Adelanta Ricardo Monreal parte de su Proyecto de Nación

Ciudad de México.- El consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a los siete partidos nacionales y otros locales con 70 millones 546 mil pesos por diversas irregularidades en sus gastos de campaña.

En las elecciones de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.

Instituto Nacional Electoral.

Las conductas más recurrentes fueron gastos no reportados, gastos no comprobados, registro extemporáneo de operaciones, ingresos no comprobados, obstaculización de labores de fiscalización, egresos no reportados de los representantes de casillas y no reportar eventos en la agenda.

Por su parte la consejera Adriana Favela señaló que la conducta más sancionada tiene que ver con los gastos no reportados; sin embargo, explicó que se dan cuenta de estos por medio de las publicaciones que se hacen en las redes sociales.

📻En materia de reuniones se respeta el derecho de asociación pero hay que ver qué es lo que se dice en esos eventos: @adriafavela, en entrevista con @MarioBeteta. https://t.co/iqGbghSGOa pic.twitter.com/raNcDCpzXi — @INEMexico (@INEMexico) July 21, 2022

“Lo que nosotros hacemos en el área de fiscalización, además de estar verificando los gastos que están reportando los partidos políticos y desde ahí empieza nuestra investigación”, dijo Adriana Favela, consejera del INE.

Además, habrá siete procedimientos oficiosos para MC, PT, Morena y Fuerza por México en Aguascalientes por estas irregularidades.

El partido más multado fue MC, con 16 millones de pesos, le sigue el PAN, con 14.8; el PRI, con 14.8 millones; PRI, con 14.2 millones; Morena, con 6.6 millones; PT, con 3.9 millones; PRD, con 3.4 millones, y PVEM, con 3.2 millones de pesos.

ARH