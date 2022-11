Agradece Córdova movilizaciones a favor del INE

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el número de participantes en la marcha para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) de este domingo.

“No participó mucha gente”, dijo en su conferencia de este lunes sobre la asistencia de la movilización en la capital mexicana.

¿Y cuántos asistieron a la marcha en defensa del INE según los datos de AMLO? 🤔



El presidente calcula que fueron unos 60 mil y señaló que los manifestantes no fueron al Zócalo porque "no hubiesen llenado ni la mitad". pic.twitter.com/D4sNtOBzRA — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 14, 2022

A decir del mandatario, los asistentes no hubieran llenado la mitad del Zócalo.

“No, no, no, les falta más (gente). Para tener una idea, yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo”, afirmó.

Así mismo, aseguró que quienes marcharon no defienden la democracia, sino sus privilegios.

“En el fondo, los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del Gobierno que represento, a favor de la corrupción; lo hicieron a favor del racismo, del clasismo, de la discriminación” andrés manuel lópez obrador

Pese a que los organizadores reportaron más de 200 mil asistentes, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres calculó entre 10 mil y 12 mil personas.

Desde el Centro de Monitoreo dimos seguimiento a la movilización de hoy contra la reforma electoral. Asistieron entre 10 mil y 12 mil personas. Se reporta saldo blanco. pic.twitter.com/r0ztUA76Fe — Martí Batres (@martibatres) November 13, 2022

JAHA