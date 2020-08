AMLO: A pesar de crisis, no habrá gasolinazos

México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de la crisis económica por el Covid-19 no habrá gasolinazos.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario afirmó que seguirán con la política de no aumentar los precios a las gasolinas.

“Vamos a seguir con la política de no aumentar los precios, no habrá gasolinazos, suceda lo que suceda”, enfatizó.

Reconoció que las empresas privadas deben tener una ganancia, deben de tener utilidades, pero razonables “no excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no dañe, que no afecte la economía familiar, la economía popular y nacional”

Criticó que en otras administraciones se pensaba que subir la gasolina no afectaba porque no todos tenían automóviles.

Nunca será mayor a lo que había con anterioridad, no habrá gasolinazos insistió, nunca habrá aumentos en términos reales de los combustibles, afirmó.

En Palacio Nacional se reconoció a varios gasolineras que han tenido mejores precios y no han manipulado los equipos dispensadores de gasolina, de acuerdo a los datos de Profeco.

Aceptó también que no hay ninguna investigación contra el presidente Felipe Calderón y dijo que no se puede andar acusando a todos a diestra y siniestra, que al momento no le han indormado de algún proceso contra el expresidente panista.

