AMLO confía que España dará beneplácito para que Quirino Ordaz sea embajador

Ciudad de México.— Pese a las discrepancias entre México y España, prevalece una buena relación, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que no hay motivos para le nieguen a Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, el beneplácito como embajador de México en ese país.

“Es un proceso que tarda, pero no ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador. Yo creo que ya en unos días más se va a dar el beneplácito, no hay ningún motivo para que no se acepte”.