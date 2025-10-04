Advierten que el fuero no puede ser un permiso para delinquir

Ciudad de México.— La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el debate próximo de la Reforma Electoral será una discusión pública, abierta, plural y apegada a la legalidad, en la que se escuchará a todas las voces interesadas y a los representantes de los grupos parlamentarios que integran el Congreso de la Unión.
“Estamos hablando del andamiaje electoral, en donde las y los mexicanos tendrán la posibilidad de que su voto sea garantizado y respetado”, indicó.
Con relación al anuncio de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de que la propuesta de Reforma Electoral será presentada en febrero del siguiente año, cuando inicie el segundo periodo de sesiones, López Rabadán recordó que el Ejecutivo federal tiene la facultad de presentar iniciativas al Congreso mexicano y este la obligación constitucional de analizarlas.
“Yo estoy absolutamente clara del peso específico de cada grupo parlamentario y, por ende, lo que yo garantizo es que esa discusión en febrero, de llegar, sea una discusión plural, una discusión transparente, una discusión pública y, espero que así sea, que garantice que el voto de las y los mexicanos sea respetado y que la democracia —porque esa tendría que ser nuestra aspiración— que la democracia en este país se materialice, se genere en cada elección de las y los mexicanos”, insistió.
Respecto a la eliminación del fuero, fue enfática en señalar que ninguna persona que se dedique al servicio público puede tener permiso para delinquir; ningún político, ningún legislador ni legisladora debe tener permiso para violar la ley. Si el fuero se entiende como un permiso para cometer algo ilegal por supuesto que esa figura tendrá que corregirse”.
Explicó que el fuero está hecho para proteger la libertad de los legisladores para que puedan llevar a cabo su de representantes populares no para delinquir.
“Es para representar a millones de mexicanos, a su electorado, para representar sus posiciones; incluso, en muchas ocasiones distintas y distinguibles, y que esas posiciones se puedan expresar aquí, debatir aquí, argumentar aquí y, por supuesto, proteger a los legisladores, no significa que los legisladores puedan hacer lo que quieran”, abundó.
Es obvio, dijo, que hay un reclamo social para que los legisladores se comporten, construir del bien común y no un patrimonio personal.
“No es el bien de una cuenta bancaria nacional o extranjera. El bien común es ayudar a los ciudadanos que votaron por nosotros (…) Eso es esa es la naturaleza, esa es la esencia del poder legislativo debatir hablar para presentar iniciativas y discutirlas”, precisó.
Estilo
Hábitos que fortalecen la autonomía en la vejez: moverse, comer bien y convivir
Ciudad de México.— Especialistas destacan la importancia de que la población adulta mayor mantenga un estilo de vida que combine ejercicio diario, alimentación equilibrada, control del estrés, atención médica preventiva y una vida social activa con el fin de prevenir enfermedades discapacitantes y conservar la autonomía durante esta etapa que, bien vivida, puede ser una de las más plenas.
La doctora Diana Gabriela García Guerra, especialista en Medicina Física y Rehabilitación de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, explicó que el envejecimiento es un proceso complejo influido por múltiples factores: desde el entorno y la genética, hasta los hábitos cotidianos y el autocuidado.
“El envejecimiento no ocurre de manera uniforme. Los órganos y los sentidos cambian a distintos ritmos, por eso una persona puede conservar buena salud en algunos aspectos y mostrar deterioro en otros”, explicó la doctora.
Enfermedades que amenazan la independencia
Entre las enfermedades que con mayor frecuencia generan discapacidad en los adultos mayores se encuentran las cardiovasculares, mentales y crónicas, como la diabetes y la hipertensión. Estas condiciones, si no se controlan a tiempo, pueden limitar la movilidad y la autonomía.
La especialista recordó que mantenerse físicamente activo y socialmente conectado es clave para preservar la salud mental y física. “Es fundamental que el adulto mayor realice actividades que fortalezcan su cuerpo y su mente, para vivir una vejez digna, independiente y con participación familiar y social”, indicó.
La fuerza de mantenerse en movimiento
Más allá de las consultas médicas, la doctora García Guerra insistió en que el movimiento es una herramienta poderosa de salud. Caminar, bailar, realizar ejercicios suaves o participar en talleres de activación física no sólo fortalecen el cuerpo, también elevan el ánimo y fomentan la convivencia.
“El adulto mayor debe procurar una vida activa que le permita disfrutar de su entorno, mantenerse independiente y seguir aportando a su familia y comunidad”, expresó.
Historias que Conectan
Paulina Mendieta: Maternidad inesperada que reafirma la vida y la fuerza de la mujer
Ciudad de México.— Cuando la noticia de un embarazo llega sin ser planeada, la vida de una mujer puede dar un giro profundo y enfrentarla a decisiones que parecen solas pero que en realidad implican a todos a su alrededor. Paulina Mendieta, directora creativa y de contenido de Red Familia, vocera de Vida por Delante y del Colectivo de Mujeres, comparte su experiencia, una historia que une vulnerabilidad, coraje y la importancia de la vida desde su inicio.
La importancia de hablar de ambos padres
Pau Mendieta señaló que detrás de una mujer que enfrenta un embarazo inesperado, muchas veces hay un hombre que también atraviesa una crisis. “No nada más la mujer entra en crisis frente a un embarazo que no estaba planeado, entonces es importante hablarle a los dos: al padre y a la madre. Es verdad que al final del día la mujer es la que está embarazada, pero necesitamos también hablar de la importancia de los hombres en todo esto”, explicó.
Un embarazo inesperado
El embarazo de Paulina llegó en un momento inesperado. Tres semanas después de escuchar “El viaje de Conchita”, una canción que la conmovió, descubrió que estaba embarazada. Tiempo después su relación con el padre de su hijo terminó, quedando sola frente a la noticia y a los desafíos que implicaba. Tuvo que dar la noticia a amigos y familiares, enfrentando preguntas sobre la opinión del progenitor, sin saber dónde estaba ni cómo actuaría.
Durante las primeras semanas, asistió a los ultrasonidos sola y tuvo que decidir dónde viviría con su hijo. A pesar de haber defendido la vida durante años, esta experiencia le permitió sentir de cerca lo que muchas mujeres en crisis han vivido y sentido.
Preparando el corazón y el hogar para recibir la vida
Paulina relató cómo hablaba con su bebé desde el vientre, asegurándole que todo estaría bien. Pensó en mudarse cerca de sus padres para tener apoyo, pero ellos confiaron en su capacidad de salir adelante. Reconoció que en esos momentos lo que una mujer necesita es apoyo, escucha y compañía, y que la ausencia de estos puede hacer la experiencia más difícil.
Mientras algunas amigas compartían compras y preparativos para sus hijos, Paulina tuvo que resolverlo todo sola. Su embarazo se convirtió en una ofrenda por todas las mujeres que enfrentan crisis durante la gestación y por aquellos padres que no asumen su responsabilidad.
La llegada del bebé y la certeza de que la vida es lo más valioso
Cuando nació su hijo, Paulina recordó que nunca había hecho una oración más sincera. La primera mirada, el contacto y la sensación de tener a su bebé en brazos reafirmaron la importancia de la vida y del amor maternal.
Por ello, criticó la narrativa de quienes presentan la maternidad como un obstáculo para los sueños o la felicidad, subrayando que desde que se es madre, cualquier logro se comparte con el hijo y se vive como un equipo.
Además, advirtió que no es fácil concebir y que dar vida es un privilegio que no todas las mujeres experimentan con facilidad. Recibir la oportunidad de ser madre requiere apertura, confianza y aceptación de la vida.
La maternidad y la conciliación con los sueños personales
Paulina enfatizó que ser madre no impide alcanzar metas personales ni profesionales. Ejemplifica con atletas que son mamás, quienes compiten y a la vez cuidan de sus hijos. Su mensaje es claro: la maternidad puede coexistir con cualquier sueño y ninguna mujer debería sentirse sola ni considerar el aborto como una salida fácil.
Finalmente, refrendó la importancia de valorar a la mujer, respetarla, apoyarla y reconocer que la maternidad es un acto sagrado. Al brindar acompañamiento y apoyo, la sociedad permite que la mujer tenga la fortaleza de seguir adelante, asegurar la vida de sus hijos y mantener sus propios sueños y felicidad intactos.
Paulina Mendieta ofreció su testimonio durante la quinta edición de la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida.
Celebridades
“Amar para vencer la cultura de la muerte”. Maurilio Suárez y la música que abraza la vida
Ciudad de México.— La música puede ser un puente que conecta corazones con esperanza y fe. Maurilio Suárez lo sabe bien. Ingeniero en cibernética, licenciado en teología y maestro en educación, su vida cambió radicalmente en el año 2000, cuando decidió seguir a Jesús. Desde entonces, ha dedicado su talento y conocimiento a transmitir un mensaje claro: la vida es valiosa y merece ser protegida.
Méssia: música que acerca a Dios
Fundó Mèssia, una agrupación de músicos católicos cuyo propósito es acercar a las personas a Dios a través de la música. Su estilo fresco y contemporáneo ha logrado que el mensaje trascienda escenarios y edades, llegando a jóvenes y familias.
Un mensaje a favor de la vida
Durante la quinta edición de la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida, Suárez interpretó varias canciones que invitaron a reflexionar sobre la importancia de la vida y el acompañamiento a quienes enfrentan decisiones difíciles. “Tenemos que trabajar por la vida y por la mujer”.
El músico explicó que las mujeres que contemplan el aborto no actúan por maldad, sino por miedo. “Hoy estoy seguro que una mujer que pone en su corazón o en su mente el deseo de abortar es por miedo. Nadie quiere matar a su hijo. Quienes ven eso como una opción sienten miedo de lo que va a pasar con su vida, miedo de lo que dirán sus padres o de ser abandonadas por el padre de la criatura”, afirmó.
La oración hecha canción
Suárez invitó al público a interpretar sus canciones también como oración: “Quiero que la cantemos, pero que sea a la vez una oración, pidiendo por esas personas que hoy tienen en su mente tal vez abortar, para que se les quite el miedo y no sientan soledad”.
“Es muy importante hacer sentir a esas mujeres, a esas jóvenes, que no están solas ni rechazadas. Fíjense que lo contrario del amor no es el odio, es el miedo”, explicó, resaltando la fuerza del afecto y la solidaridad para transformar decisiones.
Amar para vencer la cultura de la muerte
“Vamos a amar para poder vencer la cultura de la muerte”. Sus palabras y su música buscan sembrar esperanza, derribar temores y fortalecer la vida desde su concepción hasta cada etapa de crecimiento.
México
Nueva iniciativa busca acompañar a madres para mantener la lactancia el mayor tiempo posible
Ciudad de México.— Actualmente en México existen avances normativos sobre la protección de la lactancia materna, sin embargo, de acuerdo con legisladores, estos se encuentran dispersos y sin una obligación concreta de garantizar espacios físicos adecuados.
La disponibilidad de salas de lactancia dignas representa un paso importante hacia una infraestructura pública y laboral más sensible a las necesidades de las familias.
Decenas de madres deben amamantar a sus hijos en baños, pasillos o espacios improvisados ante la falta de salas de lactancia adecuadas. Por ello se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados que refleja una necesidad urgente de garantizar entornos dignos, higiénicos y seguros para ejercer un derecho fundamental vinculado a la salud y la infancia.
La propuesta, promovida por la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, contempla la adición de los artículos 66 Bis y 419 Bis a la Ley General de Salud, donde propone la creación de estos espacios en centros de trabajo, escuelas y sitios públicos busca facilitar la alimentación materna y proteger tanto a las mujeres como a sus hijos en una etapa clave de desarrollo.
Para asegurar que las salas de lactancia sean una realidad en espacios públicos y privados, plantea multas económicas y sanciones a quienes omitan instalarlas o no las mantengan en condiciones adecuadas.
Las sanciones irían de quinientas a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y, en caso de reincidencia, podría aplicarse la clausura temporal parcial del establecimiento hasta subsanar las deficiencias.
No interrumpir prematuramente la lactancia materna
La falta de infraestructura y condiciones adecuadas en lugares de alta afluencia —como aeropuertos, terminales, hospitales o universidades— limita el ejercicio de este derecho y contribuye a que muchas madres interrumpan prematuramente la lactancia. En el ámbito laboral, la ausencia de espacios apropiados representa también un obstáculo para la conciliación entre la vida familiar y el trabajo.
Condiciones que deben cumplir las salas de lactancia
Las normas internacionales en materia de salud y bienestar infantil recomiendan que las salas de lactancia cuenten con condiciones dignas de higiene, seguridad y accesibilidad. Estos espacios deben incluir refrigerador exclusivo para almacenar leche materna, sillón ergonómico, mesa de apoyo, lavabo con agua potable, jabón y toallas desechables, además de iluminación y ventilación adecuadas.
También deben ser fáciles de localizar mediante señalización visible y accesibles para personas con discapacidad o movilidad limitada. En el caso de aeropuertos y terminales, al menos una sala de lactancia por terminal garantiza un punto seguro y privado para las madres y sus hijos.
Supervisión, capacitación y canales de denuncia
Además de la instalación de espacios adecuados, la iniciativa establece que los establecimientos deberán capacitar a su personal sobre el uso, mantenimiento e importancia de las salas de lactancia, así como sobre el derecho de las mujeres lactantes a utilizarlas.
También se prohíbe la promoción o el obsequio de sucedáneos de leche materna, biberones y tetinas en instalaciones públicas o de salud, en concordancia con las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud.
La Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social serán responsables de crear un registro nacional de salas de lactancia y habilitar un canal de denuncias para reportar incumplimientos.
Plazos y cumplimiento gradual
El plan de aplicación establece un plazo de 24 meses para grandes espacios públicos y 18 meses para centros de trabajo a fin de cumplir con las disposiciones previstas. Con ello, México buscaría alinearse con las buenas prácticas internacionales que promueven entornos laborales y sociales más saludables para madres y niños.
