Policías heroínas: aplican RCP y salvan a bebé de la muerte en el Metro (VIDEO)

Ciudad de México.- La angustia de una joven madre con su bebé en brazos, en el Metro de la Ciudad de México, se convirtió en un acto de vida y esperanza gracias a dos uniformadas de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

#BoletínSSC | #AuxilioABebé | Durante sus labores de seguridad y vigilancia, uniformadas de la @PBI_SSC de la #SSC ayudaron a un menor de 1 año 08 meses de edad, que se asfixiaba y le brindaron los primeros auxilios hasta que lo estabilizaron.



Los hechos ocurrieron cuando una… pic.twitter.com/HQEvxj9oXg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 13, 2025

Con rapidez, humanidad y valentía, salvaron a un menor de un año y ocho meses que se asfixiaba tras ingerir un cacahuate, recordando que aún hay policías que honran su vocación de servicio con dignidad y valores.

Lee: Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana

En la estación Isabel la Católica de la Línea 1, la escena era de tensión: una madre, entre lágrimas, buscaba ayuda mientras sostenía a su hijo que no podía respirar.

“Las oficiales actuaron de inmediato, tomaron al pequeño en brazos y le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que expulsó el cacahuate”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en un comunicado.

RCP que devolvió el aliento

De acuerdo con el reporte oficial, las policías notaron que el menor lloraba débilmente y luchaba por respirar.

Con experiencia y sangre fría, aplicaron la técnica de RCP adaptada para infantes.

“Segundos después, junto con la madre, lograron que el bebé expulsara el objeto que obstruía su garganta”, detalló la SSC.

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegó minutos más tarde para valorar al niño, quien fue diagnosticado clínicamente estable, sin necesidad de traslado hospitalario.

La madre, profundamente agradecida, firmó la bitácora y se retiró con su hijo sano y salvo.

Cuando la vocación vence la rutina

Este acto es un recordatorio de que, más allá de los uniformes y la rutina diaria, existen elementos policiacos comprometidos con la vida y la integridad de las personas.

La SSC resaltó que la intervención inmediata fue decisiva para evitar una tragedia.

“La rápida acción de nuestras compañeras salvó la vida del menor”, puntualizó la corporación.

Otros gestos de humanidad en el Metro

En los últimos meses, se han registrado otros casos donde policías de la SSC han demostrado empatía y sentido humano.

Elementos han auxiliado a mujeres en labor de parto, ayudado a adultos mayores extraviados y asistido a usuarios con crisis nerviosas.

Estos actos, aunque muchas veces pasan desapercibidos, son un reflejo del compromiso que aún persiste en las fuerzas de seguridad.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH