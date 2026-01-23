Pastor sobreviviente del accidente del tren Interoceánico da su testimonio

Ciudad de México.- Eran las 9:30 de la mañana del domingo 28 de diciembre cuando el estruendo rompió la calma de la sierra oaxaqueña: El Tren Interoceánico, la gran promesa ferroviaria del sur de México, se convertía en el escenario de una pesadilla. Juan Manuel Iglesias López, Pastor de la iglesia evangélica “Casa del Alfarero” en Ciudad Juárez, viajaba con su esposa e hijo en el único vagón que se precipitó al vacío.

Tras terminar un viaje misionero por las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, la familia Iglesias regresaba con el corazón lleno por el servicio realizado, sin saber que su mayor prueba de fe estaba por comenzar. “Sentimos un jalón fuerte y a los pocos segundos empezamos a dar vueltas dentro del vagón para caer al precipicio. Hicimos unas dos vueltas y al último caímos entre gritos de dolor y desesperación”, relata el ministro en una entrevista para el podcast “La espuma de los días”.

Una “lasaña” de hierros y el milagro del rescate

Foto: Cuartoscuro

El panorama dentro del vagón del tren Interocéanico era desolador. Juan Manuel, contador de profesión y misionero por vocación, describe la escena con una crudeza que estremece:

“Los que quedaron enfrente eran una especie de lasaña; una capa de gente, bancas, cosas… gente, bancas, cosas, era imposible rescatarlos solo porque todos estaban golpeados”.

A pesar de tener un esguince de tercer grado en el hombro, lo que él define como una fuerza divina, lo impulsó a actuar. Logró liberar a su hijo Alexis, quien sangraba por una herida en la cabeza que requeriría 18 puntos, y a su esposa, Flor del Carmen, quien quedó atrapada bajo tres bancas metálicas.

“Pudiera comparar la fuerza que necesité como la fortaleza del espíritu que le daba a Sansón para tomar fuerzas sobrenaturales. Mi esposa tenía tres bancas encima; yo no tenía herramientas, solo las manos y la fuerza que Dios me dio para levantarlas”.

En medio del caos, también rescató a un niño de 8 años que se despedía de su madre creyendo que moriría en el vagón.



Una oración colectiva antes del rescate

En los primeros minutos cuando el pánico amenazaba con paralizar a los sobrevivientes, el Pastor Iglesias detuvo el tiempo. Con el vagón a punto de caer más al fondo de la barranca, pidió silencio.

“Hicimos una oración. Les dije: ‘si estos son los últimos segundos de nuestra vida, pongámonos a cuenta con Dios’. En medio del dolor y el grito, se hizo un silencio absoluto y todos repitieron la oración”.

Ese momento de paz espiritual fue el preámbulo de una evacuación milagrosa coordinada por los propios habitantes de la comunidad de Misantla, quienes llegaron antes que cualquier autoridad.

El Pastor es enfático en reconocer que, sin la ayuda de los pobladores locales, la cifra de 14 fallecidos en el accidente habría sido mayor. “Gracias a los habitantes de Misantla hoy estamos contando esta historia. Ellos nos llevaron a caminar 20 minutos por senderos difíciles para sacar a los heridos”.

¿TE ENTERASTE? La Sra. Hilda víctima del accidente del tren Interocéanico

Justicia para las víctimas del Tren Interoceánico

A pesar de su fe inquebrantable, Juan Manuel no confunde el perdón con la impunidad. El accidente, que dejó casi un centenar de heridos, ha llevado al pastor a tomar la decisión de demandar a las empresas responsables de la construcción y mantenimiento de la vía.

“No quiero que otras personas sufran lo mismo. Los responsables deben pagar las consecuencias, dijo en otra entrevista. “Hay gente que hoy sufre la pérdida de un ser querido y eso no debe quedar impune”.

El Pastor señala que la velocidad del tren Interocéanico era inusualmente alta en comparación con viajes anteriores que había hecho, una observación que será clave en las investigaciones técnicas.

Hoy, desde su hogar en Ciudad Juárez, la familia Iglesias se recupera de las secuelas físicas, recuperación que durará un año, pero con el espíritu fortalecido. Para Juan Manuel, este accidente no fue un final, sino una confirmación de su propósito. “Mi fe sigue intacta. Me di cuenta de la protección que tenemos los hijos de Dios y, si Él lo permite, voy a regresar el año entrante a Oaxaca para seguir predicando su palabra”.

npq

📲 Síguenos en WhatsApp