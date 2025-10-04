Advierten que el fuero no puede ser un permiso para delinquir

Ciudad de México.— La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el debate próximo de la Reforma Electoral será una discusión pública, abierta, plural y apegada a la legalidad, en la que se escuchará a todas las voces interesadas y a los representantes de los grupos parlamentarios que integran el Congreso de la Unión.

“Estamos hablando del andamiaje electoral, en donde las y los mexicanos tendrán la posibilidad de que su voto sea garantizado y respetado”, indicó.

Con relación al anuncio de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de que la propuesta de Reforma Electoral será presentada en febrero del siguiente año, cuando inicie el segundo periodo de sesiones, López Rabadán recordó que el Ejecutivo federal tiene la facultad de presentar iniciativas al Congreso mexicano y este la obligación constitucional de analizarlas.

“Yo estoy absolutamente clara del peso específico de cada grupo parlamentario y, por ende, lo que yo garantizo es que esa discusión en febrero, de llegar, sea una discusión plural, una discusión transparente, una discusión pública y, espero que así sea, que garantice que el voto de las y los mexicanos sea respetado y que la democracia —porque esa tendría que ser nuestra aspiración— que la democracia en este país se materialice, se genere en cada elección de las y los mexicanos”, insistió.

Respecto a la eliminación del fuero, fue enfática en señalar que ninguna persona que se dedique al servicio público puede tener permiso para delinquir; ningún político, ningún legislador ni legisladora debe tener permiso para violar la ley. Si el fuero se entiende como un permiso para cometer algo ilegal por supuesto que esa figura tendrá que corregirse”.

Explicó que el fuero está hecho para proteger la libertad de los legisladores para que puedan llevar a cabo su de representantes populares no para delinquir.

“Es para representar a millones de mexicanos, a su electorado, para representar sus posiciones; incluso, en muchas ocasiones distintas y distinguibles, y que esas posiciones se puedan expresar aquí, debatir aquí, argumentar aquí y, por supuesto, proteger a los legisladores, no significa que los legisladores puedan hacer lo que quieran”, abundó.

Es obvio, dijo, que hay un reclamo social para que los legisladores se comporten, construir del bien común y no un patrimonio personal.

“No es el bien de una cuenta bancaria nacional o extranjera. El bien común es ayudar a los ciudadanos que votaron por nosotros (…) Eso es esa es la naturaleza, esa es la esencia del poder legislativo debatir hablar para presentar iniciativas y discutirlas”, precisó.

