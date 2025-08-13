Padres de Guanajuato se amparan contra programa piloto de educación sexual con intereses ideológicos

Guanajuato.— Padres de familia y organizaciones civiles en Guanajuato anunciaron la interposición de un amparo, tras la negativa del gobierno estatal a entregar información sobre el programa piloto de educación sexual integral que se pretende aplicar en dos secundarias de los municipios de Romita y Silao.

En la rueda de prensa, encabezada por Fátima Ávila, de Resistencia Provida y Frente Nacional por la Familia; Juan Manuel Cárdenas, presidente de la Delegación Estatal de la Unión de Padres de Familia; y Uriel Esqueda, director de campañas de Actívate.org.mx, se exigió a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, detener la implementación de dicho plan hasta garantizar la transparencia y la participación de las familias.

Reunidos afuera del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, afirmaron que están en favor de la educación sexual de menores, pero con formación y la participación de padres de familia y especialistas.

“Rechazamos el programa piloto de educación sexual integral, ya que el programa educativo fue armado sin consulta pública ni en los jurídicos. Estamos en favor de la educación sexual de menores de edad, pero pedimos que permitan la participación de padres de familia, especialistas y sociedad civil. Exigimos al gobierno una ruta clara de información pública y principalmente abrir los canales de diálogo con padres de familia y sociedad civil”, declaró Fátima Ávila.

Amparo contra programa piloto de educación sexual

El presidente de la Delegación estatal de la Unión de Padres de Familia en Guanajuato, Juan Manuel A. Cárdenas, detalló que a más de tres semanas del anuncio del programa, la administración estatal no ha brindado datos claros ni verificables sobre su contenido, alcance, responsables y costos.

“La opacidad del gobierno del estado ha generado alarma y preocupación. Ante esta falta de respuesta oficial, se promovió una demanda de amparo por violación al derecho de petición, interpuesta por ciudadanos preocupados por la nula información que existe”, señaló Cárdenas.

Explicó que la solicitud de información presentada el 17 de julio de 2025 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia no fue atendida en tiempo ni forma.

“Exhortamos al gobierno del estado a no implementar ningún programa sin que exista previamente una ruta clara de información pública, canales de diálogo con las comunidades escolares y salvaguardas frente a cualquier imposición ideológica”.

Acusan opacidad y falta de consulta

Uriel Esqueda, de Actívate.org.mx, aseguró que el proceso “está marcado por la opacidad y la falta de transparencia”, y criticó que el programa nunca se involucró a los padres de familia, que son los principales formadores, ni a especialistas serios en educación sexual y el resultado es un programa sesgado a los intereses de grupos que promueven ideologías contra la familia.

“Estamos en favor de la educación sexual a menores, pero que se eduque de acuerdo a su desarrollo evolutivo, acorde a su edad y desarrollo físico y no un adoctrinamiento como lo quiere promover la gobernadora Libia Denisse García”, dijo.

