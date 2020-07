Advierten que el sismo político que viene junto con Lozoya Austin alcanzará a Peña Nieto

Ciudad de México.— A la llegada de Emilio Lozoya Austin para ser juzgado en México, trascendió que algunos funcionarios y legisladores durante la administración de Enrique Peña Nieto ya solicitaron licencia para salir del país al presentir que podrían ser involucrados en los sobornos de Odebrecht junto con el ex director de Petróleos Mexicanos.

Al respecto, le preguntaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador “se ha dicho que todos los caminos llevan a Peña Nieto, ¿Se va a aplicar la ley o, como usted lo ha dicho en otros casos, se haría un borrón y cuenta nueva por ser el caso del expresidente y de otros exfuncionarios?”

Durante la conferencia de prensa en Manzanillo, Colima, López Obrador recordó que para buscar un acuerdo para reducir la pena, Odebrecht declaró en Estados Unidos en calidad de testigo protegido y considera que Lozoya lo hará por un compromiso con la FGR a partir de que dé a conocer cómo se hicieron los sobornos en México, quiénes estuvieron involucrados y hasta dónde llegaron los mismos.

De llevarse a cabo esa consulta ciudadana, comentó, votaría en contra de que se juzgue a los ex presidentes porque considera que no es conveniente anclarse en el pasado sino pensar en el futuro, hacia adelante, iniciar una nueva etapa, como ya está sucediendo, sin permitir la corrupción.

¿Pero por qué sí el castigo a funcionarios de no muy alto nivel y por qué no castigar a expresidentes?, sobre todo porque usted, y se lo preguntaba, porque usted ha mencionado siempre que no hay nada que no sepa el presidente.