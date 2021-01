AMLO confirma veracidad de información “filtrada” de caso Ayotzinapa

Ciudad de México.— La información difundida por Reforma del expediente de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue avalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Está abierta la investigación, porque tengo el compromiso con los padres de los normalistas de Ayotzinapa de saber qué sucedió, y sobre todo, encontrar a los jóvenes. Se trabaja de manera coordinada con el poder judicial, porque es un asunto de Estado esclarecer este caso. Se investiga a todos los involucrados”.

El Presidente López Obrador sostuvo que la información sí proviene del expediente y se mostró sorprendido por la filtración de información que todavía está abierta para continuar la investigación del caso, para el cual se creó una fiscalía especial.

LEE Dictan formal prisión a José Luis Abarca por caso Ayotzinapa

“Lo que se publicó en Reforma está en el expediente. No es apócrifo. Ya hay una detención de un capitán del Ejército. Está abierta la investigación y todavía no está concluida. Todo indica que no es real la versión que se difundió desde el principio. Todo el que ayude con información va a tener consideración; en el marco de la legalidad se le va a proteger”.

Reforma cabeceó su nota principal “Salpican a Harfuch en pagos del narco” y a pregunta expresa durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador dijo que indudablemente se investigará a Harfuch como a los funcionarios que se hayan visto involucrados en el caso.

“Ayuda una fiscalía especial, un grupo de asesores que negaron que los jóvenes habían sido quemados en un basurero. Junto con otros defensores de derechos humanos desmontaron esa mentira. Ahora se hace la investigación, se dictan órdenes de aprehensión y se avanza la investigación. Todavía está en proceso”.

Reiteró que todo el que ayude con información durante la investigación va a tener consideración en el marco de la legalidad se le va a proteger. Se trata de romper el pacto de silencio, porque hay 43 jóvenes desaparecidos y 80 presos por haberse comprobado su participación; y aún no se sabe qué pasó, pero hay voluntad de aclarar el caso porque no le puede mentir a los padres ni al pueblo.

“Todo indica que no es real la versión que se difundió desde el principio. Se tiene que aclarar aunque nos lleve tiempo. Hay un pacto de silencio, pero se avanza y vamos a saber lo que sucedió y no sólo basarse en una versión. La declaración que dio a conocer Reforma de un testigo, no se puede decir esto fue lo que pasó, sino que hay que investigar lo que realmente pasó, porque no se trata de darle carpetazo”.

ebv