Ofrecen autoridades disculpa pública por tragedia en Casino Royale

Ciudad de México.- A nombre del Gobierno de México, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas ofreció una disculpa pública a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas de los hechos.

Cuyo fenómeno ocurrió el 25 de agosto de 2011 en el Casino Royale en Monterrey, donde murieron 52 personas.

Te puede interesar: Caso Ayotzinapa fue un crimen de estado: Alejandro Encinas

“Queremos ofrecer una disculpa honesta y sincera, sin dobleces y sin ningún tipo de ambigüedades, porque tenemos que reconocer que en este acto de terror y barbarie se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad física y seguridad personal, y a la vida al menos 63 víctimas identificadas, pero en agravio de sus familias y de toda la sociedad en nuestro país”, expresó.

Cabe recordar que fue el pasado 25 de agosto de 2011, un grupo de la delincuencia organizada incendió el Casino Royale, un establecimiento de juegos y sorteos, con trabajadores y clientes dentro.

En Monterrey, Nuevo León; el subsecretario Alejandro Encinas reiteró que la Secretaría de Gobernación no otorgará permisos y concesiones para nuevos casinos, casas de juegos y sorteos hasta que se revise la legalidad de los que operan actualmente.

Vengo en nombre del gobierno de México a ofrecer una disculpa porque la secretaría de gobernación y la Dirección de juegos y sorteos falló #CasinoRoyal pic.twitter.com/F1NXxNQiE6 — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) August 31, 2022

“Hemos tomado la decisión, ya desde hace mal varios meses, de no otorgar ningún permiso más en el país a todas las casas de juegos y sorteos hasta en tanto no se haga la revisión integral de los permisos que están otorgados, muchos de ellos indebidamente, de que se concluyan los alegatos jurídicos que estamos enfrentando con amparos ante los jueces, o los permisos otorgados, y hasta que tengamos una regulación que garantice el funcionamiento transparente, legal y seguro de este tipo de establecimientos mercantiles”, aseguró.

Autoridades de Monterrey también se disculpan.

Por su parte, el secretario General de Gobierno de Nuevo León, Javier Luis Navarro Velasco señaló que “ofrecemos nuestra más honesta y sincera disculpa, así como condenamos las graves omisiones que acreditan la relación causal entre los agravios sufridos y la responsabilidad del Estado mexicano”, dijo.

Que produjeron una serie de violaciones a los derechos humanos en perjuicio de las víctimas directas e indirectas de los hechos acontecidos, asimismo les damos nuestro más sentido pésame a las familias de las 52 personas que lamentablemente perdieron la vida.

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio señaló que el Casino Royale, sus víctimas y los familiares “son el vergonzoso símbolo” del daño que las autoridades irresponsables ocasionan cuando se le da la espalda a la gente, y “es un pesado recuerdo de injusticia y de dolor”.

“Está tragedia se pudo evitar que es lo más grave, pero hubo algo que hizo mayor la tragedia, y lo comentamos hace un momento, que no se les escuchó, no se le dio el abrazo y el respaldo que necesitaban, no se les miró los ojos para pedirles perdón en ese momento, yo sé que hoy es muy tarde, pero le ruego que nos perdonen”, indicó.

ARH