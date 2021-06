AMLO desea a Calderón pronta recuperación tras contagio de Covid

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó pronta recuperación al exmandatario Felipe Calderón que anoche informó que dio positivo a Covid-19.

López Obrador le recomendó al exmandatario que entre más pronto reciba atención médica, hay más posibilidades de superar la enfermedad.

“Le deseo la recuperación al expresidente Felipe Calderón, deseo de manera sincera que salga adelante. Que se atienda rápido porque una de las lecciones que nos dejó esta terrible enfermedad es que si se atiende pronto hay más posibilidades de salir bien”.

En tono serio, formal, declaró: “Yo espero que salga bien el expresidente Calderón, le deseo eso”.

La noche del martes, Calderón Hinojosa escribió en su cuenta de Twitter:

“Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo”.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador recordó que cuando se contagió del coronavirus la atención fue oportuna.

“Lo viví en carne propia, empecé a tener síntomas el sábado en la noche, el domingo que me hago la placa, 24 horas, como un poco más, yo tenía manchitas en los pulmones y por eso la intervención rápida”, contó.

Expresó que si se deja uno, la enfermedad invade el pulmón y los demás órganos que son más delicados, sensibles, por lo que hay que atenderse pronto, esa es la enseñanza de la pandemia.

“No dejarlo pasar, porque muchas por la desconfianza a ir al hospital (muchos) se quedaron en la casa, cuando se agravaron van al hospital pero ya es a destiempo”, recomendó.

Finalmente dijo que aunque se ha registrado una disminución en el número de contagios de Covid-19, se deben mantener las medidas preventivas sanitarias.

ebv