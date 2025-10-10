Organizaciones civiles piden frenar intentos de legalizar prácticas eugenésicas en Guanajuato

Ciudad de México.- “Hoy me voy a permitir llorar. Ya fui fuerte el tiempo que tenía que ser fuerte”, dijo una madre soltera que perdió todo durante el huracán Otis en Acapulco. Durante meses contuvo el llanto para sostener a su familia, pero un día, en un taller de acompañamiento emocional, se desahogó. Su historia refleja el trabajo silencioso de World Vision México: sanar las heridas que no se ven.

Cecilia Feria, directora de la región Centro de esta organización humanitaria, explicó en entrevista exclusiva con Siete24 que el acompañamiento emocional es tan urgente en las emergencias como el alimento o el agua. “Lo que buscamos es que la niñez viva libre de violencia y esté en el centro de todo. Pero eso no es posible sin atender a sus familias, comunidades y escuelas”, subrayó.

Aunque el huracán Otis aparentemente quedó en el pasado, sus efectos permanecen en la memoria de muchas familias. Tras aquella tragedia, World Vision desplegó un equipo de especialistas para brindar primeros auxilios físicos y emocionales a niñas, niños y adultos que habían perdido sus hogares y su estabilidad. “Ver a un niño llorar porque tiene miedo de que vuelva a llover te parte el alma. No son solo casas destruidas, también hay rutinas rotas, miedos profundos y silencios que pesan”, contó Feria.

¿Qué hace World Vision?

Foto: Cortesía

La organización trabaja en tres etapas: respuesta inmediata, recuperación y reconstrucción. En cada una, la salud mental y el bienestar físico, pero también emocional, ocupan un lugar central.

“Acompañamos a las familias para que puedan recuperar la esperanza. Rehabilitamos escuelas, impulsamos pequeños negocios, damos contención emocional y capacitación a maestros para que, a través del juego, los niños recuperen su alegría”.

World Vision México ha estado presente en emergencias naturales y sociales en todo el país. Su modelo busca restaurar el tejido familiar y comunitario para prevenir problemas mayores como el trabajo infantil, la deserción escolar o la migración forzada.

“Cuando no hay seguimiento, los efectos emocionales se convierten en otros riesgos. Pero cuando acompañamos, los niños y sus familias encuentran razones para quedarse y reconstruir”.

Un ejemplo es el de un panadero de Acapulco que, tras perderlo todo, recibió apoyo para reactivar su negocio. “Antes solo vendía pan; ahora vende pan y pizza. Dice que ya no quiere irse, que aquí está su familia y su vida”, relató Cecilia. “Eso también es sanar: reconstruir el ánimo y la esperanza”.

TE RECOMENDAMOS: Salud mental de trabajadores mexicanos al borde del colapso

Con presencia en varios estados del país, World Vision México se define como un “ejército de hormiguitas” que trabaja en campo y articula redes de apoyo entre sociedad civil, donantes e instituciones. “Nosotros no desaparecemos cuando se apagan las cámaras. Seguimos ahí, porque el duelo, el miedo y la pobreza no terminan cuando termina la noticia”, dijo.

Feria destacó que la labor humanitaria debe considerar tanto el cuerpo como el espíritu.

“Sabemos que en una emergencia quienes más se ven afectados son las niñas y los niños. Por eso nuestro trabajo no solo es dar comida o agua, sino cuidar también su salud mental y emocional”.

Finalmente la especialista reflexiona sobre la necesidad de la recuperación, porque trabajar en esta etapa “permite disminuir que el problema crezca hacia la comunidad, la sociedad”. En México se separan las familias porque el padre se va a los EU, las madres se quedan solas, tienen que trabajar y los hijos se quedan solos en casa, abandonan la escuela y crece el trabajo infantil.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp