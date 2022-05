Acusan que gobiernos de Morena se cruzan de brazos ante violencia

Ciudad de México.— El coordinador de los senadores del PAN el Senado, Julen Rementería del Puerto, acusó a los gobiernos de Morena, federal y estatales, de cruzarse de brazos ante la violencia desbordada en todo el territorio nacional, al tiempo que afirmó que su pasividad e indiferencia pone en riesgo vidas y lastima a miles de familias mexicanas.

Autoridades morenistas de todo el país, dijo, ponen sus esfuerzos en luchas internas partidistas, en metas electorales, pero no en lo que le duele y lastima a las personas.

“No es su prioridad el combate a la pobreza. Tampoco es su prioridad el generar empleo, atraer inversiones. No es su prioridad la salud. Tampoco es su prioridad abatir el rezago educativo. No es su prioridad frenar las desapariciones, ni tampoco lo es terminar con los feminicidios. No es su prioridad evitar que el país se les deshaga entre las manos”, lamentó.