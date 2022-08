Advierten que la pobreza franciscana es una farsa de la 4T

Ciudad de México.— El Pleno de la Comisión Permanente ratificó al y las embajadoras de México en Rusia, Eduardo Villegas Megías; en Irlanda, Carolina Zaragoza Flores; Azerbaiyán, María Victoria Romero Caballero; en Dinamarca, Norma Bertha Pensado Romero, y Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez, en Rumania.

El debate se centró en la designación de Eduardo Villegas Megías, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rusia.

Villegas Megías propuesto por el presidente de la República, fue ratificado con 20 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones.

Al respecto, el presidente de la Primera Comisión, Jorge Carlos Ramírez Marín, expresó que comparecieron las cinco personas propuestas por el Ejecutivo Federal, quienes son grandes personajes, cuatro de ellas ligadas permanentemente al Servicio Exterior Mexicano y un destacado intelectual, historiador y filósofo.

Ante los tiempos que vivimos, dijo, la diplomacia de México y sus relaciones exteriores deben atenderse no solamente en criterios comerciales, sino que deben tener acciones definitivas y ser una parte importante en las soluciones que el mundo enfrenta actualmente.

Morena argumentó que la oposición quiere que se recurra a las improvisaciones, tal como lo hiciera el expresidente Vicente Fox con su embajador ante la OCDE.

LEE Quirino Ordaz entrega sus cartas credenciales al rey Felipe VI de España

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, comentó que la ratificación de Eduardo Villegas Megías como embajador de México en Rusia repara las políticas neoliberales de gobiernos pasados que perjudicaron a la nación a nivel internacional.

El diputado dejó claro que el nombramiento realizado del Presidente de México de Eduardo Villegas Megías, como Embajador de México ante la Federación de Rusia, es acertado, “porque se apuesta por un hombre culto, que habla varios idiomas y que conoce la historia”, sobre todo en el contexto actual en Europa.

De Acción Nacional, el senador José Alfredo Botello Montes, aseveró que debido a la situación por la que vive el mundo en los temas de seguridad, economía y sociedad, no es el momento de elegir a alguien con las características de Eduardo Villegas, por lo que se debe designar a otra persona que atienda el momento que vive la región, o dejar a quien llevaba la representación mexicana.

Me llena de orgullo haber sido nombrado el día de hoy, 3 de agosto de 2022, como el jefe de la misión diplomática de México ante la Federación de Rusia.



Es una enorme responsabilidad a la que me volcaré en cuerpo y alma para siempre dejar el nombre de nuestro país en alto. pic.twitter.com/T9hofay7Yr — Eduardo Villegas Megías (@evillegasme) August 3, 2022

Para el PRI, la designación del embajador en Rusia no es favorable, afirmó la senadora Claudia Ruiz Massieu, y acotó que debe analizarse con mayor profundidad, pues se trata de una de las primeras potencias nucleares y energéticas en gas y petróleo, líder en la exportación mundial e influencia incuestionable en diversas regiones del mundo.

El senador Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, dijo que ante el contexto actual de tensión que atraviesa el continente europeo con la Federación Rusa, se esperaba un perfil con mayores credenciales diplomáticas, pues “la persona designada no cumple con los requisitos necesarios para representar los intereses de México en una nación que se encuentra en medio de un conflicto bélico”.

Por el PVEM, el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán aseguró que la decisión del presidente al designar a Eduardo Villegas no es equivocada, al tiempo que subrayó que los argumentos vertidos por la oposición no son constitucionales, legales o lógicos, además de que “no hay ningún texto que indique que un embajador debe contar con trayectoria diplomática”.

Del Grupo Plural, el senador Emilio Álvarez Icaza refirió que no es que Eduardo Villegas no sea un destacado académico, sin embargo debe entenderse “que mi posición no es contra él, sino contra el Ejecutivo por proponerlo como embajador, porque vemos la errática política que tiene el Gobierno respecto al conflicto de Rusia y Ucrania”.

También de Morena, la diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz, resaltó que cuatro de los cinco nombramientos diplomáticos corresponden a mujeres, lo que demuestra la importancia que da el Ejecutivo Federal a estas, además Eduardo Villegas, dijo, tiene un amplio conocimiento de la situación actual de Rusia.

Una vez ratificados Eduardo Villegas Megías, Carolina Zaragoza Flores Rodríguez, María Victoria Romero Caballero, Norma Bertha Pensado Moreno, y Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez, la presidenta de la Mesa Directiva, senadora Olga Sánchez Cordero les tomó protesta.

ebv