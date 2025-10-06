Paulina Mendieta: Maternidad inesperada que reafirma la vida y la fuerza de la mujer

Quien se topa con el Padre Borre descubre de inmediato que la fe puede ser ligera y luminosa. No se presenta con solemnidades: lo hace con cercanía, con tenis en los pies y con un entusiasmo que contagia. Con una sonrisa franca y palabras sencillas, ha logrado que miles de personas —especialmente jóvenes— encuentren en él un puente hacia Dios. Su estilo rompe moldes, porque para él la fe no se predica desde un pedestal, sino caminando junto a la gente y compartiendo la vida con alegría.

Una vocación que nació del encuentro

Su nombre real es José Juan Montalvo, originario de Monterrey, Nuevo León. Como muchos jóvenes, pasó por inquietudes, dudas y momentos de búsqueda. No fue un camino impecable ni distante de la realidad de los demás, y quizás por eso su vocación se moldeó con un toque tan humano: entendió que lo esencial del sacerdocio no es marcar distancia, sino tender puentes.

Desde sus años en el seminario, el Padre Borre mostró un estilo propio: sencillo, empático y siempre dispuesto a escuchar. No quería ser recordado como un hombre rígido, sino como alguien que supiera acompañar a las personas en lo cotidiano.

Un sacerdote con tenis y sonrisa

El Padre Borre no teme romper estereotipos. Si bien cumple con las formas de su ministerio, su presencia diaria está marcada por la naturalidad. Puede aparecer en sotana en una celebración, pero también en jeans y tenis al convivir con jóvenes. Ese detalle —aparentemente pequeño— es símbolo de su manera de acercarse: sin barreras.

Para él, la fe no es carga ni obligación: es alegría que se comparte. Suele repetir que un cristiano no puede vivir cabizbajo, porque la Buena Nueva está hecha para iluminar la vida. Y esa convicción se refleja en cada gesto, en cada palabra y en la confianza que genera en quienes lo escuchan.

El salto a las redes sociales

El Padre Borre entendió pronto que las redes sociales no eran un terreno ajeno a la fe, sino un espacio que pedía ser habitado con esperanza. Su incursión en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok no siguió estrategias frías de marketing, sino el instinto de querer llegar a más personas donde ya están: en la pantalla de su celular.

Sus publicaciones mezclan reflexión, humor y cercanía. A veces son videos breves que invitan a detenerse un minuto; otras, transmisiones en vivo donde conversa con quienes lo siguen. Lo que nunca falta es un tono auténtico que evita sermones largos y busca generar un diálogo cercano.

El resultado ha sido una comunidad digital que crece día a día. Personas de distintas edades y países lo siguen no solo para “escuchar al sacerdote”, sino para encontrar un mensaje humano que les recuerde que Dios no está lejos.

Un lenguaje que conecta con los jóvenes

Su estilo conecta con los jóvenes porque habla en un idioma que ellos entienden. No utiliza frases rebuscadas ni se queda en discursos lejanos. Prefiere ejemplos de la vida diaria, referencias culturales y hasta memes para explicar una verdad profunda.

Sabe que los jóvenes no buscan moralismos, sino alguien que los mire sin juzgar y les hable con claridad. Por eso, en lugar de imponer respuestas, abre espacios de confianza. Ese diálogo lo ha convertido en referente de quienes antes no encontraban un lugar en la Iglesia.

En Monterrey, muchos lo ven como un guía que acompaña sin imponer. Y en el mundo digital, su presencia rompe fronteras para demostrar que la fe puede expresarse de manera fresca y auténtica.

La fe como compañía en la adversidad

El impacto del Padre Borre no radica solo en lo divertido o creativo de sus mensajes, sino en la forma en que acompaña a las personas en el dolor. Para él, la fe no es un remedio instantáneo que borra problemas, sino la certeza de que nadie atraviesa solo los momentos difíciles.

Ha estado junto a familias en duelos, enfermedades y crisis, ofreciendo no soluciones rápidas, sino una presencia que consuela. En sus homilías y publicaciones suele recordar que Dios no elimina las pruebas de la vida, pero sí camina a nuestro lado en medio de ellas.

Ese enfoque empático lo ha hecho cercano a quienes se sienten frágiles o rotos, pues en lugar de respuestas rígidas encuentran comprensión y esperanza.

Una comunidad que trasciende fronteras

Aunque su raíz está en Monterrey, su voz ya no pertenece solo a una ciudad. En América Latina y Estados Unidos, son muchos los que lo siguen y sienten que su mensaje es también para ellos. Historias de jóvenes que vuelven a acercarse a la fe, familias que recuperan la esperanza o personas solas que encuentran consuelo abundan en los comentarios de sus redes.

Este fenómeno muestra cómo la tecnología, bien utilizada, puede multiplicar el bien. El Padre Borre no se limita a transmitir ideas: genera comunidad. Y esa comunidad, aunque digital, se vuelve real cuando quienes la integran se sienten acompañados.

Más que un influencer, un pastor digital

Algunos lo nombran “influencer católico”, pero él mismo insiste en que su misión no es contar seguidores, sino acompañar personas. Prefiere el término pastor digital, porque resume mejor lo que hace: cuidar, guiar y escuchar en un mundo que también necesita esperanza desde las pantallas.

Para él, cada mensaje leído, cada oración compartida y cada conversación en línea son semillas que pueden crecer. Esa visión pastoral le da sentido a su presencia en internet: no busca brillar él, sino reflejar la luz de Dios en la vida de quienes lo siguen.

El secreto de su autenticidad

Lo que distingue al Padre Borre es que no se presenta como alguien intocable o perfecto. Comparte también sus propias luchas, reconoce errores y se muestra como un hombre que necesita de Dios tanto como cualquier otro.

Esa sinceridad es lo que lo vuelve cercano. Las personas no encuentran en él un modelo lejano, sino alguien real que ha decidido entregar su vida al servicio. En tiempos donde lo artificial y lo superficial predominan, su transparencia es un soplo de aire fresco.

Una invitación a vivir con alegría

En el centro de todo lo que hace, su mensaje se resume en una frase: la fe se vive con alegría. El Evangelio, recuerda, es una buena noticia y debe compartirse como tal: con un corazón abierto y una sonrisa que contagia.

Esa manera de entender la fe inspira a muchos a redescubrirla no como una carga, sino como un regalo que libera. Quizás ahí radica su verdadero impacto: no convence con argumentos fríos, sino con la calidez de un testimonio que irradia esperanza.

El Padre Borre es una muestra viva de cómo la autenticidad y la cercanía pueden transformar la forma de comunicar la fe. Con su estilo alegre, humano y profundamente empático, ha logrado tender puentes entre la Iglesia y quienes se sentían lejos de ella.

Su historia nos recuerda que, en un mundo que a veces parece gobernado por la prisa y la indiferencia, siempre hay espacio para un mensaje de esperanza. Y que incluso en las redes sociales —donde tanto ruido abunda— puede resonar una voz distinta: la de un sacerdote que, con tenis y sonrisa, nos invita a creer que Dios camina a nuestro lado.

¿Dónde seguir su contenido y por qué deberías hacerlo?

Si quieres seguir descubriendo mensajes de esperanza, cercanía y alegría en tu día a día, el contenido del Padre Borre es un buen punto de encuentro. Sus redes sociales son un espacio donde la fe se comparte de forma sencilla, auténtica y con buen humor, recordándonos que Dios camina con nosotros incluso en lo cotidiano.

Preguntas frecuentes

¿Quién es el Padre Borre y por qué es tan conocido en Monterrey?

Es el sacerdote José Juan Montalvo,, originario de Monterrey, reconocido por su estilo cercano, alegre y humano para comunicar la fe, tanto en su labor pastoral como en redes sociales.

¿Qué lo distingue de otros sacerdotes en su forma de comunicar la fe?

Su autenticidad, su lenguaje sencillo y la naturalidad con la que se muestra como un ser humano real, sin poses ni distancias.

¿Cómo utiliza las redes sociales para acercar la Iglesia a los jóvenes?

Comparte videos breves, transmisiones en vivo y reflexiones que invitan a dialogar y a redescubrir la fe como algo accesible y cercano.

¿Qué mensaje principal transmite a través de su testimonio?

Que la fe no es una carga, sino una fuente de alegría; y que, aun en la dificultad, Dios nunca nos abandona.