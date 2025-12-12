México
Pedalearon seis horas: 80 ciclistas de Hueyotlipan revelan la promesa que los llevó al Tepeyac
Ciudad de México.- La llegada de un grupo de ciclistas desde Hueyotlipan, Tlaxcala, marcó uno de los momentos más emotivos de la jornada por la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac.
Ochenta integrantes de la comunidad Ignacio Zaragoza pedalearon más de seis horas para cumplir una tradición que suma 35 años de devoción y agradecimiento.
El grupo arribó a la Basílica desde el 11 de diciembre, alrededor de las 2:00 de la tarde, tras salir a las 8:00 de la mañana. La peregrinación se mantiene desde hace más de tres décadas y, según sus integrantes, representa un compromiso que se renueva cada año.
Peregrinación de 35 años desde Tlaxcala
Luis Aguilar, uno de los integrantes de la peregrinación, explicó que el recorrido tiene una profunda raíz comunitaria.
“Es una peregrinación que lleva ya 35 años, gracias a Dios. Y es un honor para nosotros venir a darle gracias a la Virgen desde el estado de Tlaxcala”, afirmó Luis Aguilar, en entrevista con SIETE24 Noticias.
Los ciclistas provienen del municipio de Hueyotlipan, específicamente de la colonia Ignacio Zaragoza. Cada diciembre organizan el viaje en familia y entre amigos, manteniendo vivo un trayecto que forma parte de la identidad del pueblo y que involucra preparación física y logística.
“Venimos a agradecer por la salud”
La motivación principal del grupo es la gratitud. Cada ciclista carga consigo intenciones personales y familiares, pero el sentido comunitario los une en torno a un mismo propósito: agradecer la salud.
“Venimos a darle gracias de tal forma como agradecimiento por la salud que nos dan, por todo lo que nos da más que nada”, señaló Aguilar, al subrayar que la tradición se sostiene gracias a la fe compartida.
La mayoría participa año con año. Algunos llegan por manda, otros por devoción, y muchos más para agradecer favores recibidos. La constancia de 35 años incrementa el valor simbólico del recorrido y refleja la fuerza de la fe en esta región tlaxcalteca.
Una tradición que cruza generaciones
El grupo está conformado por aproximadamente 80 ciclistas, entre familia y amigos. La cohesión comunitaria también se expresa en la logística: viajan juntos, cuidan el ritmo del recorrido y se apoyan mutuamente hasta llegar a la Basílica.
“Llevamos 35 años con salud, más que nada, y la fe que tenemos en venir cada año aquí hasta el Tepeyac”, dijo Aguilar, al ser entrevistado en la Capilla del Cerrito, en lo más alto del Tepeyac.
Regreso al amanecer
Según lo compartido por los ciclistas, su retorno a Tlaxcala se tiene contemplado el 13 de diciembre a partir de las 5:00 de la mañana.
El regreso también se realiza en grupo y bajo las mismas medidas de organización, asegurando que todos arriben a la comunidad Ignacio Zaragoza sin contratiempos.
Una presencia que fortalece la celebración guadalupana
La llegada de peregrinos en bicicleta se ha vuelto un elemento distintivo de las celebraciones previas y durante las celebraciones de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, el caso de Hueyotlipan destaca por su constancia de 35 años y por la fuerza de su mensaje: la salud como motivo de gratitud y unidad.
A lo largo del día, miles de visitantes continuaron ingresando por la Calzada de Guadalupe en un ambiente de fe y convivencia. Los ciclistas tlaxcaltecas se sumaron a esa expresión colectiva con una presencia que combina esfuerzo físico, devoción y compromiso comunitario.
Los integrantes del grupo permanecerán en la Basílica durante la noche para rendir homenaje a la Virgen del Tepeyac en el 494 aniversario de sus apariciones, antes de emprender el regreso a casa.
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Ciudad de México.— En el 494 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, el atrio del Tepeyac volvió a convertirse en un escenario vivo de fe y tradición.
Entre los grupos que dieron color y movimiento a la celebración destacó La Comparsa “Nuestro Señor de la Era”, originaria de Villa Alta, Tlaxcala, con más de 30 años de historia.
Foto: Germán Díaz Hampshire / SIETE24 Noticias
Su presencia recordó que los bailes regionales siguen siendo una expresión comunitaria de agradecimiento que trasciende generaciones.
La agrupación, integrada por familias enteras, participó en la explanada de la Basílica de Guadalupe con el tradicional “Brinco del chinelo”, una danza que, más allá del folclor, conserva su sentido religioso.
“Se usa para muchas actividades religiosas, culturales, para lo que guste la gente”, destacó Alberto González Ramírez, integrante fundador de la agrupación, en entrevista con SIETE24 Noticias.
El baile como ofrenda y agradecimiento
Para La Comparsa, la danza es un modo de expresar gratitud por la vida y el trabajo. González compartió que su participación en las celebraciones guadalupanas es una forma de agradecer los favores recibidos.
“Es una forma de agradecer que nos da salud, trabajo y que estamos bien”, destacó el danzante.
La energía de los integrantes de La Comparsa llamó la atención de los peregrinos que se detenían para observarlos. A pesar de los minutos continuos de baile, los danzantes mantenían un ritmo constante.
“Cuando lo hace uno con amor y con agradecimiento, el cansancio pasa a segundo término”, expresó González, quien destacó que tiene casi 60 años y aún así no se cansa, cuando se trata de venerar a la Virgen Morena del Tepeyac.
Una tradición familiar que llega por primera vez al Tepeyac
Aunque La Comparsa suma tres décadas de historia en Tlaxcala, esta fue su primera presentación en la Basílica. González reveló que la invitación surgió de un joven que tenía una manda y quiso llevarlos para cumplirla.
La agrupación viajó hasta la Ciudad de México con el objetivo de bailar frente a la Virgen. Su pueblo, Villa Alta, mantiene viva esta expresión cultural como parte de su identidad.
Alberto González explicó que la agrupación puede encontrarse en redes sociales como “Comparsa Señor de la Era”, un punto de contacto que les ha permitido difundir su labor comunitaria y su participación en festividades religiosas de la región.
Bailar, preservar y pedir apoyo
La conservación de los bailes tradicionales requiere tiempo y recursos. Los trajes, elaborados a mano, representan uno de los costos más altos para los integrantes.
“Hay mucha gente que quiere bailar, pero desgraciadamente no tienen los recursos económicos para hacerse un traje”, reconoció González Ramírez.
Estas manifestaciones culturales se mantienen vivas gracias al esfuerzo colectivo de familias completas. En el caso de Alberto González Ramírez, aseguró que su grupo familiar ronda las cien personas, muchas de las cuales participan en fiestas patronales o actividades comunitarias en Villa Alta.
Una petición frente a la Morenita
Tras su presentación, La Comparsa se preparó para ingresar al templo y pasar unos minutos frente a la imagen de la Virgen y González compartió la petición que llevó al interior del santuario.
“Que nos dé salud para toda mi familia, sobrinos, amigos, con que nos colme de salud y trabajo, con eso no le pedimos riqueza ni nada”, dijo al final de la entrevista.
La Comparsa partió de regreso a Tlaxcala la madrugada del 12 de diciembre, después de participar en las tradicionales “Mañanitas”.
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
Ciudad de México.- La emoción sorprendió a Natalia Segura en pleno atrio de la Basílica de Guadalupe. Apenas terminó de relatar su caminata desde Tultitlán, el recuerdo de su padre recién fallecido la hizo llorar.
“Mi papá se murió apenas y a él le gustaba que yo viniera”, comentó Natalia entre lágrimas, en entrevista para SIETE24 Noticias, desde el Santuario de la Virgen Morena.
Ocho horas de camino para agradecer un año más de vida
Natalia y su esposo, Alejandro Gutiérrez, llegaron cerca del mediodía a la Basílica de Guadalupe, luego de caminar desde las 9 de la mañana.
“Fueron ocho horas y media lo que tardamos en llegar aquí. Descansamos como hora y media”, explicó Alejandro.
Ambos realizan este recorrido desde hace siete años para agradecer a la Virgen Morena por la salud y la protección de su familia.
Una promesa que se mantiene a pesar del duelo
El llanto de Natalia brotó cuando habló de su padre, guadalupano convencido.
Aunque él nunca la acompañó físicamente en la peregrinación, siempre celebraba que ella visitara el Tepeyac.
“Él estaría muy feliz de verme que estoy nuevamente aquí”, expresó aún entre lágrimas.
La promesa de visitar a la Virgen cada año se sostiene ahora también en su memoria.
Alejandro agregó que para ellos no se trata de pedir milagros extraordinarios, sino de reconocer lo cotidiano.
“Le damos gracias por darnos vida un año más y porque nuestra familia esté bien”, dijo.
Su testimonio coincide con los miles de peregrinos que llegan motivados a la Basílica de Guadalupe, para agradecerle a la “Patrona” de México y América Latina por tantas bendiciones y por un año más de vida.
Una visita breve, pero llena de sentido
Natalia y Alejandro no planeaban pasar la noche en la Basílica. Tras escuchar misa y agradecer frente a la imagen de la Virgen, comentaron que regresarían a su hogar en transporte público.
“Nada más venimos, entramos a misa, damos gracias y ya nos regresamos”, dijo Alejandro Gutiérrez.
Antes de despedirse, Natalia volvió a mirar hacia el templo.
“Gracias a la Virgen estamos aquí, y nada más nos queda agradecer y pedirle nuevamente que nos bendiga con su manto este año”, concluyó.
Educación básica tendrá nuevos protocolos obligatorios para la entrega y recepción de menores
Ciudad de México.— La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó dictámenes en materia de protección en la entrega y recepción de menores de edad en las escuelas; así como incluir la música y artes como manifestación cultural esencial.
El primer dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley General de Educación señala que en la impartición de educación para menores de 18 años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social sobre las bases del respeto a la dignidad y derecho, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.
Plantea establecer que, para tal fin, el personal docente de los planteles educativos deberá permanecer en las aulas durante los procesos de entrega y recepción de los menores y verificar que cada alumno sea entregado únicamente a la persona autorizada, corroborando su identidad mediante una identificación oficial.
Protocolos para Padres de familia
La diputada de Morena, Elda Esther del Carmen Castillo Quintana, comentó que en la protección y entrega de recepción de menores existe la circular 01 en todas las escuelas a nivel nacional donde especifica que existen protocolos para las mismas e incluso a inicio de ciclo escolar los padres de familia también firman un documento donde toman acuerdos para estos protocolos.
Incluir la música y artes como manifestación cultural esencial
El segundo dictamen plantea reformar los artículos 6, 18, 52, 53 y la denominación del Capítulo V de la Ley General de Educación, a fin de señalar que además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política, el Estado apoyará la música como manifestación cultural esencial.
También, que la orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del Sistema Educativo Nacional, considerará la apreciación y creación artística, en especial la música. También se plantea en el Capítulo V respecto al fomento de la investigación, ciencia, las humanidades, tecnología e innovación incluir el concepto de las artes.
“Creemos en estas herramientas maravillosas para que puedan crecer felices y se encaucen positivamente”, dijo la diputada María de los Ángeles Ballesteros García.
Al hablar sobre esta propuesta, el diputado del PT, José Antonio López Ruíz, explicó que se busca incluir y reconocer a las artes en el Sistema Educativo y que, si bien el artículo 3 lo contemplaba, no estaba armonizado en sus leyes secundarias.
“Hoy damos un paso firme porque ya estará de manera clara y estructurada para que sea un poco obligatorio, y el que las niñas y niños tengan acceso a las artes desde época temprana hace que sean humanos más sensibles y eso es lo que buscamos”, puntualizó.
Historias que Conectan
El mediocampista que jugó con un milagro bajo el corazón: la fe que sostuvo a Alberto García Aspe
En México, pocas figuras del fútbol han encarnado con tanta claridad la mezcla de disciplina, carácter y fe como Alberto García Aspe. Para muchos, su nombre evoca la imagen del futbolista, el mediocampista férreo, preciso, incansable. Para otros —los que conocen su vida fuera de la cancha—, representa algo todavía más profundo: un hombre marcado por un milagro, sostenido por una devoción que lo acompañó silenciosamente en cada partido.
Su historia, justo en estos días en que México celebra a la Virgen de Guadalupe, nos recuerda que la fuerza interior de una persona puede cambiar su destino más que cualquier aplauso o estadística.
Un corazón flechado por la Guadalupana
Antes de ser un referente del fútbol mexicano, García Aspe vivió un proceso que él mismo ha descrito como una conversión, un despertar interior en el que la Virgen de Guadalupe tuvo un papel central. No fue un episodio aislado ni un gesto simbólico. Fue un camino profundo en el que —en sus propias palabras— María “flechó su corazón”.
Esa experiencia dio origen a una devoción que lo acompañaría durante décadas: la imagen de la Guadalupana, discretamente guardada bajo su camiseta de juego, pegada al pecho como un recordatorio silencioso de que nada se logra solo con fuerza física; todo se sostiene con gracia, gratitud y propósito.
Muchos vieron al jugador implacable. Pocos sabían que debajo del uniforme latía un corazón sostenido por una fe viva que le daba equilibrio en medio de la presión, la fama y la exigencia profesional.
Un milagro que marcó su vida
García Aspe ha hablado abiertamente de un milagro que transformó su vida espiritual y que reforzó su devoción a la Virgen de Guadalupe. Para él, no fue un simple suceso extraordinario, sino el punto en el que entendió que su carrera, su familia y su propósito estaban entrelazados con algo más grande que el éxito deportivo.
Hace algunos años, durante una concentración previo a una liguilla del fútbol mexicano, su esposa se puso muy mal y llegó de emergencia al hospital para acompañarla y que pudiera ser intervenida quirúrgicamente. Durante el traslado al quirófano platicaron con una enfermera de nombre Guadalupe quien les comentó que todo saldría bien, después de la cirugía en donde “a Dios gracias todo salió bien”, buscaron a la enfermera, sólo conocían su nombre. Tras la búsqueda se dieron cuenta que no existía ninguna enfermera con dicho nombre en el hospital.
Ese milagro se convirtió en un ancla emocional, una certeza interior que lo acompañó en los momentos difíciles y que le permitió mantener una postura serena y equilibrada en un medio donde muchos pierden el rumbo.
Disciplina fuera y dentro de la cancha
Si algo definió su carrera fue la disciplina. Pero esa disciplina no nació solo del entrenamiento: nació de su vida espiritual.
Los pilares que hoy sostiene —la oración, la Eucaristía, la confesión, el ayuno, la lectura de la Biblia— formaron un marco interior que le dio claridad para tomar decisiones, medir sus acciones y mantenerse congruente con sus valores.
En la cancha, esa congruencia se traducía en liderazgo sin protagonismos, temple en los momentos de crisis y respeto por el rival. Fuera de ella, le permitió construir una vida familiar estable, discreta y profundamente cuidada. Su fe no lo separó del fútbol; al contrario, lo sostuvo dentro de él.
El contraste que inspiró a muchos
A quienes llegaron a conocerlo de cerca siempre les llamó la atención el contraste: un jugador rudo, directo, competitivo… y un hombre de espiritualidad suave, devota, profundamente humana.
Ese contraste, lejos de ser una contradicción, era la explicación.
Su fortaleza nació de su fe.
La disciplina nació de una vida ordenada interiormente.
La serenidad nació de saber que no jugaba solo.
Muchos jóvenes futbolistas encontraron en él un ejemplo técnico y un modelo de integridad. Demostró que se puede competir al más alto nivel sin sacrificar valores, sin perder el piso y sin convertir la fama en un centro de gravedad.
La familia como su verdadero campeonato
Dentro de los capítulos menos conocidos de la vida de García Aspe está su profundo compromiso con su familia. Ha sido reservado al respecto —y eso mismo dice mucho.
En un mundo donde la exposición se ha vuelto moneda corriente, él eligió la discreción como acto de amor y protección. Sus decisiones profesionales estuvieron marcadas por un principio: nada vale más que el hogar.
Ese cuidado es, quizá, una de las partes más valiosas de su legado.
Un recordatorio de que el éxito verdadero se mide en los vínculos que se fortalecen, no en los reflectores que se encienden.
Reinventarse cuando el estadio se apaga
El retiro profesional ha golpeado con fuerza a muchos atletas. En su caso, la transición fue un acto de madurez y de propósito. Pasó por roles de directivo, analista, mentor y formador de jóvenes. Pero, sobre todo, cultivó su vida interior.
La fe que lo acompañó en su carrera se volvió el mapa para lo que vino después.
Y así demostró que el valor de una persona no depende de la permanencia en los escenarios, sino de la solidez de su vida interior.
Un legado que trasciende goles y estadísticas
Hoy, García Aspe es recordado como uno de los mediocampistas más icónicos del fútbol mexicano. Pero su historia va más allá del fútbol. Es la historia de un hombre que:
- Encontró un milagro en su camino
- Puso su vida bajo el amparo de María
- Construyó una familia fuerte
- Se reinventó con humildad
- Dejó un testimonio de fe que inspira sin imponer
En un país que celebra a la Virgen de Guadalupe, la vida de Alberto García Aspe nos recuerda que la fe no se trata de superstición, sino de dirección; no se trata de fuerza, sino de sentido.
Y que a veces, para llegar a la meta más importante, necesitamos escuchar la voz que habla en silencio, justo donde inicia el corazón.
