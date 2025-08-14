Policías heroínas: aplican RCP y salvan a bebé de la muerte en el Metro (VIDEO)

Ciudad de México.- La angustia de una joven madre con su bebé en brazos, en el Metro de la Ciudad de México, se convirtió en un acto de vida y esperanza gracias a dos uniformadas de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).
Con rapidez, humanidad y valentía, salvaron a un menor de un año y ocho meses que se asfixiaba tras ingerir un cacahuate, recordando que aún hay policías que honran su vocación de servicio con dignidad y valores.
Lee: Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
En la estación Isabel la Católica de la Línea 1, la escena era de tensión: una madre, entre lágrimas, buscaba ayuda mientras sostenía a su hijo que no podía respirar.
“Las oficiales actuaron de inmediato, tomaron al pequeño en brazos y le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que expulsó el cacahuate”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en un comunicado.
RCP que devolvió el aliento
De acuerdo con el reporte oficial, las policías notaron que el menor lloraba débilmente y luchaba por respirar.
Con experiencia y sangre fría, aplicaron la técnica de RCP adaptada para infantes.
“Segundos después, junto con la madre, lograron que el bebé expulsara el objeto que obstruía su garganta”, detalló la SSC.
El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegó minutos más tarde para valorar al niño, quien fue diagnosticado clínicamente estable, sin necesidad de traslado hospitalario.
La madre, profundamente agradecida, firmó la bitácora y se retiró con su hijo sano y salvo.
Cuando la vocación vence la rutina
Este acto es un recordatorio de que, más allá de los uniformes y la rutina diaria, existen elementos policiacos comprometidos con la vida y la integridad de las personas.
La SSC resaltó que la intervención inmediata fue decisiva para evitar una tragedia.
“La rápida acción de nuestras compañeras salvó la vida del menor”, puntualizó la corporación.
Otros gestos de humanidad en el Metro
En los últimos meses, se han registrado otros casos donde policías de la SSC han demostrado empatía y sentido humano.
Elementos han auxiliado a mujeres en labor de parto, ayudado a adultos mayores extraviados y asistido a usuarios con crisis nerviosas.
Estos actos, aunque muchas veces pasan desapercibidos, son un reflejo del compromiso que aún persiste en las fuerzas de seguridad.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
CDMX
“Eres un caballero”; castigan a mujer policía del Metro por presuntas ofensas a persona trans
Ciudad de México.— Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una agente de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) del Metro capitalino impidió que una persona trans ingresara a un vagón exclusivo para mujeres y menores de 12 años en la estación Merced, Línea 1, en la Ciudad de México.
El hecho, que no tiene fecha confirmada, desató comentarios en redes sociales en respaldo hacia la uniformada, quien ahora enfrenta un proceso disciplinario.
Intervención en el vagón rosa
En la grabación, se observa que la oficial informa a la persona trans que el área es de uso exclusivo para mujeres y niños, lo que motivó que se solicitara la presencia del jefe de sector. Tras escuchar la queja, se permitió que viajara en el vagón exclusivo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la agente recibirá un “correctivo disciplinario” y capacitación en equidad de género.
LEE Feministas denuncian exclusión de la ONU por oponerse a prostitución y agenda trans
Reconocimiento en redes sociales
En redes sociales, múltiples usuarios expresaron su respaldo a la policía, reconociendo que actuó conforme a sus funciones y cuidó la integridad de las pasajeras. Comentarios aplaudieron que aplicara el reglamento sin ofender a la persona involucrada, resaltando que su intervención respondió al protocolo de seguridad del Metro.
Entre los mensajes, hubo quienes destacaron que la medida busca prevenir posibles incidentes dentro de los vagones destinados exclusivamente a mujeres.
Procedimiento interno y consecuencias
Aunque la agente cumplió con su labor de acuerdo a usuarios de redes sociales, la SSC informó que el caso formará parte de una investigación administrativa interna. El correctivo quedará asentado en su expediente y formará parte de su historial laboral. La capacitación obligatoria se sumará a las medidas determinadas por la autoridad.
Confianza ciudadana
En el video se observa que la mujer policía no empleó expresiones ofensivas y mantuvo un trato directo.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
Lo que no sabes del colapso del AICM por inundaciones
El AICM sufrió inundaciones
Ciudad de México. — La Ciudad de México sufrió lluvias torrenciales que colapsaron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Durante tres días consecutivos, el aeropuerto se inundó y suspendió operaciones, dejando varados a más de 19 mil pasajeros.
El domingo, una tormenta dejó entre 50 y 77 mm de lluvia en la zona del AICM, lo que provocó desaprovechamiento del drenaje en pistas y plataformas. Se cancelaron, desviaron y retrasaron más de 100 vuelos y miles de viajeros quedaron atrapados en las terminales.
Técnicos y pasajeros denunciaron falta de mantenimiento en zonas críticas del aeropuerto. Entradas, pasillos, plafones y áreas operativas sufrieron filtraciones y colapso parcial.
El hundimiento de la CDMX agravó la situación. La capital se asienta sobre un antiguo lago desecado y su suelo cedió por extracción de agua. Esto alteró la pendiente natural y dificultó la evacuación del agua. Estudios documentaron asentamientos diferenciales urbanos por más de un siglo.
Almirante Juan José Padilla Olmos, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, ha explicado el constante mantenimiento de drenajes y techumbres. Además, afirmó que se han renovado elevadores y actualizado equipos tras años de operación saturada.
Mundial 2026, NAIM y lecciones para prevenir otro caos
La proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 elevó la presión sobre la infraestructura del aeropuerto capitalino. Analistas urgieron reformas y ampliaciones para evitar crisis durante el torneo.
El gobierno ya lanzó modernizaciones en el AICM para fortalecer su capacidad con vistas al Mundial, aunque sin especificar montos.
Te recomendamos leer: ¿Quién debe pagar daños en casas y autos por inundaciones?
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) volvió al debate público. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, de haberse construido ese aeropuerto en Texcoco, las inundaciones en la CDMX habrían sido peores. Señaló que Texcoco era una zona de hundimientos vulnerables que habría intensificado los anegamientos.
Sheinbaum también acusó que el NAIM implicaba urbanizar 700 hectáreas del actual AICM para convertirlo en un “nuevo Santa Fe”, lo que ponía en riesgo la regulación hidrológica del Valle de México.
Por su parte, críticos del gobierno afirmaron que la cancelación del proyecto frenó inversiones por miles de millones de pesos que habrían mejorado la capacidad hídrica de la región. Un informe gubernamental señalaba que esas obras habrían triplicado la regulación hidráulica urbana.
Con el Mundial 2026 a menos de un año y los problemas de inundaciones en la zona oriente del Valle de México, el AICM tiene mucho trabajo por delante para lograr su cometido.
JAHA
CDMX
¿Quién debe pagar daños en casas y autos por inundaciones?
Esto pasa con tus cosas
Ciudad de México. — Las lluvias intensas continúan en la Ciudad de México y con ellas, las autoridades implementaron acciones para proteger a la población. Sin embargo, las tormentas recientes provocaron inundaciones severas que afectaron viviendas y calles.
Calles convertidas en ríos, autos varados y filtraciones en hogares han sido parte de las imágenes compartidas en redes sociales durante los últimos días. Ante este escenario, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) recordó la existencia del programa emergente “Atención Social en Emergencias”, que ofrece apoyos económicos a familias cuyas casas sufrieron daños por fenómenos naturales.
Este beneficio no es permanente ni automático. Solo aplica cuando las autoridades capitalinas declaran emergencia y emiten una convocatoria oficial. Quienes soliciten el apoyo deben cumplir requisitos como vivir en la zona afectada, presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP certificado, además de acreditar daños visibles en la vivienda.
En casos de discapacidad o enfermedad crónica, se solicita un certificado médico con datos completos del profesional y sello de la institución. Personas mayores o con condiciones evidentes no necesitan presentar este documento.
Requisitos y pasos para solicitar el apoyo emergente
La Sibiso detalló en su portal el procedimiento a seguir cuando se activa el programa. Primero, las personas deben acudir a la Dirección de Atención Social y Ciudadana para entregar la documentación completa y llenar el formato ASIPP “Atención Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias”.
El expediente pasa a revisión de la Dirección General de Inclusión Social y, si se aprueba, se turna a la Dirección General de Administración y Finanzas para verificar la existencia de bienes. Finalmente, se contacta al solicitante para entregar el apoyo.
Seguros para proteger vivienda y automóvil ante fenómenos naturales como inundaciones
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó contratar seguros contra daños, que pueden incluir cobertura por fenómenos hidrometeorológicos como inundaciones. Estos seguros también pueden amparar por incendios, terremotos, robos y rotura de cristales.
En el caso de automóviles, la Cobertura Amplia incluye daños materiales por lluvias, inundaciones, huracanes y terremotos. La Cobertura Limitada protege ante ciertos fenómenos naturales y robo total, mientras que la Responsabilidad Civil solo cubre daños a terceros.
La Condusef advirtió que muchos estacionamientos privados y centros comerciales están obligados por la Ley de Establecimientos Mercantiles de la CDMX a tener un seguro de responsabilidad civil por hasta 679 mil pesos. Sin embargo, no todos incluyen daños por inundación, por lo que es importante preguntar antes de contratar o dejar el vehículo.
Recomendaciones para reclamar daños
La Condusef aconsejó revisar la póliza antes de la temporada de lluvias, no mover el vehículo si quedó varado, tomar evidencia fotográfica de los daños y guardar el boleto de estacionamiento si el siniestro ocurrió en un espacio privado.
También recomendó reportar irregularidades directamente en sus módulos de atención para recibir orientación y seguimiento. Contar con un seguro adecuado, señalaron, puede significar la diferencia entre recuperar o perder el patrimonio.
JAHA
CDMX
Basura provoca hasta 40% de inundaciones en CDMX
Lluvias históricas y basura en el drenaje, mala combinación
Ciudad de México. — La basura causa aproximadamente un 40% de los encharcamientos y desbordamientos en el sistema de drenaje de la Ciudad de México.
Residuos como bolsas plásticas, botellas y desechos sólidos bloquearon tuberías y coladeras, dificultando el paso normal del agua. Dicha situación se agrava en tormentas extraordinarias como la del domingo 10 de agosto.
La acumulación de basura agravó el colapso del drenaje, pues el sistema no pudo evacuar el exceso de agua. Expertos indican que la obstrucción por residuos sólidos incrementó significativamente el riesgo de inundaciones urbanas ese día.
La contaminación y mala gestión de desechos siguen siendo un factor crítico en las inundaciones que sufre la capital.
Cómo puede ayudar la ciudadanía a evitar inundaciones
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no tirar basura en calles, alcantarillas ni coladeras. Recomendaron limpiar regularmente banquetas y áreas cercanas a las viviendas para evitar que los desechos bloqueen las entradas de agua.
La corresponsabilidad social y la educación ambiental son fundamentales para mantener despejado el sistema de drenaje.
Campañas de concientización impulsadas por la Secretaría de Gestión Integral del Agua buscan fomentar la participación ciudadana. Limpiar y evitar arrojar residuos en la vía pública contribuye a reducir riesgos y daños durante lluvias intensas.
Lluvias extraordinarias superaron capacidad del drenaje
José Mario Esparza Hernández, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de CDMX, explicó en Aristegui En Vivo que el sistema de drenaje está diseñado para manejar promedios normales y lluvias ligeramente superiores. Sin embargo, las precipitaciones del domingo 10 de agosto superaron con creces esa capacidad.
Más para leer: Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
Las lluvias ese día tuvieron volúmenes e intensidades extraordinarias que superaron registros históricos en varias alcaldías.
Esto provocó que el drenaje no pudiera evacuar el agua acumulada en tan poco tiempo. La concentración intensa de agua generó saturación en tuberías, causando inundaciones en calles y viviendas.
Las fuertes lluvias del domingo afectaron gravemente a más de 15 colonias en la Ciudad de México. Inundaciones en calles y hogares se reportaron principalmente en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.
El transporte público sufrió retrasos y suspensiones parciales, mientras que cortes eléctricos complicaron la movilidad.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se registró una suspensión de operaciones que afectó a cientos de pasajeros. Así mismo, en redes sociales circularon videos que mostraron distintas inundaciones en la terminal aérea.
Las autoridades municipales y la Secretaría de Gestión Integral del Agua desplegaron brigadas para limpiar drenajes, retirar basura y apoyar a las comunidades afectadas.
La combinación de lluvias extremas y basura acumulada evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica ante eventos climáticos intensos.
JAHA
Policías heroínas: aplican RCP y salvan a bebé de la muerte en el Metro (VIDEO)
“Eres un caballero”; castigan a mujer policía del Metro por presuntas ofensas a persona trans
Pobreza en México; así viven quienes no tienen acceso a educación, salud y vivienda
Feministas denuncian exclusión de la ONU por oponerse a prostitución y agenda trans
Industria farmacéutica revela “secreto” para que Megafarmacia en México no muera
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
“No creo en Dios, yo pienso en Él”: lección de Julián Huerta, el bolero otomí
CURP biométrica: ¿protección o vigilancia sin control?
Defiende la vida con cada paso: mamá corre media maratón con su bebé en el vientre
Siete museos gratuitos y geniales en CDMX
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
Te Recomendamos
-
CDMXhace 2 días
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
-
Méxicohace 2 días
Desabasto de medicinas en México: una herida que nos une
-
Entretenimientohace 2 días
“La Casa de los Famosos México” recuerda video de hace 15 años que cuestiona el aborto
-
Méxicohace 2 días
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana