del aborto.
“La verdadera igualdad no se construye con ideologías, sino con justicia, oportunidades reales, protección frente a la violencia y apoyo al papel insustituible de la mujer en la sociedad”, concluyeron en un posicionamiento entregado en la Secretaría de las Mujeres, dirigida por Citlali Hernández.
Propuestas centradas en la persona
El colectivo Mujeres por la dignidad, libertad e igualdad propone políticas centradas en la persona y no en intereses ideológicos, así como acciones que fomenten el desarrollo personal y familiar, y garanticen una vida de calidad desde la concepción hasta la muerte natural.
Entre sus compromisos destacan:
- Formular propuestas legislativas que protejan a las mujeres de la explotación.
- Fortalecer redes de apoyo para víctimas de prostitución, pornografía y maternidad subrogada.
- Promover políticas públicas que defiendan a la familia y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas sin imposiciones ideológicas.
La dignidad de la mujer no es negociable
Frente a la negativa de la CEPAL y del gobierno para incluir voces de diferentes contextos y visiones, las activistas reiteraron que no aceptan que otras hablen por ellas y pidieron abrir un diálogo respetuoso.
Su mensaje fue claro: solo una visión basada en la dignidad intrínseca de la mujer permitirá construir sociedades libres de explotación, con verdadera igualdad.
Dignidad Humana
Amamantar en público es un derecho: llaman a madres a ejercerlo sin miedo ni vergüenza
La ley protege a las madres
“Amamantar en público no es un favor ni una provocación, es un derecho protegido por ley. No debe esconderse, ni avergonzarse”, afirma la activista y educadora perinatal Serena Chávez, en un mensaje que ya es compartido miles de veces en redes sociales como parte de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025.
Serena Chávez, quien también es madre, es una de las voces clave en nuestro país para defender el derecho de las madres a alimentar a sus hijos donde y cuando lo necesiten.
La ley protege a las madres que amamantan en México
En México, amamantar en público está protegido por la legislación nacional y es considerado como parte de los derechos humanos fundamentales a la salud y a la alimentación. De acuerdo con información oficial, cualquier acto que impida o critique este acto natural puede considerarse discriminatorio.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en México establece en el artículo 9, fracción XXXIV, que las mujeres tienen derecho a amantar a sus hijos en espacios públicos y considera discriminatorio prohibir, negar, limitar o restringir esta acción en dichos lugares.
De acuerdo con la ley, cualquier autoridad o particular que obstaculice la lactancia materna en espacios públicos o privados incurre en una infracción que puede ser sancionada.
Amamantar fortalece el vínculo madre-hijo
En México, la continuidad de la lactancia materna se ve limitada por factores como la desinformación y los entornos públicos y laborales poco favorables. Por ello, resulta urgente garantizar condiciones dignas para que las madres puedan amamantar de forma segura y cómoda, en espacios públicos, incluso durante su jornada laboral o su asistencia a clases en las escuelas o Universidad.
“La lactancia materna es uno de los actos más poderosos para asegurar un comienzo sano en la vida de las niñas y niños. Proteger y fomentar esta práctica es impulsar un mejor futuro, por eso trabajamos para que cada vez más madres tengan un espacio adecuado. No se trata sólo de alimentar, sino de abrazar, de cuidar, de crear lazos irrompibles desde el primer día”, aseguró Carolina Castro, Coordinadora de Vinculación Institucional de CCE, de la Red por la Primer Infancia, en una entrevista previa con Siete24.
Aunque los avances legales y sociales son notables, las redes sociales son testigo de testimonios en los que las madres son confrontadas o criticadas por alimentar a sus bebés en público. Pero cada vez más mujeres conocen sus derechos y se niegan a ceder ante la presión o el juicio social.
Organizaciones como la Liga de la Leche México y Programa Integral de Lactancia Universitaria,continúan con campañas educativas para recordar que la lactancia en público no solo es legal, sino fundamental para la salud física y emocional de los bebés.
Dignidad Humana
¿Qué es la dignidad humana y por qué transforma la forma en que vemos el mundo?
Ciudad de México.— La dignidad humana es un concepto fundamental que, aunque muchas veces se da por sentado, constituye el cimiento sobre el que se construyen las sociedades justas, solidarias y verdaderamente humanas. Más allá de ideologías, la noción de dignidad humana está presente en nuestras leyes, en la educación, así como en el trato que damos y recibimos cada día. Pero ¿realmente entendemos qué implica vivir con dignidad y reconocerla en los demás?
¿Qué entendemos por dignidad humana?
La dignidad humana es el valor intrínseco e inalienable que posee toda persona por el simple hecho de serlo. No depende de la edad, condición física o social, situación económica, salud, religión o cualquier otra circunstancia. Es un principio de dignidad universal que reconoce que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos.
Definición general y origen del concepto
El concepto de dignidad humana tiene raíces antiguas, pero fue en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 donde adquirió una fuerza sin precedentes. El primer artículo establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Dignidad ontológica vs. dignidad atribuida
Aquí es clave distinguir entre la dignidad ontológica —la que todo ser humano posee por naturaleza— y la dignidad atribuida, que depende del reconocimiento social o institucional. Mientras esta última puede cambiar o perderse, la dignidad intrínseca permanece intacta.
¿Es lo mismo dignidad que derechos humanos?
La dignidad humana como fundamento ético es la base de los demás derechos. De ella derivan el derecho a la vida, la libertad, la educación, la igualdad de oportunidades y todos los elementos que permiten el pleno desarrollo de la persona.
¿Por qué la dignidad humana es inviolable e inherente?
Reconocer que la dignidad es inherente implica aceptar que ninguna circunstancia puede justificar su negación y que ésta no varía entre las personas,.
Dignidad desde el inicio de la vida hasta la muerte
La dignidad de la persona humana no tiene fecha de caducidad. Desde el primer instante de la existencia —incluso en etapas de vulnerabilidad como la gestación, la niñez, la vejez o la enfermedad terminal—, cada ser humano conserva su valor intrínseco.
Casos en los que se viola la dignidad
A lo largo de la historia, cuando se ha negado esta verdad, las consecuencias han sido bastante graves. Basta con conocer la historia para identificar casos donde se registran asesinatos masivos contra esclavos, personas de distinto color o raza, de creencias u orientación no aceptadas, y otros grupos “no deseados”. Estos casos evidencian que cuando se niega nuestra dignidad, todo se desmorona.
La dignidad humana como base de la ética social y legal
En la Constitución Mexicana y tratados internacionales
La Constitución Mexicana reconoce que la dignidad humana es el valor superior que debe guiar la interpretación de los derechos. Además, tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de Beirut reafirman su centralidad.
En las decisiones políticas, educativas y sanitarias
Una política pública que respete la dignidad implica colocar a la persona en el centro, sin distinción de sexo, condición social o económica. Ya sea en el acceso a la salud, la educación o el trabajo, la dignidad implica respeto, trato justo y consideración al valor compartido por todas las personas.
Implicaciones en el trato a personas vulnerables
La dignidad está vinculada a la capacidad del goce pleno de los derechos de las personas. Cuando una sociedad protege a quienes enfrentan dificultades o alguna situación de vulnerabilidad —por discapacidad, migración, edad o enfermedad—, se convierte en un faro democrático que ilumina con esperanza.
Vivir desde la dignidad: ¿cómo se ve en la vida cotidiana?
Dignidad en la familia, la escuela y el trabajo
Vivir con dignidad no se limita a conceptos legales, sino que se manifiesta en relaciones basadas en el respeto mutuo, el reconocimiento del valor de la persona y la empatía. Una familia que escucha, una escuela que valora la voz de sus alumnos y un empleo que respeta la jornada laboral son ejemplos de expresiones reales del cumplimiento de este principio.
El respeto como base de las relaciones humanas
La dignidad se relaciona con aspectos emocionales y relacionales, con esa necesidad humana de ser reconocido como alguien valioso. Cuando se pierde la dignidad en entornos abusivos o deshumanizantes, las afectaciones emocionales son inevitables.
La cultura del descarte vs. cultura de la dignidad
En un mundo donde en ocasiones se valora más la productividad que la persona, urge volver al principio de dignidad. La cultura del descarte niega el valor inherente de muchos, mientras que una cultura de la dignidad afirma que todas las personas son valiosas y que tienen algo que aportar.
¿Por qué hablar de dignidad humana hoy?
El contexto actual: polarización, violencia, indiferencia
En las últimas décadas, la humanidad ha experimentado avances y retrocesos. Hoy, frente a la polarización ideológica, el individualismo y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la dignidad humana puede entenderse como un principio unificador que devuelve el sentido del “nosotros”.
Retomar lo humano como fundamento
La dignidad implica no reducir a la persona a una estadística o a una etiqueta. Tratar con dignidad a alguien es reconocer su historia, sus heridas, sus sueños y su derecho fundamental a ser tratado como fin y no como medio.
Educar para reconocer y proteger la dignidad propia y ajena
Desde la educación básica hasta el nivel superior, formar en dignidad es apoyar a una sociedad para contar ciudadanos capaces de ejercer su razón y conciencia con libertad, y aunque la dignidad humana puede parecer un ideal lejano, su práctica cotidiana es lo que transforma comunidades.
Conclusión: cuando todo parte de la dignidad, todo cambia
La dignidad humana como fundamento de la vida social no es un lujo ni una idea romántica, es el punto de partida para construir una sociedad justa y respetuosa, donde el ejercicio de la libertad esté guiado por el reconocimiento de la humanidad común. Si la dignidad humana implica reconocer en el otro a alguien con valor similar y que merece nuestro respeto, entonces toda vida debe ser protegida, toda historia merece ser escuchada y toda persona tiene derechos que deben ser respetados.
Porque al final, lo que nos une no es lo que hacemos o tenemos, sino lo que somos: humanos, con un valor compartido, simplemente por el hecho de serlo.
