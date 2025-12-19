Playas limpias: menos contaminación y más espacios seguros para vacacionar

Ciudad de México.- El mar también da buenas noticias. A días del periodo vacacional invernal, México muestra un avance claro en el cuidado de sus playas y en la protección de la salud pública.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Medio Ambiente informan que 283 de 289 playas mexicanas son aptas para uso recreativo. El dato surge del Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar y refleja una reducción sostenida de la contaminación.
El reporte se difundió mediante la aplicación móvil “Playas Mx”, una herramienta pública que permite a turistas y comunidades conocer el estado sanitario de las costas mexicanas.
¿Qué sucedió?
Además, durante el periodo prevacacional, autoridades sanitarias realizaron un amplio muestreo en las costas del país.
Las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios y la Red Nacional de Laboratorios analizaron 2 mil 233 muestras de agua.
Asimismo, el monitoreo cubrió 289 playas ubicadas en 76 destinos turísticos de 17 estados costeros.
Los análisis midieron enterococos fecales, un indicador internacional de contaminación microbiológica.
Además, la Organización Mundial de la Salud establece un límite de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua.
Los resultados muestran que el 98 por ciento de las playas cumple con ese criterio.
El número de playas no aptas bajó de 16 a seis, respecto al monitoreo del 17 de julio.
La autoridad confirma así que se reduce la contaminación en playas de México.
Playas que recuperaron su estatus
El informe destaca un cambio positivo en 14 playas que antes no eran aptas.
Tras acciones de vigilancia y saneamiento, estas zonas ahora permiten actividades recreativas.
Entre ellas figuran El Real, en Colima; Caletilla, Hornos, Carabalí y Papagayo, en Guerrero.
También aparecen Playa del Cuale y Camarones, en Jalisco.
Michoacán suma varios casos, como Nexpa, Boca de Apiza, Jardín-Eréndira y Caleta de Campos.
Oaxaca aporta Bocana, mientras otras playas completan la lista nacional.
El cambio refleja coordinación institucional y trabajo local en limpieza y control de descargas.
Las playas que requieren atención
Seis playas no cumplen todavía con el criterio sanitario.
Las autoridades identifican Tijuana, en Baja California, y Mismaloya, en Jalisco.
También figuran El Veneno y San Francisco, en Sonora; Barra del Tordo, en Tamaulipas, y José Martí, en Veracruz.
Cofepris coordina acciones con Comités de Playas para mejorar sus condiciones.
El objetivo apunta a reducir riesgos y recuperar estos espacios para las comunidades.
¿Por qué importa?
Las playas sanas impactan en la salud, el turismo y la economía local.
Cada mejora refleja inversión pública, participación social y conciencia ambiental.
Las autoridades llaman a consultar información oficial y a mantener limpias las zonas costeras.
El cuidado del mar se construye con datos, vigilancia y corresponsabilidad ciudadana.
México avanza, playa por playa, hacia un litoral más seguro y compartido.
ARH
Historias que Conectan
De Guadalajara al podio mundial: la fuerza interior que llevó a Checo Pérez a desafiar lo imposible
La historia inspiradora de Sergio “Checo” Pérez no comienza en el rugido de un motor ni en el brillo de un podio. Comienza con un niño de Guadalajara que miraba el mundo desde un karting y se atrevió a soñar más grande que sus circunstancias. Un niño que, sin saberlo, un día representaría a un país entero en la máxima categoría del automovilismo.
Pero detrás del casco, de los reflectores y de los grandes premios hay un relato más profundo: el de un joven que dejó su hogar a los 14 años, que trabajó en un restaurante para poder comer, que vivió la soledad, el miedo y el desarraigo… y aun así, decidió no rendirse.
Hoy, Checo es más que un piloto; es un testimonio viviente de que la fe, la disciplina y el amor por la familia pueden llevarte más lejos que cualquier motor.
Los inicios: un sueño que nació en silencio
Nacido en Guadalajara en 1990, Sergio Michel Pérez Mendoza creció en una familia que entendió que los sueños se construyen con sacrificio. Desde pequeño, encontró en los karts un lenguaje que no necesitaba palabras: velocidad, concentración, intuición. Había algo en él, una mezcla de calma y valentía, que lo hacía diferente.
Pero los sueños grandes casi siempre piden pasos dolorosos. A los 14 años, mientras otros adolescentes cursaban la secundaria, Checo tomó una decisión que partiría su vida en dos: ir solo a Europa para convertirse en piloto profesional. Dejaba atrás amigos, costumbres, idioma y la seguridad del hogar. Su padre lo acompañó… pero al final del día, era un niño solo en Alemania, sosteniendo una ilusión enorme entre las manos.
Forjado en la adversidad: los años difíciles en Europa
La vida en Alemania no fue fácil. Checo no llegaba como estrella, sino como aprendiz. Había días en los que dormía en habitaciones frías, comía lo que podía pagar y trabajaba en un restaurante para completar sus gastos. Entre carreras, lavaba platos. Entre prácticas, aprendía alemán. Entre soledades, fortalecía su espíritu.
Esos años formaron su carácter. No había garantías, no había fiestas, no había comodidades. Pero había algo que nadie podía quitarle: la disciplina.
Si quería llegar a la Fórmula 1, debía ser constante. Debía ser mejor. Debía ser fuerte.
Y lo fue.
En esos momentos de silencio y duda, Checo aprendió el valor de la fe. Aprendió a confiar en algo más grande que él, a mantener la esperanza incluso cuando los resultados no llegaban.
Su llegada a la Fórmula 1: cuando el sueño se vuelve lucha
En 2011, el sueño se cumplió: Checo Pérez debutó en Fórmula 1 con Sauber. Sus primeros podios no tardaron en llegar, y de repente el mundo volteó a ver al mexicano silencioso que manejaba con una elegancia feroz y una inteligencia estratégica única.
Pero entonces llegó el año que pudo romperlo: McLaren.
Las expectativas eran altas, los resultados no. Las críticas fueron duras. Las puertas parecían cerrarse. Para muchos, ese año fue una caída. Pero para Checo fue una lección: el éxito no te define; te define lo que haces cuando no lo encuentras.
En lugar de rendirse, volvió a empezar. Force India y luego Racing Point serían el lugar donde recuperaría su fuego… y donde escribiría uno de los capítulos más hermosos de su carrera.
La victoria en Sakhir: el día en que México volvió a respirar
El Gran Premio de Sakhir 2020 es ya una parte permanente de la memoria mexicana.
Checo sufrió un choque en la primera vuelta. Cayó hasta el último lugar. Y aun así, vuelta tras vuelta, adelantamiento tras adelantamiento, construyó una remontada que parecía imposible.
Y ganó.
Después de 50 años sin una victoria mexicana en Fórmula 1, Checo levantó la bandera, levantó a un país y se levantó a sí mismo.
Ese triunfo no solo fue histórico: abrió la puerta que cambiaría su destino para siempre.
Red Bull lo llamó.
La historia estaba por comenzar de nuevo.
Red Bull y la nueva etapa: disciplina, madurez y propósito
Unirse al equipo más dominante de la F1 no es fácil. Hay presión, expectativas, comparaciones constantes. Pero Checo no llegó para imitar a nadie: llegó para cumplir un rol único.
Se volvió el aliado clave, el corredor que sostiene estrategias, que defiende posiciones imposibles, que arriesga cuando debe y que mantiene la calma cuando otros se quiebran.
Su manejo defensivo se convirtió en leyenda. Su inteligencia de carrera, en un arma estratégica indispensable.
Pero, sobre todo, Checo mostró madurez. Mostró que un piloto no es solo velocidad: es estabilidad emocional, trabajo constante, humildad y fe.
Fuera de la pista, su brújula siempre ha sido la misma: su familia.
Carola Martínez y sus hijos le recuerdan quién es y por qué lucha. Entre viajes, conferencias y carreras, Checo siempre regresa a ese núcleo donde nada tiene que ver con el ruido del mundo, sino con la verdad que lo sostiene.
Los valores que lo sostienen: familia, fe y convicción
Checo no presume sus valores; los vive.
Quien lo ha escuchado en entrevistas sabe que su fe es discreta pero esencial. Y que su familia es su motor más poderoso.
Ha dicho en varias ocasiones que su mayor miedo no es perder una carrera, sino no estar a la altura de lo que sus hijos piensan de él. Que su mayor victoria es volver a casa con paz. Y que la disciplina que lo llevó lejos no nació en un paddock, sino en los principios que aprendió en su hogar.
Por eso su historia inspira. Porque detrás del casco hay un hombre que nunca olvidó quién era.
El mensaje para México y para cualquiera que enfrenta una batalla silenciosa
La historia inspiradora de Checo Pérez no es solo la de un piloto. Es la de un niño que se fue antes de tiempo, la de un joven que aguantó la soledad y la incertidumbre, la de un hombre que decidió no rendirse cuando parecía que todo se derrumbaba.
Su trayectoria nos recuerda que los sueños duelen, pero también transforman.
Que la fe sostiene cuando las fuerzas fallan. Que la familia es el lugar donde siempre se vuelve.
Y que la verdadera victoria está en ser fiel a lo que uno es, incluso cuando el mundo entero te pide ser otra cosa.
Checo no solo corre. Inspira.
Y eso lo convierte en uno de los símbolos más profundos del espíritu mexicano.
⭐ Invitación a seguirlo
Si su historia te movió, sigue de cerca el camino de Checo Pérez. Detrás de cada carrera hay un hombre que inspira con su disciplina, su amor por la familia y su convicción inquebrantable.
Síguelo en sus redes sociales:
- Instagram: @schecoperez
- X / Twitter: @SChecoPerez
- Facebook: Sergio ‘Checo’ Pérez
Acompañarlo es celebrar lo mejor de México.
Estados
“Crimen organizado recluta jóvenes en internet”
Llaman a los padres a estar al pendiente de los menores
Uruapan.— Los padres de familia deben estar alerta sobre el contenido que consumen los jóvenes en internet, pues pueden ser reclutados por el narcotráfico.
Así lo advirtió a alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien explicó que el crimen organizado usa videojuegos y plataformas digitales en busca de menores de edad.
“Yo quiero invitarlos a ustedes, jóvenes, y a los padres de familia, a que estemos muy al pendiente de nuestros hijos, porque hoy en día sabemos que el reclutamiento de la delincuencia organizada se hace a través de medios digitales y videojuegos”, expresó.
Más para leer: Adicción a los videojuegos, un problema que afecta la salud mental y familiar
La alcaldesa subrayó que, en muchos casos, los jóvenes participan en estas dinámicas sin medir las consecuencias ni los alcances de sus interacciones en línea.
En ese sentido, llamó a los padres de familia a corregir el camino de sus hijos en caso de que detecten conductas de riesgo.
Sin embargo, esto debe ser con conductas positivas, explicó Quiroz.
“Padres, abracen a sus hijos, escúchenlos, compréndanlos, ámenlos, pero sobre todo corríjanlos cuando vean que están saliendo del buen camino”, afirmó.
Incluso señaló que es posible identificar cuando un menor incurre en actividades ilícitas, como robos o extorsiones, al notar objetos o dinero que no corresponden a su situación.
“Tengamos el valor de denunciarlos, de llevarlos nosotros mismos ante la autoridad. Más vale llorar en una cárcel que llorar en una tumba”, sostuvo.
Menores, especialmente vulnerables en internet
UNICEF advirtió que el acceso temprano a internet expone a menores a manipulación y contactos no deseados. La organización señaló que el acompañamiento parental reduce riesgos y mejora decisiones informadas.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que grupos delictivos adaptaron métodos de captación a entornos digitales, incluidos videojuegos y redes sociales, según documentos públicos y comunicados oficiales.
Jóvenes deben escuchar a sus padres
Durante el cierre, la alcaldesa pidió a jóvenes escuchar a sus padres y reconocer su rol protector. Señaló que la familia conoce contextos y puede orientar ante presiones externas.
“Si hay alguien que realmente es su amigo, son sus padres. Muchas veces quienes dicen ser sus amigos en la escuela no lo son”, concluyó.
JAHA
México
El “toque fantasma”: el fraude silencioso que acompaña a los pagos sin contacto
Ciudad de México.- Un gesto cotidiano, acercar la tarjeta o el celular, abrió la puerta a un fraude casi invisible. El “toque fantasma” ya circula en calles, vagones y conciertos.
El crecimiento de los pagos sin contacto facilitó la vida diaria, pero también amplió los riesgos. Especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre una modalidad que opera sin violencia y sin aviso inmediato. La amenaza se conoce como “toque fantasma” o ghost tapping y afecta a usuarios comunes.
¿Qué es el “toque fantasma”?
El “toque fantasma” es un fraude ligado a pagos sin contacto que usan tecnología NFC o RFID. Esta tecnología permite pagar a corta distancia con tarjeta o teléfono.
Delincuentes aprovecharon esa función para robar dinero o crédito. Usaron equipos especializados que interceptaron, imitaron o retransmitieron la señal de pago.
Medios de comunicación y expertos en ciberseguridad señalaron que este fraude ocurrió con mayor frecuencia en zonas concurridas. Destacaron transporte público, centros comerciales y conciertos.
¿Cómo operan los delincuentes?
El fraude se presentó en dos modalidades principales: presencial y remota. Ambas buscaron pasar desapercibidas y evitar alertas inmediatas.
Fraude presencial
En la modalidad presencial, el delincuente se acercó discretamente a la víctima. Utilizó un teléfono modificado o un lector NFC portátil.
El dispositivo capturó el token o señal de la tarjeta. Luego retransmitió la información para realizar un cargo no autorizado.
La víctima, en muchos casos, no notó el robo en el momento. El pago ocurrió en segundos y sin contacto visible.
Fraude remoto
En el fraude remoto, los delincuentes recurrieron a la ingeniería social. Convencieron a la víctima de instalar aplicaciones maliciosas.
Ese software captó la señal o el token de la tarjeta. Los atacantes recibieron el código y lo usaron en una terminal de compra.
Esta modalidad combinó engaño digital y desconocimiento tecnológico. Afectó tanto a usuarios jóvenes como adultos mayores.
¿Por qué importa este tipo de fraude?
El “toque fantasma” creció junto con el uso masivo de pagos sin contacto. Kaspersky, empresa de ciberseguridad, reportó un auge en Latinoamérica.
Brasil concentró el 47% de los bloqueos de tarjetas por intentos de fraude digital a nivel global, según esa firma. Le siguieron India, China y España.
En México no existió una estadística específica sobre “toque fantasma”. Sin embargo, Kaspersky informó que el país ocupó el segundo lugar regional en ciberataques. Registró 108 millones de eventos de malware en un año.
Por su parte, la empresa Sumsub indicó que la tasa de fraudes creció 27.06% en México durante el primer trimestre de 2025. Comparó ese dato con el mismo periodo de 2024.
Estas cifras reflejaron un entorno digital más complejo. También mostraron la necesidad de educación financiera y prevención cotidiana.
¿Cómo prevenir el “toque fantasma”?
Especialistas recomendaron medidas simples y accesibles. Estas acciones redujeron el riesgo sin abandonar la tecnología.
Además, el uso de carteras, fundas o tarjeteros con bloqueo RFID o NFC limitó la lectura no autorizada. Desactivar el NFC cuando no se usó añadió una capa extra de seguridad.
Te puede interesar: ¿Se cobran las mastografías en el sistema de Salud capitalino?
Por otra parte, evitar pagos sin contacto en lugares muy concurridos ayudó a disminuir exposiciones. Activar alertas bancarias permitió detectar cargos sospechosos de inmediato.
Además, la revisión frecuente de movimientos bancarios fortaleció el control personal. La prevención, en este caso, se construyó con pequeños hábitos diarios.
El “toque fantasma” recordó que la innovación también exige cuidado. La tecnología acercó soluciones, pero la información protegió a las personas.
ARH
CDMX
¿Se cobran las mastografías en el sistema de Salud capitalino?
Se han registrado denuncias de ciudadanos
Ciudad de México.— Ante reportes ciudadanos por cobros indebidos en mastografías, la Secretaría de Salud capitalina aclaró que este servicio es completamente gratuito dentro del sistema público de salud.
La dependencia precisó que la entrega de resultados y su interpretación no tienen costo, ya que forman parte de un derecho vigente para las pacientes.
La aclaración surge después de que circularon denuncias de mujeres que reportaron pagos solicitados tras realizarse estudios de mastografía en la capital.
La autoridad sanitaria informa que ningún cobro está autorizado, bajo ninguna modalidad. Además, confirmó que mantiene investigaciones en curso para deslindar responsabilidades y proteger a las usuarias.
Denuncias activan un pronunciamiento oficial
La Secretaría de Salud capitalina explicó que recibe quejas relacionadas con solicitudes de pago por resultados, interpretación médica u orientación posterior.
Estas prácticas contravinieron la normatividad, por lo que la autoridad rechaza cualquier condicionamiento económico para acceder al servicio.
Te recomendamos leer: Albergues y empleo: la atención a personas en situación de calle en CDMX
La dependencia subrayó que la mastografía forma parte de los servicios preventivos gratuitos del sistema público. Reiteró que no se permite solicitar cuotas, cooperaciones ni aportaciones “voluntarias” en ninguna etapa del proceso.
Qué incluye el servicio gratuito de mastografía
La autoridad sanitaria señaló que el servicio cubre todo el proceso de atención. La gratuidad incluye la realización del estudio, la entrega de resultados, la interpretación médica y la orientación posterior en caso de hallazgos.
La Secretaría enfatizó que el personal de salud tiene la obligación de informar con claridad, acompañar a las pacientes y resolver dudas. La dependencia insistió en que ningún punto del procedimiento justifica un cobro, y recordó que la información comprensible forma parte de la atención médica.
Investigación en curso para proteger a las pacientes
Tras conocer las denuncias, la Secretaría inició investigaciones administrativas y da seguimiento a los casos reportados.
El objetivo es identificar a los responsables, frenar las irregularidades y restablecer la confianza en los servicios públicos de salud.
La autoridad advierte que estos cobros afectan la confianza ciudadana y pudieron convertirse en una barrera para el diagnóstico oportuno. También señaló que los obstáculos económicos, incluso mínimos, desincentivan la realización del estudio.
¿Qué hacer si intentan cobrar por una mastografía?
Como parte de la orientación vigente, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México recomienda no realizar ningún pago, sin importar el argumento presentado. También solicita guardar comprobantes, notas o datos relacionados con el intento de cobro.
Las denuncias se reciben vía telefónica al 55 5038 1700, en las extensiones 1060, 1061 y 1062. La autoridad explica que estos reportes permiten detectar patrones, ubicar responsables y evitar que la práctica continúe.
La importancia del diagnóstico oportuno
Según datos oficiales, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre las mujeres mexicanas.
A decir de la Secretaría de Salud federal, la detección temprana mejora las opciones de tratamiento y seguimiento.
Por ello, cualquier barrera económica impacta directamente en la salud y en las decisiones de las pacientes.
JAHA
De Guadalajara al podio mundial: la fuerza interior que llevó a Checo Pérez a desafiar lo imposible
Playas limpias: menos contaminación y más espacios seguros para vacacionar
“Crimen organizado recluta jóvenes en internet”
El “toque fantasma”: el fraude silencioso que acompaña a los pagos sin contacto
¿Se cobran las mastografías en el sistema de Salud capitalino?
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
“No salgan”: transportistas alertan que el lunes será crítico por megabloqueo en todo México
Hermosillo firma la Alianza por la Cultura de la Resiliencia
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Pedalearon seis horas: 80 ciclistas de Hueyotlipan revelan la promesa que los llevó al Tepeyac
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
Te Recomendamos
-
CDMXhace 2 días
Zócalo enciende la Navidad y abre un corredor de luz para que familias celebren la vida
-
Mundohace 2 días
ONU y niñez: quiénes asumieron la defensa de los niños y quiénes dieron la espalda
-
Historias que Conectanhace 2 días
Mariami, bebé que recibió una arteria capaz de crecer con su corazón
-
Deporteshace 3 días
Técnico de Escocia pide no sacrificar a la familia por el Mundial 2026