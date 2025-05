Piden cancelar 26 candidaturas judiciales por vínculos criminales

Nuevamente, a Dulha Utrera le frustraron las ganas de conocer a su nieto, ahora en una estancia infantil en Toluca, Estado de México, en un episodio más del caso del bebé abandonado en Tultitlán.

Un juez federal le otorgó a Dulha una orden, para que le permitieran ver a su nieto, de apenas tres meses de edad, que se encuentra en el Centro de Asistencia Social Temporal Infantil “Mónica Pretelini de Peña”, sin embargo, elementos de seguridad le negaron el acceso, argumentando que no tenían conocimiento del documento y además se trataba de un día inhábil, por ser 5 de mayo.

“Tengo que esperarme a que ellos (la gente de la estancia infantil) den el horario y el día en el que puedo venir a ver a mi nieto”, comentó Dulha Utrera, afuera del albergue, ubicado sobre Paseo Colón.

Apoyo legal de tiempo completo

Utrera llegó a la estancia temporal infantil acompaña por la licenciada Susana Miguel López, abogada de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui, Pro Derechos Humanos y quien en todo momento le ha brindado el apoyo a la abuela del bebé de Tultitlán.

De acuerdo con la litigante, fue el pasado 24 de abril cuando se emitió un acuerdo, a través del cual, le solicitan al albergue que adopten las medidas necesarias, para que de “manera inmediata” le permitan el acceso a la abuela del infante.

“Llegamos aquí y nos dicen que por protocolo no lo pueden hacer de esa manera, que ellos tendrían que informar a través de la Procuraduría los días y horas en los que pueden presentarse para la convivencia, que ellos señalarían ese dato”, explicó Miguel López.

La abogada refirió que por tratarse de un día inhábil para el albergue, por ser 5 de mayo, no hubo personal que atendiera la solicitud.

“La abogada de guardia no tiene conocimiento del juicio, no sabe si efectivamente respondieron lo que les requirió la autoridad en el término de 24 horas y por protocolo no nos dejaron entrar”, detalló la abogada de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui, Pro Derechos Humanos.

Susana Miguel precisó que ante la negativa hay un apercibimiento de una multa que asciende a 230 UMAS, es decir, alrededor de 26 mil pesos.

“Vamos a solicitar que se haga efectiva (la multa) y vamos a solicitar que se haga otro tipo de apercibimiento más fuerte, para que nos permitan el acceso, si es que no han atendido ellos el informe que les requirió la autoridad jurisdiccional”, advirtió la abogada.

Frustración y tristeza

Dulha Utrera no ocultó su molestia, frustración y tristeza al ver desvanecida la ilusión de tener entre sus brazos a su nieto, incluso empieza a dudar sobre el estado de salud del bebé, quien fuera abandonado en calles de Tultitlán en cuanto nació en febrero pasado.

“Pues estoy frustrada y enojada, ya desesperada, va muchísimo tiempo, el niño ya lleva tres meses y no he podido verlo, no sé exactamente bien cómo está, conocerlo, nada, no me permiten nada, ni tampoco me dicen bien, está bien, aquí está o es él, nada”, comentó Dulha con la voz entrecortada.

La abuela del bebé de Tultitlán insistió en que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para ver a su nieto y posteriormente llevárselo a su casa, con su familia, con la esperanza de que le otorguen la patria potestad.

“Si creen que me voy a cansar, que me voy a fastidiar, eso no va a suceder. Aquí voy a seguir y a donde tengan que mandarlo, me lo mandaron hasta Toluca. Hasta donde sea, voy a hacerlo y con quien tenga que ir”, aseguró Dulha, quien le invirtió más de dos horas de camino desde su casa hasta Toluca.

