Pide cardenal Aguiar Retes no tener miedo a defender la vida

Ciudad de México.- De ser una persona con pensamiento gris en torno al aborto, la filosofía de Rorro Echávez cambió cuando se dio cuenta que sus creencias no podían chocar con sus palabras.

Y es que el influencer siempre pensó de manera optimista, nunca de manera negativa, pero siempre evitaba hablar de los temas en torno al abarto.

“Empecé haciendo videos en 2016 y antes sí tenía mi religión, mi filosofía de vida, siempre era estar positivo, ser optimista. En las conferencias dije que era católico pero siempre evitaba hablar del aborto”.

“La realidad es que no sabía qué decir, no tenía opinión, no sabía, en ese momento era una persona gris en ese aspecto”.

Fue hasta que entabló una plática con un amigo que se dio cuenta que tenía que mostrar su desaprobación a la interrupción del embarazo.

“Un amigo me dijo que no apoyaba el aborto pero sí apoyo su legalización, fue ahí cuando me cayó el veinte, no puedo pensar en legalizar algo cuando va en contra de algo que yo creo”.

Desde entonces, Rorro Echávez ha manifestado abiertamente su desaprobación en contra del aborto “no recomendaría eso a un ser que yo amo”.

“Gracias a esa conversación empecé esta lucha pero fue un proceso de años, no fue un proceso de entenderlo rápidamente, fue lento pero firme”.

Quitar el pensamiento gris

Comentó que, en la sociedad, hay personas que también tienen un pensamiento gris como él lo tuvo en el pasado.

Por ello, invitó a las personas que expresen su verdadero sentir en torno al aborto “son grises como era, no les entra o no les llega esa confrontación”.

“Cada quien tiene su proceso pero todos debemos de ser puentes, personas que inspiren el acercamiento porque ahí es donde está la verdadera transmisión de la vida”.

“Muchos quieren saber por qué somos felices, por qué somos positivos, es donde hay que decirles que es por amor a la vida”, agregó en entrevista para la Marcha por la Vida

“Creo que hay muchas ideologías que pueden empaquetarnos, hay que tener cuidado que, por querer encajar en algún lado, nos metamos a un lado que va con nosotros”, sentenció.

